Киев пытается остановить наступление ВС РФ ударами дронов по логистике

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Киев пытается остановить наступление ВС РФ ударами дронов по логистике

Украина пытается реализовать новую стратегию, остановив наступление российской армии не контрударами, а нарушением логистики. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Киев сменил тактику, переходя от фронтальных ударов к атакам по российской логистике, стремясь прервать снабжение российских войск на южном направлении. По последним данным, ВСУ наносят массированные удары беспилотниками по Крыму и трассе «Новороссия», через которые осуществляются основные поставки. По задумке Генштаба ВСУ, отсутствие снабжения остановит наступление российских войск в Запорожской области и не даст развернуться возможному наступлению в Херсонской.



Украинские военные в течение последнего года разрабатывали концепцию «логистического локдауна» — системных атак с использованием дронов по ключевым маршрутам снабжения, транспортным узлам, топливной инфраструктуре и складам в глубине российского тыла.

Как предполагают в Киеве, систематические удары по логистике российской армии приведут к тому, чего не удалось сделать в ходе контрнаступления в 2023 году. То есть к прорыву фронта и выходу украинской армии к Азовскому морю с окончательным перерезанием сухопутного пути в Крым.

Планы, конечно, у украинских генералов «наполеоновские», но стоит признать, что определенные проблемы удары беспилотниками по логистике доставляют. И если эту проблему не решить в ближайшее время, то последствия могут быть очень серьезными.
5 комментариев
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  1. Mixanus Звание
    Mixanus
    +2
    Сегодня, 07:27
    Приостановить можно ,но победить с БПЛА невозможно !!! Тут штурма главная двигвемся и мочим всех ..Ну и ракеты по тылам главное ..Бахают мощно !!!
    Запустим спутники -убийцы Космос -100500 и хана всем ..Докажите,что это не корейцы !!!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:33
    Опять влажные хахлячьи мрии.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 07:45
    То есть к прорыву фронта и выходу украинской армии к Азовскому морю с окончательным перерезанием сухопутного пути в Крым.

    На армию укрорейха удары по логистике не распространяются разве? По-моему, это работает в обе стороны.
    Выйдут они к Азовскому морю. Ага, как же.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:51
    Надо признать,что проблемы есть. Но мы ведь можем создать им проблемы в 100500 раз сильнее. И их проблемы тихонько сдохнут.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 07:54
    Проблема с логистикой в Крым решается .Решат на зло врагам .