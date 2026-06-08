НАТО начинает очередные масштабные учения у границ России

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НАТО начинает очередные масштабные учения у границ России

Североатлантический альянс начинает масштабные учения военно-воздушных сил альянса. Большая часть маневров пройдет на восточном фланге НАТО у границ России.

Тактические учения ВВС альянса под названием Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) стартуют сегодня, 8 июня, и продлятся до 19 числа. Участие в них примут 18 стран, основные маневры будут проходить на территории Испании, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Две последних страны имеют общую с Россией границу.



Несмотря на широкий географический охват в Европе, основными принимающими сторонами учений RAFL 26 станут Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испания.


На официальном сайте заявлено, что основная цель учений — это улучшение коллективной военной подготовки войск альянса. Командование блока хочет проверить «сыгранность» ВВС задействованных в учениях стран на фоне возможного столкновения с Россией.

Всего в учениях будет задействовано более 200 самолетов, которые будут совершать порядка 150 вылетов в день. По крайней мере, так отражено в планах. У российских войск ПВО на время учений значительно прибавится работы.
12 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:48
    НАТО давно и в открытую убивает граждан Российской Федерации. А тут про учения.
    1. andranick Звание
      andranick
      +3
      Сегодня, 10:06
      Цитата: Ропот 55
      НАТО давно и в открытую убивает граждан Российской Федерации. А тут про учения.
      Я не стал бы сильно разделять эти два факта. Они отрабатывают взаимодействие. Они учатся. Учатся убивать. И, судя по концентрации учений в приграничных с РФ странах, учатся убивать НАШ народ. А судя по возросшей частоте учений НАТО и по срокам реализации программ (пере)вооружения различных стран по всему миру... ну тут выводы не сложно сделать.
  2. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:48
    И без того хватало "работы".
    У российских войск ПВО на время учений значительно прибавится работы.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:48
    А где НАТО должно проводить учения у берегов Ирана ?Параллельно мы проведём в Баренцевом и Норвежских морях свои учения. .УПС .
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:51
      tralflot1832 hi ,ТАМ опасненько учения проводить,Тегеран "опустил забрало" , поэтому то и не пошли на подмогу США хоть те и звали. А вот у нас под боком они почему то проводят.
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 11:55
        А вот у нас под боком они почему то проводят.

        потому что не боятся, посмотрев на возню с укрой 5 год
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 09:51
    .Всего в учениях будет задействовано более 200 самолетов, которые будут совершать порядка 150 вылетов в день

    Так понимаю- горючки хватает.... Прибедняются тока....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:03
      Mouse конечно хватает и горючки и бабла и железа в достатке. И избиратель поддержит когда надо,на данном этапе у них всё донт ворри,би хэппи .
  5. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 10:34
    Эксперты пишут, натовцы готовятся к полной морской блокаде РФ. Ну, короч, не судьба нам мирно слезть с этой заварухи, которую сам ВГК и замутил. Так и придётся воевать- умирать в войне, в которую нас втянули не по нашей воле.
  6. yu ging Звание
    yu ging
    +3
    Сегодня, 10:37
    如果北约和俄罗斯这两个军事实体都已经投入了很大的成本，并且都不想输，那战事逐渐上升到核武器只是时间问题。否则由于北约在财力和人才上的优势以及对俄罗斯经济的绞杀，时间并不站在俄罗斯这边。

    Если и НАТО, и Россия уже вложили значительные средства в военные операции и ни одна из сторон не хочет проиграть, то эскалация конфликта до применения ядерного оружия — лишь вопрос времени. В противном случае, учитывая преимущества НАТО в финансовых ресурсах и кадровом составе, а также его способность подорвать российскую экономику, время не на стороне России.
  7. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 11:33
    Все, что сейчас происходит - мне категорически не нравится. "..Плохо кончится, родной"©
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 11:55
    Прекрасная возможность лишить НАТО большинства военнослужащих, и боевой техники. С Америкой как-нибудь потом договоримся, они умирать не захотят. Ударить по зонам проведения учений, и... Все.
    Я, конечно, сейчас нахватаю минусов за кровожадность, от представителей Лиги почитателей запада, но, как по мне, это идеальный способ избавиться от угрозы со стороны НАТО. Каллас с дер Ляйн, с Писториусом наперевес, в штыковую вряд ли пойдут, а боеспособных войск уже не будет.
    Понадобится всего-то применить несколько комплексов Орешник, просто на этот раз - в боевом исполнении.