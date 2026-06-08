SIPRI предупредил о риске новой ядерной гонки
Страны, обладающие ядерным оружием, все активнее делают ставку на развитие и модернизацию своих арсеналов, что может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в ежегодном докладе за 2026 год.
По оценкам SIPRI, на январь 2026 года в мире насчитывалось около 12 187 ядерных боеголовок. Из них примерно 9745 относятся к военным запасам, пригодным к потенциальному использованию. Около 2100–2200 боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Основная часть таких вооружений сосредоточена у России и США.
Эксперты института отмечают, что после десятилетий постепенного сокращения ядерных арсеналов мир входит в новую фазу — темпы демонтажа старых боеголовок снижаются, а программы развертывания новых систем ускоряются. В SIPRI считают, что тенденция может привести к росту общего числа ядерных вооружений уже в ближайшие годы.
Директор института Карим Хаггаг:
По его словам, усиление зависимости от ядерного сдерживания сопровождается ростом рисков просчётов, эскалации и ослаблением механизмов контроля над вооружениями.
Согласно докладу, все девять ядерных держав - Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в 2025 году продолжали модернизацию своих арсеналов. Большинство государств разрабатывали новые носители ядерного оружия либо совершенствовали существующие системы.
Особое внимание аналитики уделяют Китаю, который, по оценкам SIPRI, увеличивает свой ядерный потенциал быстрее остальных стран. Институт оценивает китайский арсенал примерно в 620 боеголовок. В докладе говорится, что Пекин активно строит новые шахтные пусковые установки и расширяет инфраструктуру стратегических сил.
Россия и США по-прежнему контролируют около 83% мировых запасов пригодных к использованию ядерных боеголовок. При этом обе страны продолжают масштабные программы модернизации. В SIPRI отмечают, что после прекращения действия Договора СНВ-III в феврале 2026 года уровень неопределенности в сфере стратегической стабильности существенно вырос.
В докладе также говорится о снижении прозрачности ядерной политики. Ряд государств сокращают объем публичной информации о своих арсеналах и одновременно расширяют возможности ядерного сдерживания. Аналитики считают, что подобная тенденция повышает риски недопонимания и ошибок в кризисных ситуациях.
Отдельно SIPRI обращает внимание на ослабление международного режима нераспространения ядерного оружия. Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), завершившаяся в мае 2026 года, вновь не смогла согласовать итоговый документ. Это стало уже третьей подряд безрезультатной конференцией.
Эксперты института предупреждают, что ухудшение отношений между ведущими державами, рост региональных конфликтов и развитие новых военных технологий создают дополнительные угрозы международной безопасности. В SIPRI считают, что мир постепенно входит в период повышенной стратегической нестабильности, в котором роль ядерного оружия вновь становится центральной.
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