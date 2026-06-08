Партия Пашиняна не набрала 50 процентов и вынуждена идти на диалог с оппозицией

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Партия Пашиняна не набрала 50 процентов и вынуждена идти на диалог с оппозицией

К настоящему моменту подведены окончательные итоги выборов в Республике Армения. После обработки всех бюллетеней подтверждается победа партии «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. Однако эта победа для Пашиняна не стала безоговорочной.

Дело в том, что «Гражданский договор» не смог дотянуть до 50% голосов, что говорит о необходимости вступать в диалог с другими партиями для формирования нового кабинета министров.

Итак, о результатах. «Гражданский договор» Пашиняна – 49,81%, «Сильная Армения» бизнесмена Карапетяна – 23,29%, тройку лидеров замыкает движение экс-президента Кочаряна «Армения» с 9,94% голосов. Также в парламент проходит «Процветающая Армения» с показателем 4%.

Эксперты в Армении говорят о том, что для формирования нового правительства Николу Пашиняну придётся начать переговоры с оппозицией. В первую очередь – с Самвелом Карапетяном, политическая платформа которого заняла второе место.

Напомним, что на прошлых выборах Пашинян и Ко набрали более 50% голосов, а потому правительство было представлено исключительно «Гражданским договором». Теперь как минимум одно министерское кресло будет за оппозиционной партией.
74 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +11
    Сегодня, 09:28
    Это Николу не остановит,он свой выбор сделал. Так что транзит Армении на Запад продолжится.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:34
      Ропот 55
      Сегодня, 09:28
      Это Николу не остановит,он свой выбор сделал. Так что транзит Армении на Запад продолжится.

      hi Скорее всего Кремль будет договариваться с элитками, используя рычаги влияния ИРИ, который нынче ослаблен войной.
      Победа ИРИ в войне с сионистами и полосатыми агрессорами-террористами имеет значение.
      Для РФ военная база в Гюмри важна в геостратегических интересах Закавказье и ближайших регионах.
  2. ANB Звание
    ANB
    +7
    Сегодня, 09:29
    . Гражданский договор» Пашиняна – 49,81%

    Не дотянули. Интересно, а сколько на самом деле?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 09:33
      ANB hi ,да без разницы,30% там в реале или 10% главное что натянуть умудрились. Сейчас не в этом вопрос а когда Армения перелет в стан Запада целиком и полностью и что предпримет Москва.
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        +1
        Сегодня, 09:41
        как они перетягивать будут? полностью на содержание брать? субсидировать потерянные экспортные позиции в РФ? пройдет временной ЛАГ по закрытым товарам и бизнес этого журналиста на вилы подымут
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +3
        Сегодня, 09:47
        да без разницы,30% там в реале или 10%

        Разница есть и существенная. Результат говорит о том, что подсчет голосов выполнен честно - правящей партии не хватило сущих копеек и этого не стали скрывать. Могу предположить, как натянули бы количество голосов поданных за ЕР в РФ в подобной ситуации.
        Результат выборов в Армении при сравнительно низкой явке (не 80% как в Венгрии, Германии, Турции) говорит о том, что у правящей партии нет подавляющей поддержки населения и правящая партия намерена с этим фактом считаться - искать компромисс с оппозицией (если только это, действительно оппозиция, а не спойлер)
        1. Александр_K Звание
          Александр_K
          +4
          Сегодня, 10:02
          Результат говорит о том, что подсчет голосов выполнен честно

          Не верю. Возможно просто при мусорном рейтинге Пашиняна, не стали общественность драконить откровенным враньем. А может армяне реально хотят в Европу, и плевать на последствия. Так или иначе, это их проблемы. Но работать там должны наши люди, как работают американцы во всех ключевых регионах. Чтобы не было как с Украиной.
        2. APASUS Звание
          APASUS
          +1
          Сегодня, 10:02
          У вас в одном посте противоположные тезисы по сути .
          говорит о том, что у правящей партии нет подавляющей поддержки населения
          и тут же
          Результат говорит о том, что подсчет голосов выполнен честно

          а 50 % голосов это много или мало ?
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            0
            Сегодня, 11:01
            У вас в одном посте противоположные тезисы по сути

            Считаем. 59% граждан пришло на выборы. Из них почти 50% отдали голоса партии Пашиняна.
            59 х 50/100 = 29,5% граждан, имеющих право голоса, не является подавляющим большинством - это же очевидно.
            Просто граждан РФ приучили к тому, что считаются проценты только тех голосов, кто пришел на выборы, а это не правильно.
            К примеру, на выборы пришли 10% избирателей, из них 90% процентов проголосовали за ЕР. Это что полная победа потому, что 9% избирателей оказали поддержку?
        3. Shuman Звание
          Shuman
          0
          Сегодня, 10:19
          Как раз такой результат и говорит об использовании продвинутых технологий по вранью и подтасовки результатов. Уж очень низкой поддержкой обладает Пашинян и компания, вот и подсказали умные европейские дяди сделать вид, что чуть-чуть не дотянули до абсолютного большинства. Демократия! На самом деле, это абсолютно не важно, ибо в Армении - классическая форма самоуправства, где один человек (премьер-министр) решает всё. Демократией (ни в какой форме) там даже не пахло.
        4. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 10:50
          Цитата: Ате_ист
          Результат выборов в Армении при сравнительно низкой явке (не 80% как в Венгрии, Германии, Турции) говорит о том, что у правящей партии нет подавляющей поддержки населения и правящая партия намерена с этим фактом считаться - искать компромисс с оппозицией

          Уверены?
          Вы хорошо знаете Конституцию и Избирательный кодекс Армении? Как и автор этой заметки?
      3. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 09:51
        Ну, наверное уже можно кислород потихоньку перекрывать.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 09:53
          роман66 hi ,так "придушили" слегонца пока,а вот дальше будем ожидать кто и в какую сторону ломанется.
          1. Lptsk Звание
            Lptsk
            0
            Сегодня, 10:38
            никуда он не ломанется, так же будет опой вертеть. снесут его через полгодика
      4. Комментарий был удален.
      5. torbas41 Звание
        torbas41
        +3
        Сегодня, 10:09
        Сейчас не в этом вопрос а когда Армения перелет в стан Запада целиком и полностью и что предпримет Москва.
        Москве будет достаточно просто забыть на некоторое время об Армении и армянах.
      6. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 10:55
        Цитата: Ропот 55
        ANB hi ,да без разницы,30% там в реале или 10% главное что натянуть умудрились. Сейчас не в этом вопрос а когда Армения перелет в стан Запада целиком и полностью и что предпримет Москва.

        Последние относительно честные выборы прошли в РФ в 1993 году. Тогда в подсчёте голосов участвовали и члены избирательной комиссии и наблюдатели от партий.
        Сейчас в России к подсчётам голосом не допускаются даже члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Все голоса считают только учителя. После подсчёта голосов председатели избирательных комиссий подделывают протоколы голосования в пользу правящей партии. После протоколы подделывают в территориальных избирательных комиссиях. После введения электронного голосования подделывать голоса избирателей ещё проще стало.
        На выборы осенью не пойду, потому что отсутствуют порог минимальной явки избирателей и кандидат против всех.
        В России сложилась четырёх партийная политическая система, в которой есть четыре правящих партии, а оппозиция отсутствует вообще.
        Голосуй - не голосуй. Все равно получишь гарантированное едро.
        Что касается выборов в демократических странах, сейчас наблюдается повсеместная фальсификация выборов, воспрепятствие участию в выборах оппозиции. Это происходит в США, Великобритании, Франции, Германии и прочих Румыниях, болгариях, Армениях. То есть во всем "демократическом" мире. По сути, демократия и выборы себя полностью изжили. Народ может выразить свою волю только массовыми протестами, которые тут же профинансируют и превратят в майдан со всеми вытекающими последствиями. То есть народ никак не может выразить свою волю. По сути, мы наблюдаем полный откат от демократии в сторону диктатуры правящего класса. Демократия всегда была химерой, а сейчас превратилась в ширму тоталитаризма.
        Выборы народу практически не нужны. Нужны ответственные назначаемые политики, которые несут жёсткую и даже жестокую ответственность перед вышестоящим руководством.
        В КНДР, да и в мире товарищ Ким имеет ни чуть не меньшую легитимность, чем Дональд Трамп в США.
        Если бы выборы что-то решали, нас бы на них не пустили. (С) Марк Твен.
        Прошло более полутораста лет, а формулировка выборов, сделанная Марк Твеном, по-прежнему верна.
        За демократию. drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Умерла - так умерла. am drinks
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:36
      Цитата: ANB
      Гражданский договор» Пашиняна – 49,81%

      Не дотянули. Интересно, а сколько на самом деле?

      На самом деле, по-любому, у Пашиняна показатель был бы меньше, если бы арцахцев допустили к выборам, но их предусмотрительно лишили такой возможности.
      ЕРЕВАН, 7 июн — Sputnik. Около 30 тысяч арцахцев лишены возможности участвовать в выборах. Об этом заявил адвокат Роман Ерицян, назвав происходящее самым грубым нарушением избирательных прав в ходе нынешней избирательной кампании.
      По его словам, внимание международных организаций и наблюдательных миссий сосредоточено на нарушениях в день голосования, тогда как более серьезной проблемой является лишение арцахцев возможности реализовать свое избирательное право.
      Ерицян напомнил, что в мае 2026 года Гражданский суд обязал Службу миграции и гражданства включить жителей Арцаха в списки избирателей и предоставить им возможность проголосовать. При этом, по его словам, в судебных актах было указано, что решения являются окончательными и не подлежат обжалованию.
      "Участие такого количества граждан могло сыграть не только значительную, но и решающую роль в итогах голосования. Именно поэтому власть, по понятным причинам, не позволяет арцахцам участвовать в выборах", — заявил он.

      https://am.sputniknews.ru/20260607/advokat-okolo-30-tysyach-artsakhtsev-ne-smogli-prinyat-uchastie-v-vyborakh-103204211.html
      1. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Монтесума
        Около 30 тысяч арцахцев лишены возможности участвовать в выборах.

        Участие такого количества граждан могло сыграть не только значительную, но и решающую роль в итогах голосования.

        Что такое 30 000 не фоне 1 476 916 проголосовавших?
        Предвосхищая вопросы, сразу скажу, что из 30 000 не все пришли бы голосовать и не все голосовали бы против Пашиняна.
        Это однозначно нарушение, но они бы всё равно посчитали как надо.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:29
    ❝ Однако эта победа для Пашиняна не стала безоговорочной ❞ —

    — Сейчас западные кураторы подтянутся и «дооговорят» ...
    1. Seal Звание
      Seal
      0
      Сегодня, 11:00
      Победа стала безоговорочной. Договариваться не придётся. Правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,81% голосов. Значит именно ей автоматически достанутся 4 мандата национальных меньшинств и таким образом партия "Гражданский договор" Пашиняна получает право единолично формировать кабмин страны.
  4. Aken Звание
    Aken
    +4
    Сегодня, 09:30
    Если не смогли натянуть жалкие 0,19%, следовательно в реальности цифры катастрофически низкие.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:09
      Цитата: Aken
      Если не смогли натянуть жалкие 0,19%, следовательно в реальности цифры катастрофически низкие.

      Интересные события произошли на этих выборах:
      russian.rt.com: В ночь на 7 июня в Армении задержали двух председателей и секретаря участковых избиркомов, сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян. По его словам, на открытии избирательных участков в день выборов в Национальное собрание Армении 7 июня отсутствовали 50 членов из 48 комиссий, в том числе два председателя и один секретарь избиркомов.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 10:32
        Они выбрали невмешательство. Во избежание более тяжёлого проступка.
    2. Seal Звание
      Seal
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Aken
      Если не смогли натянуть жалкие 0,19%, следовательно в реальности цифры катастрофически низкие.
      А зачем натягивать эти жалкие 0,19 %, если партия Пашиняна и так получила право единолично формировать Кабинет Министров за счет того, что она, как партия, набравшая более всего голосов, автоматически получила 4 дополнительных мандата ?
  5. Irokez Звание
    Irokez
    -2
    Сегодня, 09:31
    Ну хоть что-то не по Пашинянски. Хотя такая же 404-я.
    1. Seal Звание
      Seal
      +1
      Сегодня, 10:51
      Цитата: Irokez
      Ну хоть что-то не по Пашинянски
      Вы не поняли. Всё получилось очень даже по Пашиняновски. Дело в том, что согласно Конституции Армении и Избирательному кодексу Армении, 4 (четыре) места в Парламенте (Национальном собрании) Армении зарезервированы для представителей четырёх национальных меньшинств: езиды; русские; ассирийцы и курды. Так вот согласно Избирательному Кодексу Армении все (все 4) мандаты национальных меньшинств республики автоматически достаются партии, набравшей большинство на выборах.
      Правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,81% голосов. Значит именно ей автоматически достанутся 4 мандата национальных меньшинств и таким образом партия "Гражданский договор" Пашиняна получает право единолично формировать кабмин страны.
      У них там вообще всё весьма хитро...сделано.
      Согласно Конституции Армении (статья 89), в Национальное собрание (парламент) входит как минимум 101 депутат.
      Однако число депутатских мандатов может быть больше: в Избирательном кодексе Армении есть механизм, который предусматривает появление дополнительных мест, если оппозиция получит меньше трети мандатов. Эти места среди оппозиционных партий распределяет ЦИК пропорционально полученным ими голосам.
      Например, в парламенте VIII созыва (2021–2026) было 107 депутатов.
      Пашинян сделал так, чтобы оппозиция получила более трети мандатов. Это лишает её права получать дополнительные места в Парламенте. То есть число парламентариев будет 101 +4 = 105.
      Даже если партия Пашиняна получит 49 мандатов, то к ним добавятся еще 4 и в сумме будет 53 мандата. То есть партия Пашиняна получила абсолютное большинство. bully
      Хотя, возможно, я еще упустил какие-то хитрости армянской избирательной системы, так как говорят уже о 60-ти и даже о 61-ом мандате партии Пашиняна в 105-ти местном Парламенте Армении. request
      Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства. laughing
    2. Seal Звание
      Seal
      0
      Сегодня, 10:58
      Да, на всякий случай. Минус вам не от меня. Я этим вообще мало балуюсь.
  6. HAM Звание
    HAM
    +10
    Сегодня, 09:34
    А у нас на Кубани армяне уже празднуют,с утра армянская музыка орёт из автомобилей....тогда вопрос--а что они,тогда,здесь делают!?Там в Ереване-"демократия" в опасности,а они тут радуются...
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 09:39
      Может, к репатриации готовятся? Или я не так всё понимаю? В наших краях армян исчезающе мало.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 10:18
        В наших краях армян исчезающе мало
        где такое счастливое место?!
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 10:30
          Северо-Западные области (исключая Питер) считаются Белым регионом. Пока.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 10:53
            Цитата: Aken
            Северо-Западные области

            ну не знаю, в калининградской области их как ...
            мы вроде то же к северо западному региону относимся
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 09:48
      А у нас на Кубани армяне уже празднуют,с утра армянская музыка орёт из автомобилей....тогда вопрос--а что они,тогда,здесь делают!?

      Гражданство у них чьё? Если российское, то к Армении они имеют отношение в основном благодаря форме носа, если утрировать.))
      А чего празднуют-то, не сообразил?
      1. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 09:54
        БОльшая часть без гражданства,в основном "ухилянты" от карабахской войны....
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +3
          Сегодня, 10:00
          Понятно. Контингент оставляет желать лучшего.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:57
      НАМ hi ,еслиб только армяне так себя вели,а то там не одна нация, живёт здесь,бабло делает всеми способами,права качают,закон нарушают,при этом не гнушаются использовать все выплаты и пособия которые Россия предоставляет. Однако любят они свои страны и за Р.Ф. стеной не встанут.
  7. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 09:35
    По итогам-до свидания, Армения.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:39
    В России армян в два раза больше чем в Армении, им не дали голосовать , вот такая она демократия.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:59
      Ирек hi ,а сколько из тех кто здесь обосновался получили уже паспорта России.
    2. Seal Звание
      Seal
      0
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Ирек
      В России армян в два раза больше чем в Армении, им не дали голосовать , вот такая она демократия.
      Ну, не в два раза. По переписи 2021 в РФ армян стало меньше на 20% (численность упала с 1182 тысяч до 946 тысяч).
      Всего в конце 2021 года в РФ проживало более 147,1 млн человек, что больше, чем по переписи 2010 года, на 4,3 млн, или на 3,03%. Свою национальность указали только 130,587 млн участников переписи.
      В десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи. По сравнению с 2010 годом в десятку не вошли представители мордвы, которые, согласно данным переписи 2021 года, оказались на 16-м месте, а на третье место попали чеченцы вместо украинцев, которые занимали эту строчку по итогам предыдущих переписей.
      Из первой десятки численность по сравнению с 2010 годом сократили семь народов: украинцы (-54,15%), чуваши (-25,68%), армяне (-19,98%), татары (-11,24%), казахи (-8,61%) и башкиры (-0,8).
      Впрочем, если верить переписи, русских тоже стало меньше почти на 5 процентов.
      Противоположную тенденцию демонстрировали чеченцы (+17,01%), аварцы (+10,96%) и даргинцы (+6,31%).
      Почему украинцев стало меньше - понятно, часть их просто перестала указывать национальность, а часть записалась русскими. А вот армяне от своей национальности не отказываются. Фамилию могут сменить на русскую. Но всё равно будут армянами. Тем более, нос то куда деть ?
      Но это я к чему ? Если "чисто демократически" давать право участвовать в армянских выборах российским армянам, тогда логично дать точно такое же право армянам США, армянам Франции, армянам Германии и так далее.
      А ведь только в США по разным оценкам проживают от полутора до двух с половиной миллионов армян.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 09:41
    Ой беда, беда огорчение..... Ничего... под ручки поднимут, недостающие циферки дорисуют.....
    1. Seal Звание
      Seal
      -2
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Mouse
      Ой беда, беда огорчение..... Ничего... под ручки поднимут, недостающие циферки дорисуют.....
      Да не нужно им ничего рисовать. Победа Пашиняна и так безоговорочная.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:07
        Единогласно! laughing ..........
        1. Seal Звание
          Seal
          0
          Сегодня, 11:09
          Цитата: Mouse
          Единогласно! ..........
          Я не понял, вы о чём ? Что именно "единогласно" ? Честно не понял. request
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 11:11
            Победа Пашиняна и так безоговорочная.
            .....
            Все уже решено за них....
            1. Seal Звание
              Seal
              -1
              Сегодня, 11:14
              Цитата: Mouse
              Победа Пашиняна и так безоговорочная.
              Ну да. Решено Конституцией Армении и Избирательным Кодексом Армении. Принимавшимися, кстати, еще до прихода во власть Пашиняна
              1. Mouse Звание
                Mouse
                0
                Сегодня, 11:17
                "самостоятельно".... Что-то как-то веселит......
  10. Комментарий был удален.
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:42
    Наверное когда Пашинян выпьет всю воду из озера Севан,тогда только армяне поймут кто этот Николас на самом деле. . . stop
  12. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:44
    Без сомнений тянут за уши. Недаром выборы прошли только на территории Армении, где лохторат под контролем. Тем не менее формальное большинство за этим чертом и игры будут продолжаться. Стоит посмотреть на карту - в соседях Грузия, Турция, Азербайджан, Россия - но самые одаренные все равно хотят в ЕС.
    1. ser580 Звание
      ser580
      0
      Сегодня, 10:35
      Турция уже лет 30 "хочет-нехочет" в ЕС, в Армянию прям на руках занесут-ага.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:45
    Плохо знаете европейскую избирательную систему - пересчитают голоса и параллельно будут сажать оппозицию. Будет у Пашиняна 50,1 %.
  14. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 09:52
    А ему идёт бейсболка "Red Bull" ...
    🤣🤣🤣
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 09:57
      Цитата: Роман_Васильевич
      А ему идёт бейсболка "Red Bull" ...
      🤣🤣🤣

      То то у Ферстапена машина заглохла на старте вчера в Монако laughing
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 09:52
    Пусть все решает простой народ Армении, простые армяне, какую политику им проводить, внутреннюю, внешнюю, и чтобы никакие правящие элиты, ни свои, ни чужие, не могли влиять на выбор простого народа
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 10:04
      Такое только в сказках.
      https://m.vkvideo.ru/video-174840886_456239283
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 10:58
        Партия должна выдвигать лидеров, а не лидеры набирать партию "под себя". А партия должна формироваться простым народом, на местах, из местных ячеек, кружков, народных собраний, по месту жительства, работы. Разумеется, если народ солидарен и понимает необходимость этого и готов это отстаивать. Если нет, то народ говорит - а, и так сойдет, сказки, пусть нами правят правящие элиты, как им вздумается
        1. Александр_K Звание
          Александр_K
          0
          Сегодня, 11:25
          Я такого нигде не видел. Даже в малых коллективах, если нет руководителя, то все пересобачатся, разругаются, у каждого свое мнение. Повезет, если у кого-то есть талант дипломатии, тогда возможно что-то и получится. Но чаще только авторитарный стиль. К сожалению.
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 11:35
            Массовую народную партию нужно строить на ключевом постулате, аксиоме, требовании, что народ - субъект, а не объект политики. Тот, кто с этим несогласен, монархист, сторонник диктатуры и рабства в разных формах, разумеется, в такую партию изначально не пойдет, и будет ждать или требовать насадить очережного "великого" диктатора ))
            Да, разумеется, политической культуре принятия коллегиальных решений, самому принципу коллегиальности нужно учиться, бороться с пережитками рабства, а для этого нужно понять, что люди изначально равны, и какой бы ни был лидер, пусть этот лидер будет на том основании лидером, что он выдвигает эффективные работающие идеи, и этими идеями коллектив движется вперед. выдвинул идею - очень хорошо, коллектив ее обсудил, дополнил, поправил, проголосовал, принял, и она работает. Все остальные "лидеры" могут быть только эффективными исполнителями воли коллектива. Жесткий лидер - очень хорошо, пожалуйста, жестко исполняй то, что коллектив проголосовал и тебе велел, сам исполни и другим объясни, почему это коллегиальное решение правильно. Всякие попытки захвата власти единоличным диктатором, разумеется, должны подавляться, вот где нужно проявить жесткость - если кто-то пошел против большинства, нарцисс с диктаторскими замашками, таких надо вовремя раскусить и гнать из коллектива, пусть в одиночку все делают
  16. Мамука Петрович Звание
    Мамука Петрович
    -1
    Сегодня, 09:54
    Украина 2.0. Всё повторяется. Оппозицию щимять, церковь притесняют, влажные европейские мечты. И самое главное по итогу будет - Россия во всём виновата.
  17. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 09:58
    А наши враги СССР непрошибаемые -ведут агрессивную геополитику ПРОТИВ других стран ,и при этом считают ,что другие страны должны быть за них ,и очень возмущаются ,и почему же у них "кругом враги ", и почему же от них все шарахаются .
    Дедушка очень помог своими "санкциями ".
  18. ag-85 Звание
    ag-85
    -1
    Сегодня, 10:00
    Что-бы не писали "всепрапальщики" , стоит оценить что украинский конфликт рассеял много мифов про братские народы. Как сербы снаряды украинцам продают, а греки гаубицы.
    Вот не было бы украинской войны , наверняка бы Россия вступилась за православных армян и крепко верила в то что этот братский народ "не за что не подведет!"
    По этому нет не все пропало а скорее поставило все на свои места , ведь лучше горькая правда чем сладкая ложь и жизнь в параллельном мире иллюзий , далеких до реальности.
  19. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 10:01
    Как же похоже все сценарии разворота соседних стран от России! Б/украина... азербайджан, армения... Ну и далее по списку. Запад играет вдолгую - Россию ему надо покорить/расчленить во что бы то ни стало...
  20. tomas.09 Звание
    tomas.09
    0
    Сегодня, 10:03
    Плохо голосовала Армянская Краснодарская париия!
  21. Умптек Звание
    Умптек
    +2
    Сегодня, 10:04
    То, что хочется, или не хочется, а Пашиняну удалось настричь почти половину голосовавших, против показателей остальных, ясно говорит о том, что армяне живущие у себя в стране больше симпатизируют европейскому Западу, чем продолжать вихляться среди бывших осколков СССР. По сути, европейский вектор побеждает. Наше российское влияние, там в Армении, наши противники сумели перебить. Пусть народ Армении с этим и живёт. Насильно мил не будешь. В свою очередь нашим компетентным структурам следовало бы начать нейтрализацию возможного нахождения на нашей территории агентов влияния стремящейся в Европы Армении. Чтобы не получилось так, что финансирование этого вектора будет вестись в том числе и за счёт переводов и финансирование в Армению с нашей территории и из бюджетов предприятий находящихся под контролем национальной диаспоры. Чтобы потом не хныкать на камеру "они нас обманули". Вообще странно наше отношение к нашим бывшим союзным территориям. Как то уж с лёгкостью мы их разбазариваем. Как бы и с Приднестровьем то же самое не произошло, и со Средней Азией.
  22. 501Legion Звание
    501Legion
    -1
    Сегодня, 10:08
    сколько вкинутых и реально голосовавших это вопрос . при 100% подсчете думаю процент его парии снизится
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:12
    И тем не менее, 49% армян проголосовали за политику пашиняня
  24. o_kran Звание
    o_kran
    +1
    Сегодня, 10:14
    Я думаю, что избирательная система в Армении может предусматривать второй тур: если победитель не набирает более 50% и за короткий срок не удаётся сформировать коалиционное большинство, то проводится второй тур между двумя сильнейшими партиями. Победитель второго тура затем получает бонусные мандаты для обеспечения комфортного большинства.
    1. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: o_kran
      Я думаю, что избирательная система в Армении может предусматривать второй тур

      Изучите Избирательный кодекс Армении. Возможно, перестаните так думать.
  25. ser580 Звание
    ser580
    0
    Сегодня, 10:33
    то есть какое то большинство в Армении вполне устраивает нынешний лидер. Чего тогда метать бисер перед св... Флаг в руки, барабан на шею и в любую сторону- только перестать подкармливать низкими ценами, реализацией бренди-неконьяка и водопроводной вода под маркой природной и газ по цене Катарского.
  26. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:43
    Вот уж точно- куда вмешивается ЕС,там начинается- бардак. Теперь и армяне голосовавшие за Пашиняна,узнают, что такое " кружевные трусики".
  27. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 10:51
    Еще один общенародный обман благополучно завершился.
  28. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 11:07
    Цитата: Фразах
    Стоит посмотреть на карту - в соседях Грузия, Турция, Азербайджан, Россия - но самые одаренные все равно хотят в ЕС.
    Да, стОит посмотреть на карту. И если бы вы посмотрели, то узнали бы, что на самом деле в соседях у Армении: Грузия, Турция, Азербайджан, Иран..
    А не Грузия, Турция, Азербайджан, Россия hi
  29. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:08
    В Армении сложная система выборов. Без 100 грамм не разберешь :))
    Если партия получает большинство голосов, но выигрывает менее 54% мандатов, ей предоставляются дополнительные мандаты для обеспечения 54% от общего числа мандатов. Если одна партия получает более двух третей мандатов, то проигравшим партиям, преодолевшим избирательный порог, выделяются дополнительные мандаты, уменьшающие долю победившей партии до двух третей. Если в течение шести дней после опубликования предварительных результатов правительство не формируется, на 28-й день проводится второй тур между двумя партиями, получившими наибольшее число голосов. Партии-победителю во втором туре предоставляются дополнительные мандаты, необходимые для обеспечения большинства в 54%, при сохранении всех мандатов, распределённых в первом туре.
  30. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:01
    Все эти подсчёты ничего не стоят, а один министр от оппозиции ничего не решает как и народ Армении, который как и в Киеве, рвётся в Гейропу! Дальше есть возможность повторить путь Киева где дорога за труселями усеяна сотнями тысяч погибших.