Последний великий Джучид, или Ахматова драма. Акт первый: Хорезмийский



Хан Ахмат. Кадр из сериала «София»

Герой и жертва рока



Реконструкция Сарая. Увы, изображение Ахмата мне в сети найти не удалось, но антропологическую реконструкцию его облика можно увидеть в работе Ш.Э. Cейт-Мaметова «Рукописные документы о деятельности крымского хана Менгли-Гирея в турецких архивах», ссылка на которую представлена в списке литературы



Портрет Менгли-Гирея на миниатюре из книги «Хюнер-наме» Сейида Локмана, хранящейся в стамбульском музее Топкапы

включал в себя обширную территорию, в состав которой входили Западная Сибирь, Казахстан и нижний бассейн реки Сырдарья. Два других сына Джучи, Шибан и Тука-Тимур, также получили свою долю владений на этой территории. Хотя братья Бату, правившие в восточной части Улуса Джучи, вначале находились под его сюзеренитетом, позднее восточное ханство обрело фактическую независимость. Поскольку Улус Джучи являлся крайней западной частью империи, мы можем допустить, что в соответствии с системой соотношения между определенным цветом и стороной света, он был обозначен белым. Согласно Иоанну де Плано Карпини, во время каждого из четырех дней, на протяжении которых шли церемонии избрания Гуюка (1246 г. – И.Х.), монголы, присутствовавшие на курултае, были одеты в платья определенного цвета. В первый день цвет был белым. По мнению Хара-Давана (живший на рубеже XIX – XX вв. публицист – И.Х.), этот день символизировал участие Улуса Джучи в выборах. Прием в этот день проводился в большом шатре из белого бархата. Таким образом, Улус Джучи, по всей видимости, был известен как Белая Орда. После его разделения на два подулуса – восточный и западный – проблема цветов принадлежности стала более запутанной. В источниках упоминаются два названия подулусов – Белая и Синяя Орда, но неясно, какой цвет относится к какому ханству.

Сам факт завоевания не показался российским и советским исследователям достаточным основанием для расценивания русских земель как части Золотой Орды. Ю.В. Кривошеев справедливо отметил: «Большинство отечественных историков считали и считают, что Русь как территория и общество не стала территорией “Джучиева улуса”». Не случайно автор единственного монографического исследования исторической географии Золотой Орды В.Л. Егоров не стал рассматривать русские земли в числе ордынских владений.



Если взять исследования последнего времени, то в качестве примера концентрированного изложения такого подхода можно сослаться на А.А. Горского: после походов Батыя и административных мероприятий правительства Еке Монгол улуса в 1240–1250-х гг. «русские земли попали в зависимость от монгольских ханов». Когда же Золотая Орда стала отдельным государством, «русские княжества остались в вассальной зависимости только от него»; эта «вассальная зависимость» выражалась в праве ордынских ханов утверждать князей на столах и получать от них дань («выход») и другие подати.

Кок-Орда, – писал советский тюрколог Б.А. Ахмедов, – после распада Улуса Джучи осуществляла власть над землями, расположенными между Волгой и Днепром, включая Крым, Северный Кавказ, Булгар и северную часть Хорезма, и по-прежнему называлась Золотой Ордой. Ак-Орде были подчинены земли, находившиеся в нижнем и среднем течении Сыр-Дарьи, и обширная территория, расположенная к северу от Сыр-Дарьи и Аральского моря.

В некоторых текстах просматривается более узкое значение «Большой Орды» – как резиденции главного хана. Такова интерпретация, в частности, А. П. Григорьева (тюрколог, специалист по истории Золотой Орды – И.Х.). По его мнению, официальным названием империи Джучидов было Улуг Улус (Великое государство), а Улуг Орда – это главная ставка, в которой находится Улуг Орун – главный трон.

Представляется, что более точной является интерпретация Большой Орды как совокупности ханского двора с нукерами, канцеляриями, хозяйственными службами и подчиненных хану кочевых общин-улусов – соответственно, вместе с занимаемыми ими кочевьями; сюда же, в Орду, следует включать городские поселения, признающие сюзеренитет ее хана.

«Большая Орда» – скорее всего, не перевод, а термин русского происхождения со значением «главная из орд». Соответственно, при склонении этого словосочетания нужно исходить из того, что формой именительного падежа прилагательного по нормам современного русского языка является не «Большáя», а «Бóльшая».

Того же лѣта безбожныи царь Ахмут Болшиа орды приходилъ со всею силою под Переславль Рязаньскы.

Опасный сосед двух братьев

Всему виной Железный хромец



Памятник Тамерлану в Ташкенте

Хорезм – вернуть свое

Дело в том, – пишет Р.Ю. Почекаев, – что одной из жен Ахмада в 1450-е гг. стала Бади ал-Джамал (Бадке)-бегим, сестра Хусайна Байкары, потомка Амира Тимура, впоследствии ставшего правителем Хорасана. Вероятно, в качестве приданого за сестрой Султан-Хусайн-мирза согласился вернуть сарайскому хану Хорезм, вторично захваченный Тимуридами у Золотой Орды в 1412/1413 г.



Изображение Абу-л-Хайра из принадлежавшей перу бухарского историка Масуда бен Османи Кухистани рукописи «Та’рих-и Абу-л-Хайр-хани». 1541 год

Абу-л-Хайру в 30–40-е гг. XV в. пришлось вести борьбу с сепаратизмом узбекской кочевой знати.

ногайские мирзы Муса и Ямгурчи, правнуки Идигу, а также Буреке-султан, Йадгар-хан и еще один Шибанид — тюменский царевич Ибак.



Портрет Ивана III из книги французского путешественника Андре Теве «Всеобщая космография», изданной в Париже в 1575 году

Использованная литература

Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М.: Наука, 1965

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М.: ЛЕАН, Аграф, 2004

Горский А.А. Москва и Орда. – М.: Наука, 2000

Горский А.А. О названии Большая Орда

Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991

Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. — Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012

Трепавлов В. В. Степные империи Евразии: монголы и татары. – М.: Квадрига, 2015

Трепавлов В.В. Русский улус Золотой Орды // Российская история. – М.: 2021. № 1