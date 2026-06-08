Враг атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь

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Враг атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь

Движение пассажирских поездов на территории Крыма приостановлено после атаки беспилотного летательного аппарата на состав, следовавший маршрутом Москва-Симферополь. Об этом сообщил перевозчик.

В ночь на понедельник вражеский дрон нанёс удар по тепловозу поезда. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уточнил, что в результате атаки погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пострадавших среди пассажиров нет.

После инцидента все пассажиры, находившиеся в поездах на полуострове, были эвакуированы. Перевозчик организовал доставку людей из трёх составов к месту назначения с помощью автобусов. Вопросы жизнеобеспечения людей находятся на контроле у местных властей.

Данная атака - далеко не единичный случай. Счёт военным преступлениям киевского режима идёт уже на тысячи. Противник всё чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре: в последнее время участились атаки на железнодорожные составы и рейсовые автобусы, направляющиеся в Крым.

Напомним, что в связи с постоянными обстрелами в Крыму и на подступах к полуострову продолжают действовать транспортные ограничения. В ЛНР 6 июня был введён запрет на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с Крымом.

Ранее сообщалось о задержках нескольких поездов «Таврия» из-за угрозы атак беспилотников.
28 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:47
    На всех фронтах бандэрлогов дрюкаем , а они по заветам своих дырявых предков , мирных жителей кошмарят.
    1. _просто Звание
      _просто
      -3
      Сегодня, 06:53
      Ну, не дрюкаем, конечно, - громко сказано... Но, продвигаемся уверенно. К сожалению, со всеми вытекающими. За весь фронт не скажу. Но, именно за покровское могу сказать. Информация не из сводок. Как говорят журналисты: эксклюзивный источник информации. Правда, редко получаемая. Очень редко.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:54
      Уничтожить ВЕСЬ(!!!) подвижной состав на Украине!
      1. Vadim Isaev Звание
        Vadim Isaev
        +1
        Сегодня, 07:19
        Да кто ж РАЗРЕШИТ! Те же "центры принятия решений" под надёжной защитой. По нам разрешено всё и всем, но по ним - к уважаемым бизнесменам.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:55
        Так это же года три назад сделать надо было
    3. алексеев Звание
      алексеев
      0
      Сегодня, 08:01
      Цитата: Ирек
      На всех фронтах бандэрлогов дрюкаем

      Чтобы не летали дроны по нашим поездам и пр. дрючки на фронте недостаточно.
      Нужно предупредить и , если не поймут, уничтожить правительственный квартал в Киеве.
      это раз. И начать эффективную охоту на главарей. это два.
      Если опять не поймут, спустить принудительно водохранилища на Днепре и погасить все подстанции 750 кВт.
      Думается дойдет.
      А не дойдет, то дело за ЭМИ, несмотря на протесты "мировой общественности".
      Тут только нужно все делать поэтапно, гласно и бандерлоги поймут.
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +4
    Сегодня, 06:50
    Железнодорожный состав настолько удобная и лёгкая цель для БПЛА , что рано или поздно это должно было случиться.
    Срыв летнего сезона , мало кто рискнёт теперь поехать в Крым .
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +7
      Сегодня, 06:55
      Цитата: Самый вежливый
      Срыв летнего сезона , мало кто рискнёт теперь поехать в Крым .

      Думаете наших это остановит? Сомневаюсь...
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      +3
      Сегодня, 07:15
      Срыв летнего сезона , мало кто рискнёт теперь поехать в Крым .
      Вы глубоко ошибаетесь, едут в Крым на отдых и в больших количествах. Такие мелочи как дроны наших людей остановить не могут.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 07:39
      Срыв летнего сезона , мало кто рискнёт теперь поехать в Крым .

      Ну да, из Казахстана, как всегда, виднее. Только факт в том, что люди как ехали в Крым, так и едут.
      Поток поубавился, но далёк от определения "мало кто".
    4. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 07:48
      Да поедут все равно, народ ничем не запугать
  3. Русич Звание
    Русич
    0
    Сегодня, 06:51
    Можно только позавидовать долготерпению ВВП. Да уж...
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +12
      Сегодня, 06:54
      Цитата: Русич
      Можно только позавидовать долготерпению ВВП. Да уж...

      Не завидуйте, он еще даже не начинал.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 07:52
        Кстати, наши зенитчики этой ночью ещё и атаку на Новороссийск отбивали. К сожалению прилёт по нефтехранилищу в Грушевой прошёл, дымит сильно. Многие не спали ночью, в Геленджике тоже слышно было.
    2. Холостой_пистон Звание
      Холостой_пистон
      +5
      Сегодня, 06:55
      Тут не завидовать надо, а сожалеть что у русского народа такое долготерпение
    3. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 06:57
      Долготерпению русского народа.
    4. Ракитин Звание
      Ракитин
      0
      Сегодня, 07:36
      Завидный долготерпила...
    5. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:56
      А уже терпение ли это, или что другое?
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:51
    Нам необходим учебный полигон по борьбе с беспилотниками.И в качестве мишеней необходимы целехонькие украинские дроны.Так делается в любой войне,используя технику неприятеля в виде мишеней.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +9
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Николай Малюгин
      Нам необходим учебный полигон по борьбе с беспилотниками.И в качестве мишеней необходимы целехонькие украинские дроны.Так делается в любой войне,используя технику неприятеля в виде мишеней.

      Нам необходима политическая воля для аналогичного ответа в виде блокады Киева.
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +7
        Сегодня, 06:59
        Так там пишут вор Абрамович с западными партнёрами. И Верховная Рада не центр принятия решений. А гибнут машинисты тепловозов и дети.
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 07:26
    Bisogna fare rappresaglie sulla capitale kiev: aereoporto,stazioni ferroviarie ed altre infrastrutture senza fare sconti di nessun tipo.
  6. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 07:27
    утро не доброе Севастополь, с 4.35 до 7.05 перерыв
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 07:29
    Неужто дроновая блокада Крыма идёт полным ходом?
  8. Ракитин Звание
    Ракитин
    -3
    Сегодня, 07:35
    Слабоумие и отвага - это про "отдых в Крыму-2026"...
  9. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    0
    Сегодня, 07:44
    эато маршрут Берлин -Киев функционирует и безопасен
  10. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 08:01
    Сто раз уже здесь писал, что отследить передвижение составов с нефтепродуктами, в Украине, не такая сложная задача. И Герани легко справятся с их поражением на ж. д станциях. Но, похоже, в Генштабе, до этого не додумались. Аэродромы и промзоны, ихне фсе.
  11. Jager Звание
    Jager
    0
    Сегодня, 08:03
    Любопытно, фото заглавной статьи - локомотив украинской "УЗ" про состав Москва - Симферополь.
    Или только у меня этот факт вызвал удивление?