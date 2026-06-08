Киев пытается остановить наступление ВС РФ ударами дронов по логистике
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Украина пытается реализовать новую стратегию, остановив наступление российской армии не контрударами, а нарушением логистики. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Киев сменил тактику, переходя от фронтальных ударов к атакам по российской логистике, стремясь прервать снабжение российских войск на южном направлении. По последним данным, ВСУ наносят массированные удары беспилотниками по Крыму и трассе «Новороссия», через которые осуществляются основные поставки. По задумке Генштаба ВСУ, отсутствие снабжения остановит наступление российских войск в Запорожской области и не даст развернуться возможному наступлению в Херсонской.
Украинские военные в течение последнего года разрабатывали концепцию «логистического локдауна» — системных атак с использованием дронов по ключевым маршрутам снабжения, транспортным узлам, топливной инфраструктуре и складам в глубине российского тыла.
Как предполагают в Киеве, систематические удары по логистике российской армии приведут к тому, чего не удалось сделать в ходе контрнаступления в 2023 году. То есть к прорыву фронта и выходу украинской армии к Азовскому морю с окончательным перерезанием сухопутного пути в Крым.
Планы, конечно, у украинских генералов «наполеоновские», но стоит признать, что определенные проблемы удары беспилотниками по логистике доставляют. И если эту проблему не решить в ближайшее время, то последствия могут быть очень серьезными.
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