Самолёт Зеленского впервые с начала СВО вылетел из Кишинёва

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Самолёт Зеленского впервые с начала СВО вылетел из Кишинёва

Зеленский свой очередной визит в Европу начал не с территории Польши, а из Молдавии. По данным мониторинговых ресурсов, впервые после начала конфликта с Россией самолет «нелегитимного» вылетел не из польского Жешува, а из молдавского Кишинева.

Воскресный визит в Лондон Зеленского начался в Кишиневе, а не в Жешуве, как было до этого. Согласно данным сервиса FlightAware, президентский борт UR-ABA покинул польский Жешув и совершил перелет в аэропорт молдавской столицы. В уже оттуда «нелегитимный» вылетел в Великобританию.



Как пишет украинская пресса, с большой вероятностью смена аэропорта базирования самолета Зеленского связана с последним скандалом вокруг присвоения одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ «имени героев УПА»* (Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена). Поляки очень болезненно восприняли героизацию украинскими властями тех, кто устроил «Волынскую резню», убив несколько сотен тысяч поляков на Западной Украине.

Ранее самолет Зеленского базировался в польском Жешуве, откуда и совершались все полеты. О планах сменить дислокацию президентского лайнера в Киеве не сообщали. На Украине вообще не комментируют вылет Зеленского из Кишинева. Как будто так и было все задумано. Варшава тоже пока не комментирует перебазирование самолета.
47 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    8 июня 2026 08:47
    А что.случилось ,почему зеленский вылетел из Кишинёва а не с Польского Жешува .Где европейское единство ...Украинская глиста не хочет отдавать польский орден Белого Орла на камеру ?( решение по ордену пока не принято ).
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      8 июня 2026 08:52
      Цитата: tralflot1832
      А что.случилось ,почему зеленский вылетел из Кишинёва а не с Польского Жешува .Где европейское единство ...Украинская глиста не хочет отдавать польский орден Белого Орла на камеру ?( решение по ордену пока не принято ).

      Турист Зеля ..Он на окраине и не бывает вообще ..!!! Боиттся жиденок
      Поляки его за яйца повесят ..Они погромы еврейские делали в Польше в 45-ом ..Даже пришлось Советскую Армию привлекать !!!
      Чую хоооохловские погромы скоро начнутся ))))
      1. Русич Звание
        Русич
        +1
        8 июня 2026 10:33
        Цитата: Mixanus
        Турист Зеля
        Вы здОрово подметили.
        А давайте по современному - трэвел блоггер!
      2. Артём81 Звание
        Артём81
        -1
        8 июня 2026 11:40
        Буквально бежит от ответственности, как крыса с тонущего корабля.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      -2
      8 июня 2026 09:02
      Криворожский жиденок махнул в Лондон ,значит будет удар по Киеву . Ждем . soldier
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        8 июня 2026 09:50
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Криворожский жиденок махнул в Лондон ,значит будет удар по Киеву . Ждем . soldier

        Только после отезда хниды будет удар по кхуеву ? Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          8 июня 2026 11:50
          по моему мнению (сугубо по моему) этот конфликт с очень большими подводными течениями)
    3. Karabin Звание
      Karabin
      +2
      8 июня 2026 09:19
      Где европейское единство ...
      В деньгах и вооружении ВСУ.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      8 июня 2026 10:00
      tralflot1832
      Сегодня, 08:47

      hi Весь цымес в том, что всё может оказаться серьёзнее, как намёк гадящих мелко бритов по организации очередного фронта для РФ в ПМР, кроме уже провоцируемого на Балтике с Калининградской обл.
      Давно перезрело время бить аккуратно, но сильно, в том числе, не только по территории бандерштата.
      am angry
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    8 июня 2026 08:49
    То что "дружба" поляков и украинцев закончится было понятно с самого начала, вопрос был только во времени.
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +4
      8 июня 2026 08:55
      Дружба не закончится пока идет война,а вот после,это да
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      +2
      8 июня 2026 09:14
      Цитата: Владимир М
      То что "дружба" поляков и украинцев закончится было понятно с самого начала, вопрос был только во времени.

      Их объединяло ненавмсть к Русским историческая хе хе
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        8 июня 2026 09:17
        Ради справедливости, все же их взаимная ненависть даже больше чем к русским.
        Плохо, что мы не смогли этим воспользоваться...
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          0
          9 июня 2026 18:22
          Цитата: Владимир М
          Ради справедливости, все же их взаимная ненависть даже больше чем к русским.
          Плохо, что мы не смогли этим воспользоваться...

          Уже пользуемся ..Скоро хооохлов ссанымит тряпками начут гонять из всех стран !!
          Они это чуют и фамилии меняют на Ивановы !!
          И петь песни про Россию !!
          Маатушка земля )))
    3. Комментарий был удален.
    4. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      +1
      8 июня 2026 09:18
      Эта официальная дружба возникла из-за того, что польская «элита» и средний класс рассматривали украинцев как пушечное мясо. Они видели в украинцах защиту от своих интересов на Западе и комфортную жизнь, оплот против России. Между тем, «среднестатистические» люди зачастую вообще не испытывают симпатии к украинцам, находясь под влиянием правонационалистической риторики. Поэтому никакой любви не было, и Волынь не возникла из ниоткуда.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        8 июня 2026 12:06
        Цитата: 1944-1989
        и Волынь не возникла из ниоткуда.

        Волынь возникла из систематического унижения рогулей.
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      8 июня 2026 09:22
      Цитата: Владимир М
      То что "дружба" поляков и украинцев закончится было понятно с самого начала, вопрос был только во времени.

      Теперь будут "дружить" против России, этот вариант точно останется, пока украинский конфликт не закончится.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    8 июня 2026 08:51
    Фиолетово откуда... А вот крылышки бы ему подрезать.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      8 июня 2026 09:17
      Mouse hi ,да чтоб с гарантией.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        8 июня 2026 09:21
        Килотонн пять. Чтобы уж.. hi
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      8 июня 2026 09:20
      Низзя! Самолёт не достать, а зеля нетрогаемый
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        8 июня 2026 09:25
        Разобрать на части и сказать, что так и было.... wink
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          8 июня 2026 09:28
          Перевелись диверсанты.... Уж, бомбу- то в самолёт можно было подложить?
          1. Konnick Звание
            Konnick
            +3
            8 июня 2026 09:34
            Цитата: роман66
            Перевелись диверсанты.... Уж, бомбу- то в самолёт можно было подложить?

            Спецслужбы заняты ...поиском иноагентов, им не до этого
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              8 июня 2026 09:43
              Враги разные бывают
              Унутренними врагами мы называем усех сопротивляющихся закону. Например, кого?.. Скажи хоть ты, Овечкин.
              Овечкин вскакивает и радостно кричит:
              — Так что бунтовщики, стюденты, конокрады, евреи и поляки!

              Куприн
          2. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            8 июня 2026 09:36
            Думается, может и не прав.... Наши ждут, когда это хамло, свой ресурс выробатет и западники сами его уберут....
            1. alexbor Звание
              alexbor
              -1
              8 июня 2026 12:06
              Наши ждут, когда это хамло, свой ресурс выробатет

              а пока ждут, наших убивают, города бпла терроризируют
              В Сочи и на федеральной территории Сириус периодически объявляется угроза атаки БПЛА, из-за чего включаются сирены оповещения и временно закрывается воздушное пространство над курортом

              Приграничные территории: Белгород (и область, включая Шебекино и Валуйки), Курск, Брянск. 

              Центральные регионы: Массированным атакам подвергались Москва (включая удары по Московскому нефтеперерабатывающему заводу) и Подмосковье (Истра, Дедовск). Также дроны сбивали над Калужской, Тульской, Смоленской, Брянской и Воронежской областями. 

              Юг и Северный Кавказ: Атаки фиксировались в Краснодарском крае (Сочи, Туапсе), Ростовской области (Ростов-на-Дону, Таганрог), а также в Грозном. 

              Северо-Запад: Беспилотники атаковали объекты в Санкт-Петербурге (в том числе район нефтяного терминала), а также в Псковской и Тверской областях. 

              Поволжье: Удары дронов фиксировались по промышленной и нефтяной инфраструктуре в Саратове и Перми. 

              Крым: Регулярные атаки беспилотников отражаются в Севастополе и других районах полуострова. 
              1. Комментарий был удален.
          3. Slon_on Звание
            Slon_on
            -1
            8 июня 2026 11:54
            Ну зачем же так прямолинейно - бомбу. Можно ведь авиагоризонт на пол метра понизить в посадочном радаре, запустив специальное ПО. hi
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        8 июня 2026 09:51
        Цитата: роман66
        Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?

        Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          8 июня 2026 12:08
          Цитата: 30 вис
          Цитата: роман66
          Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?
          Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?

          Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            -1
            8 июня 2026 15:21
            Цитата: AllX_VahhaB
            Цитата: 30 вис
            Цитата: роман66
            Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?
            Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?

            Договорнячок ? Для этого Абрамович съездил в кхуев к жыдофюрру ?

            Общий вопрос .
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    8 июня 2026 08:53
    Эта не должна была до самолёта добраться.
  5. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +2
    8 июня 2026 08:55
    Странно, что вообще вылетает.
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    8 июня 2026 09:09
    Эх, жаль, что нет у нас партизан в Молдавии... Один ПЗРК, на взлете...
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +1
      8 июня 2026 09:15
      Эх, жаль, что нет у нас партизан
      Яиц приказ отдать на ликвидацию нет. В противном случае нашлись бы и партизаны, и диверсанты и даже кровники.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        8 июня 2026 10:00
        Диверсантам, как и группе ССО, сложнее работать на территории чужого государства. Местным партизанам легче. Но их в Молдавии нет.
        А приказ на ликвидацию... Знаете, я думаю, что в Кремле так размышляют: клоун - нелегитимен. Это раз. Ликвидировать его поэтому нет смысла. И потом, неизвестно, кто будет заменой. К тому-же клоуна не сложно просчитать, все его ходы давно понятны. Во вторых, мне кажется, его, вместе с его шайкой, берегут еще и для трибунала. Чтобы выкатить ему все его преступления. Ну, и в третьих - демонстрация того, что мы не действуем террористическими методами.
        Возможно есть еще соображения.
        1. Karabin Звание
          Karabin
          0
          8 июня 2026 13:04
          Знаете, я думаю, что в Кремле так размышляют: клоун - нелегитимен.

          И отправляют в Киев гонцом "достаточно крупного российского бизнесмена"
          К тому-же клоуна не сложно просчитать, все его ходы давно понятны.
          Если ходы понятны,тогда шах и мат. А у нас 5 год мясорубки на ЛБС, вынос НПЗ и полублокированный Крым.
          берегут еще и для трибунала.
          Я с14 года, с времен кровавого пастора и яроша читаю подобное, только вот по трибунал так никто и не попал. Вероятность трибунала над Зелей ,примерно такая же ,как гаагский суд над Путиным.
          Ну, и в третьих - демонстрация того, что мы не действуем террористическими методами.
          Перед кем демонстрация? Перед Западом? Они любую Бучу в ответ организуют,и нас же в этом обвинят. Перед "мировым сообществом"? Да с .. это сообщество на нас с высокой колокольни. Кто победит,тот хороший. Кто проиграет- террорист.
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -1
            8 июня 2026 14:37
            И отправляют в Киев гонцом "достаточно крупного российского бизнесмена"
            Вы бы Путина послушали, прежде чем так говорить. Он разъяснил эту ситуацию публично. Никто бизнесмена туда не посылал, это была его инициатива.
            Давайте фактами оперировать, а не брать с потолка, и не передергивать.
            Я с14 года, с времен кровавого пастора и яроша читаю подобное, только вот по трибунал так никто и не попал. Вероятность трибунала над Зелей ,примерно такая же ,как гаагский суд над Путиным.
            Ну, спасибо. Посмеялся. Даже комментировать нечего, отмечу лишь, что никто не будет проводить трибунал над клоуном и его соподвижниками раньше времени. Нюрнберг случился после капитуляции Германии, а никак не до.
            Перед "мировым сообществом"? Да с .. это сообщество на нас с высокой колокольни.
            С чего это вдруг? Есть факты? Интересно было бы посмотреть. Только не надо ссылок, все равно не пойду по ним. Что Вы конкретно имеете в виду, объясните кратко. Если фейк - сразу пойму.
    2. next322 Звание
      next322
      +1
      8 июня 2026 09:27
      А где у нас есть партизаны?))
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        8 июня 2026 09:53
        У нас - во время сборов от военкомата партизаны появляются. На 2 недели, вроде бы. Переподготовка называется, тех, кто еще не снят с воинского учета.
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    8 июня 2026 09:11
    Его можно сбить с позиции взлета в Приднестровье. Он находится всего в нескольких десятках километров, а значит, в зоне действия зенитных систем.
    1. solar Звание
      solar
      +2
      8 июня 2026 12:16
      Его можно сбить с позиции взлета в Приднестровье.

      А что будет с Приднестровьем в такой ситуации? :((....
  8. Илия Звание
    Илия
    0
    8 июня 2026 09:54
    "Меду нами все порвато, и тропинка затоптата!" "Повяли помидоры?" или игра на публику?
    По данным мониторинговых ресурсов, впервые после начала конфликта с Россией самолет «нелегитимного» вылетел не из польского Жешува, а из молдавского Кишинева.
  9. GueST90 Звание
    GueST90
    0
    8 июня 2026 10:08
    с большой вероятностью смена аэропорта базирования самолета Зеленского связана с последним скандалом вокруг присвоения одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ «имени героев УПА»

    Вспомнил поговорку-Милые бранятся, только тешатся
  10. alexbor Звание
    alexbor
    -1
    8 июня 2026 12:01
    наркот спокойно летает и ездит по миру, когда его уже приземлят?
  11. solar Звание
    solar
    +1
    8 июня 2026 12:15
    Какая-то дутая сенсация из-за одного вылета. Если он, к примеру, вылетал после какой-то поездки в район Одессы, то очевидно, что из Кишинева было вылетать удобнее.
  12. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    8 июня 2026 12:48
    Хорошо, что сообщают об изменениях в аэропорту вылета, но я думаю, что для РФ гораздо важнее результаты переговоров в Лондоне, где присутствовал и друг Путина (они общаются по телефону лично) — французский президент Макрон.
    Интересно также то, что перед переговорами в Киеве в качестве "переговорщика" находился Абрамович.
    А лучше всего прочитать официальное коммюнике по итогам этих переговоров.

    Там четко изложены условия, которые должна выполнить РФ для начала переговоров и прекращения военных действий на Украине.

    И возникает вопрос: что же тогда договорился Абрамович в Киеве?

    ......лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украине в её защите от незаконного вторжения России и обсудили дальнейшие шаги в переговорном процессе, направленном на достижение справедливого и прочного мира. Они подчеркнули важную роль Европы в любом урегулировании как надёжного партнёра Украины. Лидеры отметили, что все усилия должны координироваться в тесном взаимодействии с Украиной, европейскими партнёрами и США.
    Они приветствовали недавние успехи Украины на поле боя, включая освобождение территорий и новаторское применение беспилотных технологий. Лидеры осудили масштабные ракетные и дроновые удары России по украинским городам, в том числе повторное применение ракет «Орешник», приведшее к трагическим жертвам среди гражданского населения, а также опасные и безответственные нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами. Они выразили соболезнования всем пострадавшим.
    Обсуждалось, как использовать предстоящий саммит G7 в Эвиане, следующую встречу «коалиции желающих» и саммит НАТО в Анкаре для координации дальнейшей поддержки Украины с учётом её приоритетных потребностей, включая усиление давления на военную экономику России и увеличение обязательств по военной и оборонной помощи на саммите НАТО. Лидеры подчеркнули необходимость наращивания производства средств перехвата, совместной разработки средств противоракетной обороны и дальнобойных ударных возможностей, а также поддержки долгосрочной устойчивости Вооружённых сил Украины. Они также обсудили использование боевого опыта Украины и расширение промышленного сотрудничества для укрепления обороноспособности Европы.

    Лидеры подчеркнули, что безопасность, благополучие и суверенитет Украины неотделимы от безопасности евроатлантического пространства.

    В контексте переговоров они обозначили условия справедливого и прочного мира:
    • во‑первых, прекращение боевых действий — они призвали Президента Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня;
    • во‑вторых, нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров; международные границы не могут изменяться силой, а суверенное право Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников должно полностью уважаться;
    • в‑третьих, после вступления режима прекращения огня в силу Украина должна получить надёжные и юридически обязывающие гарантии безопасности, опирающиеся на договорённости, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года, включая развёртывание Многонациональных сил для Украины;
    • в‑четвёртых, российские активы останутся замороженными до прекращения агрессивной войны и выплаты компенсаций Украине за нанесённый ущерб;
    • в‑пятых, интересы европейской безопасности должны быть учтены в любом соглашении; вопросы, касающиеся ЕС и НАТО, требуют согласия соответственно ЕС и его государств‑членов и союзников по Альянсу.

    Лидеры поддержали призыв Президента Зеленского к завершению войны дипломатическими средствами, изложенный в его письме Президенту Российской Федерации от 4 июня 2026 года. Они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и европейских стран для достижения прекращения огня и продвижения переговоров. Лидеры подтвердили, что будут и дальше твёрдо поддерживать Украину.....