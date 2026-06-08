Вслед за Ираном к удару по территории Израиля подключились йеменские хуситы

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Вслед за Ираном к удару по территории Израиля подключились йеменские хуситы


На Ближнем Востоке снова началась резкая эскалация, сопровождающаяся взаимными обстрелами между израильтянами и иранцами. И теперь вслед за Ираном к удару по территории Израиля подключились йеменские хуситы.



О новых сегодняшних атаках сообщает пресс-служба израильской армии.

Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили, что по территории их страны с территории Йемена была выпущена ракета. Израильтяне уже приступили к ее перехвату.

В сообщении Армии обороны Израиля сказано:

Армия обороны Израиля подтвердила запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, и системы ПВО приведены в действие.

Параллельно идет атака на израильские цели с иранской территории. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, оттуда запущена новая партия ракет в направлении еврейского государства.



В ряде районов в центре и на юге страны объявили воздушную тревогу. В частности, сирены слышны в Ашкелоне, Ашдоде, Иерусалиме, Беэр-Шеве и в окрестностях Тель-Авиве. Тревогу объявили и в столичном аэропорту Бен-Гурион. В самом Тель-Авиве тревогу не объявляли, но жители столицы слышали отдаленные звуки взрывов. Более отчетливо они звучали в ряде районов центральной части страны. Предположительно, это были звуки работы расчетов ПВО, которые ведут перехват ракет.

Иранские и йеменские СМИ сообщают об огневом поражении авиабазы Неватим ВВС Израиля.

Обострение обстановки в ближневосточном регионе произошло после вчерашних израильских ударов по Бейруту. Ответом стали атаки иранских баллистических ракет на Израиль.
13 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    8 июня 2026 09:18
    Как то вяло реагируют хуситы , всего лишь одна ракета , да и то скорее всего перехваченная.
    Я надеялся , что во время войны они полностью выложатся и хотя бы авиабазы США в КСА заблокируют.
    И хотя заявлений громких от них было немало но вот реальной помощи Ирану мизер.
    1. Mathurin Nankap Звание
      Mathurin Nankap
      +2
      8 июня 2026 12:14
      L'Iran n'a pas sollicité leur aide car l'heure de leur activation n'était pas arrivé dans la mesure où Téhéran avait un autre rôle pour eux, la fermeture de Bab el mandeb, qui est le deuxième atout de Téhéran après Hormuz pour un verrouillage complet de la zone. Pourquoi gâcher des munitions alors que se préparait une guerre qui serait longue. Le timing est important car Téhéran était préparé à la résistance, ce que les criminels n'avait prévu, habitués à bombarder comme des fous furieux.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    8 июня 2026 09:19
    Израилю боятся нечего , ведь у них....
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    8 июня 2026 09:20
    Так у них Иерусалим столица или Тель-Авив?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      8 июня 2026 10:23
      Ропот 55
      Сегодня, 09:20
      Так у них Иерусалим столица или Тель-Авив?

      hi Вопрос спорный и до конца не решённый.
      Кроме матрасников и нескольких стран статус Иерусалима ( Восточного ), как территория Палестины, за сионистами не признаётся.
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    8 июня 2026 09:20
    Ответом стали атаки иранских баллистических ракет на Израиль.

    Вчера высказал предположение, что Иран не заставит себя долго ждать!
    Как некоторые...
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    8 июня 2026 09:22
    Как бы не пострадали,от иранских и хуситских ракет, бочки варенья и корзины печенья которых в товарных количествах свезли в Израиль бывшие граждане СССР. . . hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    8 июня 2026 09:35
    Йеменскую ракету Цахал сбил своей территорией . drinks Будет ещё вишенка на торте ,хуситы перекроют этот бабл - мабл ,короче пролив имени Хуситов.И Европе совсем поплохеет ,на д Россией летать нельзя ,европкйские товары в ЮВА морем только вокруг Африки .А товары из ЮВА страны ЮВА будут спокойно возить через пролив Имени Хуситов и Суэц своими судами
    Слава Урсуле - нефти и газа много не бывает .Ну что доня оказал давление на КНР и Россию победив Иран за неделю.
    Слабость Израиля - он маленький с запредельным количеством вредных производств на кв.км.Вода в этот список тоже входит.
    Только что хуситы перекрыли полив своего имени для судов Израиля ( а это у хуситов понятие растяжимое).Война Трампа буксует.
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      0
      8 июня 2026 09:51
      А реально сбил или заявил что сбил?
  7. Илия Звание
    Илия
    +1
    8 июня 2026 09:50
    ушатая уже пожаловалась трампу, дескать забижают) самых мирных)). Скорее всего евреи выхватят сполна!
    В частности, сирены слышны в Ашкелоне, Ашдоде, Иерусалиме, Беэр-Шеве и в окрестностях Тель-Авиве. Тревогу объявили и в столичном аэропорту Бен-Гурион.
  8. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    8 июня 2026 12:01
    Одна ракета может представлять угрозу только в одном случае, но это просто ракета, которая во первых может не попасть, во вторых быть сбита и в третьих, даже если попадёт, то не принесёт какого-то явного перевеса в данном конфликте, потому что она тупо ОДНА! И вот какова же вероятность третьего варианта? Ну такое себе. Поэтому меньше читайте таких новостей. Без успехов на земле всё это лишь медийная мишура.
  9. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    8 июня 2026 13:18
    Весело в ОАЭ - постоянно чьи то ракеты или дроны в небе летают туда сюда не запрашивая ни каких разрешений на пролет. На кой некоторым странам своя армия и ПВО в принципе ?! Израиль пуляет по Ирану через Сирию и Ирак спокойно. Йемен через арабов по Израилю. украинцы через прибалтов. Видимо пора там создавать области за место государств раз их армии ни на что не годны кроме как бряцать оружием на парадах. Ни какого суверинитета в принципе нет ни у кого из таких стран - раз границы всем пофиг с пограничниками и ПВО.
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    9 июня 2026 10:01
    Обострение обстановки в ближневосточном регионе произошло после вчерашних израильских ударов по Бейруту. Ответом стали атаки иранских баллистических ракет на Израиль.

    Эта "музыка" будет вечной. yes