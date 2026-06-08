Вслед за Ираном к удару по территории Израиля подключились йеменские хуситы
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На Ближнем Востоке снова началась резкая эскалация, сопровождающаяся взаимными обстрелами между израильтянами и иранцами. И теперь вслед за Ираном к удару по территории Израиля подключились йеменские хуситы.
О новых сегодняшних атаках сообщает пресс-служба израильской армии.
Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили, что по территории их страны с территории Йемена была выпущена ракета. Израильтяне уже приступили к ее перехвату.
В сообщении Армии обороны Израиля сказано:
Армия обороны Израиля подтвердила запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, и системы ПВО приведены в действие.
Параллельно идет атака на израильские цели с иранской территории. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, оттуда запущена новая партия ракет в направлении еврейского государства.
В ряде районов в центре и на юге страны объявили воздушную тревогу. В частности, сирены слышны в Ашкелоне, Ашдоде, Иерусалиме, Беэр-Шеве и в окрестностях Тель-Авиве. Тревогу объявили и в столичном аэропорту Бен-Гурион. В самом Тель-Авиве тревогу не объявляли, но жители столицы слышали отдаленные звуки взрывов. Более отчетливо они звучали в ряде районов центральной части страны. Предположительно, это были звуки работы расчетов ПВО, которые ведут перехват ракет.
Иранские и йеменские СМИ сообщают об огневом поражении авиабазы Неватим ВВС Израиля.
Обострение обстановки в ближневосточном регионе произошло после вчерашних израильских ударов по Бейруту. Ответом стали атаки иранских баллистических ракет на Израиль.
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