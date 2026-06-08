Рои дронов в воздухе и калейдоскоп контроля на земле: о ситуации в Купянске

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Рои дронов в воздухе и калейдоскоп контроля на земле: о ситуации в Купянске

Боестолкновения в районе Купянска приобрели затяжной, позиционный характер. Украинское командование, поставив задачу полностью вернуть контроль над городом, к настоящему моменту не смогло добиться её решения. Отбросить российские войска за реку Оскол киевскому режиму также не удалось. В свою очередь, подразделения ВС РФ на данный момент также не предпринимают сверхусилий для восстановления полного контроля над всей территорией города.

Линия фронта проходит через кварталы. По данным на 7-8 июня, западная часть Купянска остается под контролем ВСУ - в частности, группы противника зафиксированы в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, центральной больницы и северо-западного микрорайона. Север и восток города, а также частично центральные его кварталы находятся под контролем ВС РФ. Штурмовые группы действуют в районах школы №7, молочного завода и северо-восточных кварталов. Остальная территория представляет собой преимущественно «серую зону» или зону спорадического контроля малых тактических групп.



Эксперты констатируют ситуацию фронтовой статики. Отмечается, что решительных мер для полного контроля над городом не принимает ни одна из стороны. Боевые действия перешли в фазу локальных взаимных атак и контратак с использованием тактики упомянутых малых групп, численный состав которых порой ограничивается двумя штурмовиками. Такой вариант боёв связан с интенсивным использованием дронов как ВС РФ, так и ВСУ. И это вообще особенность боёв последнего времени: когда дроны буквально роями кружат в небе, а территория под ними превращается в постоянно меняющуюся калейдоскопическую картину без полного контроля какой-либо из сторон.
2 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:00
    Чё-та совсем нам заплели мозги с этим Купянском - то взяли,то отдали, то продвинулись,то отодвинулись...
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 08:04
      Цитата: pudelartemon
      Чё-та совсем нам заплели мозги с этим Купянском - то взяли,то отдали, то продвинулись,то отодвинулись...

      Да там истребление идет хоохлов и наемников ..Чтобы потом не бегать за ними по всей окраине ! Они сами на штыки Русских бегут ..
      Краматорск и Славянск бомбить начали бандеровцы разбегаются ..))