Зеленский снова выступил за заморозку боевых действий по линии фронта

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Зеленский снова выступил за заморозку боевых действий по линии фронта

Самым быстрым способом остановить конфликт на Украине является заморозка боевых действий по линии фронта. Об этом заявил Зеленский в ходе своего визита в Лондон.

«Нелегитимный» продолжает раздавать интервью западной прессе, выставляя себя «миротворцем», выступающим за окончание войны на Украине. При этом Путин, конечно же, никакого мира не хочет, о чем говорят его заявления и отказ встречаться с Зеленским. В общем, киевский клоун говорит то, что от него хотят услышать на Западе.



В ходе встречи с корреспондентом Sky News Зеленский снова завел старую пластинку о том, что ВСУ якобы перехватили инициативу, российская армия «уперлась» в украинскую оборону и не в состоянии наступать. И поэтому нужно заморозить боевые действия по линии фронта и садиться договариваться. По словам «нелегитимного», это самый быстрый путь к миру.

Говоря об освобожденных Россией территориях, Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает их российскими юридически и планирует вернуть в будущем. Вообще же на Украине активно разгоняется тема, что Киев намерен воевать до выхода на границы 1991 года, а все эти «перемирия» необходимы только для накопления сил для продолжения войны.

Однако никакого перемирия не будет, в Москве это обозначили четко. И никакие европейские союзники Зеленскому в этом не помогут. Как заявил российский президент, переговоры можно вести и не прекращая боевых действий.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:43
    ❝ Зеленский* снова выступил за заморозку ...❞ —

    — Отморозок за заморозку ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 06:58
      Подгорает видать..............
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        +3
        Сегодня, 07:39
        Цитата: Mouse
        Подгорает видать..............

        Хоохлы заканчиваются ,наемники разбегаются ...Почуял жиденок-бандеровский конец скорый *письмо написал ВВП)))
        ЕС тоже движуха началась Что делать ? Денег и оружия много ,но хоохлы и наемники заканчиваются !!! Они разбкгаются просто от злых Русских !! хе хе
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 06:46
    Вообще же на Украине активно разгоняется тема, что Киев намерен воевать до выхода на границы 1991 года

    Если будет перемирие и откроют границы, из Украины остатки разбегутся...
    1. Z-1457
      Z-1457
      +2
      Сегодня, 06:52
      Перемирия не будет! Сказано уже миллион раз ... Если коротко и по-русски - будет капитуляция Бандерштадта на условиях России.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 06:56
        Цитата: Z-1457
        Если коротко и по-русски - будет капитуляция Бандерштадта на условиях России.

        Когда?
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 07:03
      Цитата: AllX_VahhaB
      Вообще же на Украине активно разгоняется тема, что Киев намерен воевать до выхода на границы 1991 года

      Если будет перемирие и откроют границы, из Украины остатки разбегутся...

      Он не сказал что откроет границы, после подписания договора о мире, укры вооружатся,закупят дроны на ИИ и наберут армию и пойдут возвращать свои бывшие земли.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 07:12
        Цитата: ARIONkrsk
        укры вооружатся,закупят дроны на ИИ и наберут армию

        Что им мешает сейчас это сделать?
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 07:39
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: ARIONkrsk
          укры вооружатся,закупят дроны на ИИ и наберут армию

          Что им мешает сейчас это сделать?

          Недостаток живой силы, усталость армии и общества от войны, и дроны на ИИ пока не готовы.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 06:50
    А ещё вчерась кричал, що будет фсё-фсё отвоёвывать и уже готовит контрнаступ.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: Ирек
      А ещё вчерась кричал, що будет фсё-фсё отвоёвывать и уже готовит контрнаступ.

      ИИ отказалось воевать против Русских ..! И выдает англосаксам слова Задорнова с Жириновским ))))
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Сегодня, 07:05
    [/quote]Однако никакого перемирия не будет, в Москве это обозначили четко. И никакие европейские союзники Зеленскому в этом не помогут.[quote]


    Да кто против ,что бы втоптать эту мразь в грязь,дело в другом,воевать значит воевать,уничтожение всех лидеров,и начать массово сносить кукуев и львов,ЖД ,мосты и туннели,устроить там армагеддон,только так мы можем добиться МИРА ВЕЧНОГО,а иначе соберутся и попрут на нас,и будут гибнуть наши дети и внуки,так лучше уничтожим их мы
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:47
    Большинство российских воинов работу работают на Украине не за деньги ,а за то что их дети не знали что такое война .Когда эти дети вырастут.По этому ни какой заморозки не будет .Президент России : Работайте братья ! Воины с передовой : Работаем !Это единственный возможный ответ России ,на хотелки запада .
  6. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 07:53
    Залижет раны бешенная собака и опять кусать бросится...
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:58
    Самым быстрым способом остановить конфликт на Украине является заморозка боевых действий по линии фронта

    Самым быстрым способом остановить конфликт на украине является заморозка тушки просроченного зелёного опарыша в холодильной камере любого морга wassat