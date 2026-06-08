НАТО начинает очередные масштабные учения у границ России
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Североатлантический альянс начинает масштабные учения военно-воздушных сил альянса. Большая часть маневров пройдет на восточном фланге НАТО у границ России.
Тактические учения ВВС альянса под названием Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) стартуют сегодня, 8 июня, и продлятся до 19 числа. Участие в них примут 18 стран, основные маневры будут проходить на территории Испании, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Две последних страны имеют общую с Россией границу.
Несмотря на широкий географический охват в Европе, основными принимающими сторонами учений RAFL 26 станут Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испания.
На официальном сайте заявлено, что основная цель учений — это улучшение коллективной военной подготовки войск альянса. Командование блока хочет проверить «сыгранность» ВВС задействованных в учениях стран на фоне возможного столкновения с Россией.
Всего в учениях будет задействовано более 200 самолетов, которые будут совершать порядка 150 вылетов в день. По крайней мере, так отражено в планах. У российских войск ПВО на время учений значительно прибавится работы.
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