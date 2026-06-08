Враг атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь

Движение пассажирских поездов на территории Крыма приостановлено после атаки беспилотного летательного аппарата на состав, следовавший маршрутом Москва-Симферополь. Об этом сообщил перевозчик.
В ночь на понедельник вражеский дрон нанёс удар по тепловозу поезда. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уточнил, что в результате атаки погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пострадавших среди пассажиров нет.
После инцидента все пассажиры, находившиеся в поездах на полуострове, были эвакуированы. Перевозчик организовал доставку людей из трёх составов к месту назначения с помощью автобусов. Вопросы жизнеобеспечения людей находятся на контроле у местных властей.
Данная атака - далеко не единичный случай. Счёт военным преступлениям киевского режима идёт уже на тысячи. Противник всё чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре: в последнее время участились атаки на железнодорожные составы и рейсовые автобусы, направляющиеся в Крым.
Напомним, что в связи с постоянными обстрелами в Крыму и на подступах к полуострову продолжают действовать транспортные ограничения. В ЛНР 6 июня был введён запрет на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с Крымом.
Ранее сообщалось о задержках нескольких поездов «Таврия» из-за угрозы атак беспилотников.
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