ВСУ пытаются прикрыть границу выведенными на восстановление формированиями

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ВСУ пытаются прикрыть границу выведенными на восстановление формированиями

Украинское командование все чаще вынуждено затыкать дыры в обороне с помощью выведенных на восстановление подразделений. По данным украинских пабликов, понесшие большие потери формирования не выводят в тыл, а просто переводят на другое направление, где «чуть-чуть полегче» или отправляют на границу.

Подразделения 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады, выведенные с Константиновского направления по причине очень больших потерь, так и не уехали в тыл на восстановление и пополнение личного состава. Вместо этого батальон прямым ходом отправили в Черниговскую область с задачей прикрыть участок границы от возможного прорыва российских войск.



Несмотря на то, что на Черниговском направлении официально нет боевых действий, подразделение понесло новые потери из-за ударов российской артиллерии и беспилотников. Военнослужащие требуют от командиров отправки в тыл на полноценное восстановление и отдых. Однако заменить их некем, поэтому ни о какой ротации речь не идет. С другой стороны, такого накала боевых действий, как на передовой, нет, поэтому всем советуют отдыхать, пока есть возможность.

О нехватке резервов в ВСУ не говорил, наверное, только ленивый, тем не менее украинцам удается более-менее удерживать линию фронта, не допуская прорывов. В большей степени это достигается применением очень большого количества беспилотников, да и российское командование не бросает личный состав в безрассудные атаки.
1 комментарий
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
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    Сегодня, 08:01
    Мобилизиционный резерв у ВСУ не безграничен как они не стараются .