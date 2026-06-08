ВСУ пытаются прикрыть границу выведенными на восстановление формированиями
331
Украинское командование все чаще вынуждено затыкать дыры в обороне с помощью выведенных на восстановление подразделений. По данным украинских пабликов, понесшие большие потери формирования не выводят в тыл, а просто переводят на другое направление, где «чуть-чуть полегче» или отправляют на границу.
Подразделения 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады, выведенные с Константиновского направления по причине очень больших потерь, так и не уехали в тыл на восстановление и пополнение личного состава. Вместо этого батальон прямым ходом отправили в Черниговскую область с задачей прикрыть участок границы от возможного прорыва российских войск.
Несмотря на то, что на Черниговском направлении официально нет боевых действий, подразделение понесло новые потери из-за ударов российской артиллерии и беспилотников. Военнослужащие требуют от командиров отправки в тыл на полноценное восстановление и отдых. Однако заменить их некем, поэтому ни о какой ротации речь не идет. С другой стороны, такого накала боевых действий, как на передовой, нет, поэтому всем советуют отдыхать, пока есть возможность.
О нехватке резервов в ВСУ не говорил, наверное, только ленивый, тем не менее украинцам удается более-менее удерживать линию фронта, не допуская прорывов. В большей степени это достигается применением очень большого количества беспилотников, да и российское командование не бросает личный состав в безрассудные атаки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация