Трамп одобряет покупку у Маврикия архипелага Чагос в Индийском океане

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Трамп одобряет покупку у Маврикия архипелага Чагос в Индийском океане

Соединенные Штаты намерены купить у Маврикия расположенный в Индийском океане архипелаг Чагос, чтобы получить неограниченный контроль над островом Диего-Гарсия, на котором расположена американо-британская военная база.

Дональд Трамп поддержал предложение выкупить у Маврикия архипелаг Чагос, чтобы США могли единолично контролировать военную базу, а не вместе с британцами. Решение было принято после того, как Стармер запретил использовать базу на острове Диего-Гарсия в качестве площадки для ударов по Ирану. Теперь в Вашингтоне обсуждают варианты покупки всего архипелага.



По данным британской прессы, Трамп предлагает прямую сделку с Маврикием в обход Лондона, но окончательного решения пока не принято. Британия, в свою очередь, намерена возвратить архипелаг Маврикию, после чего просто взять остров с военной базой в аренду. Однако такой вариант не устраивает американцев. Во-первых, контроль над базой сохраняют британцы, а во-вторых, передача архипелага Маврикию может привести к активизации китайской разведки, так как Маврикий очень тесно сотрудничает с Китаем.

Британия не спешит отказываться от контроля над военной базой, американцев в Лондоне рассматривают как союзников, но с некоторыми оговорками из-за политики США в Европе.

В общем, все только начинается, США обозначили свои интересы в Индийском океане и ищут варианты покупки архипелага. Британия постарается этому помешать.
6 комментариев
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  1. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -1
    Сегодня, 07:15
    Может нам предложить Маврикию лучшую цену за архипелаг? Или хотя бы за один маленький атолл в этом архипелаге? Вот куда надо отправлять " знакомого олигарха" договариваться. а не в Киев. Можно даже будет назвать этот атолл именем "Челси". fellow
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Может нам предложить Маврикию лучшую цену за архипелаг? Или хотя бы за один маленький атолл в этом архипелаге?

      И зачем он нам?
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        -1
        Сегодня, 07:40
        И зачем он нам?

        Ну, есть же очень привлекательный остров для западных олигархов, остров Д. Эпштейна. Почему бы нашим олигархам не создать альтернативу с импортозамещением? Государство им поможет! fellow laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:16
    ❝ Трамп поддержал предложение выкупить у Маврикия архипелаг Чагос, чтобы США могли единолично контролировать военную базу ❞ —
    ❝ Британия, в свою очередь, намерена возвратить архипелаг Маврикию, после чего просто взять остров с военной базой в аренду ❞ —

    — Какой вариант устраивает сам Маврикий, похоже, никого не интересует ...
  3. Mixanus Звание
    Mixanus
    -1
    Сегодня, 07:17
    Про Греландию забыл уже )))) Ну Трампон Ну комик хе хе Во времена СССР сша помалкивали и европа тоже !
    А сейчас прям говоруны смотрю Читайте и запомнинайте мужики !!
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:48
    Трамп- все, все, куплю!!! Все, все- будет мое!!! wassat