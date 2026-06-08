SIPRI предупредил о риске новой ядерной гонки

1 780 37
SIPRI предупредил о риске новой ядерной гонки

Страны, обладающие ядерным оружием, все активнее делают ставку на развитие и модернизацию своих арсеналов, что может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в ежегодном докладе за 2026 год.

По оценкам SIPRI, на январь 2026 года в мире насчитывалось около 12 187 ядерных боеголовок. Из них примерно 9745 относятся к военным запасам, пригодным к потенциальному использованию. Около 2100–2200 боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Основная часть таких вооружений сосредоточена у России и США.



Эксперты института отмечают, что после десятилетий постепенного сокращения ядерных арсеналов мир входит в новую фазу — темпы демонтажа старых боеголовок снижаются, а программы развертывания новых систем ускоряются. В SIPRI считают, что тенденция может привести к росту общего числа ядерных вооружений уже в ближайшие годы.

Директор института Карим Хаггаг:

Государства все чаще рассматривают ядерное оружие как ключевой элемент национальной безопасности и политического влияния.

По его словам, усиление зависимости от ядерного сдерживания сопровождается ростом рисков просчётов, эскалации и ослаблением механизмов контроля над вооружениями.

Согласно докладу, все девять ядерных держав - Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в 2025 году продолжали модернизацию своих арсеналов. Большинство государств разрабатывали новые носители ядерного оружия либо совершенствовали существующие системы.



Особое внимание аналитики уделяют Китаю, который, по оценкам SIPRI, увеличивает свой ядерный потенциал быстрее остальных стран. Институт оценивает китайский арсенал примерно в 620 боеголовок. В докладе говорится, что Пекин активно строит новые шахтные пусковые установки и расширяет инфраструктуру стратегических сил.

Россия и США по-прежнему контролируют около 83% мировых запасов пригодных к использованию ядерных боеголовок. При этом обе страны продолжают масштабные программы модернизации. В SIPRI отмечают, что после прекращения действия Договора СНВ-III в феврале 2026 года уровень неопределенности в сфере стратегической стабильности существенно вырос.

В докладе также говорится о снижении прозрачности ядерной политики. Ряд государств сокращают объем публичной информации о своих арсеналах и одновременно расширяют возможности ядерного сдерживания. Аналитики считают, что подобная тенденция повышает риски недопонимания и ошибок в кризисных ситуациях.

Отдельно SIPRI обращает внимание на ослабление международного режима нераспространения ядерного оружия. Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), завершившаяся в мае 2026 года, вновь не смогла согласовать итоговый документ. Это стало уже третьей подряд безрезультатной конференцией.

Эксперты института предупреждают, что ухудшение отношений между ведущими державами, рост региональных конфликтов и развитие новых военных технологий создают дополнительные угрозы международной безопасности. В SIPRI считают, что мир постепенно входит в период повышенной стратегической нестабильности, в котором роль ядерного оружия вновь становится центральной.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andranick Звание
    andranick
    +2
    8 июня 2026 10:46
    Государства все чаще рассматривают ядерное оружие как ключевой элемент национальной безопасности и политического влияния.
    И не сказать что у них нет для этого оснований.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -5
      8 июня 2026 11:05
      Что то нам оно не сильно помогает...
      1. andranick Звание
        andranick
        +1
        8 июня 2026 11:30
        Цитата: AllX_VahhaB
        Что то нам оно не сильно помогает...

        Факт того, что Вы до сих пор имеете возможность здесь писать, говорит об обратном
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -3
          8 июня 2026 11:33
          Здесь и хох-лы писать могут. И безо всякого ядерного оружия...
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        8 июня 2026 13:57
        Цитата: AllX_VahhaB
        Что то нам оно не сильно помогает...

        И слава Богу!
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -3
          8 июня 2026 15:43
          Цитата: isv000
          И слава Богу!

          "Слава Богу" что абсолютно ничего не опасаясь, бьют по территории России в глубину вплоть до Урала? Хотя ещё не так давно территория "коренной России была табу...
      3. Ковакс Звание
        Ковакс
        0
        8 июня 2026 16:39
        Цитата: AllX_VahhaB
        Что то нам оно не сильно помогает...

        А вам реально хочется накрыть б. УССР ядрёным тазом?! Ну, ладно Европа, её не жалко, а Белоруссия, а Россия?!
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          9 июня 2026 02:31
          Цитата: Ковакс
          А вам реально хочется накрыть б. УССР ядрёным тазом?! Ну, ладно Европа, её не жалко, а Белоруссия, а Россия?!

          Ядерное оружие нужно было не для того что бы его применять, а для того что бы все боялись и не лезли! И не думали даже о какой то там Калининградской области! Как видим - не работает...
  2. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    8 июня 2026 10:51
    Русские знают что такое ЯО ..Бабахнули раз термоядом ..Жуть!! Сахаров рассчитал и испугался !!!
    Хрень эта планету пару раз обошла не раз И свечение было ..Сахаров за голову схатился Пересчитал !!!
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +2
      8 июня 2026 10:58
      А потом ему еврейку жену подсунули запад......Чтобы еще чего для Русских не придумал ))))
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      8 июня 2026 10:59
      Цитата: Mixanus
      Русские знают что такое ЯО ..Бабахнули раз термоядом ..Жуть!! Сахаров рассчитал и испугался !!!
      Хрень эта планету пару раз обошла не раз И свечение было ..Сахаров за голову схатился Пересчитал !!!

      Тоже мне эксперты.
      Новая ядерная гонка вооружений уже идёт полным ходом.
      Поэтому России нужно много новых ядерных зарядов и их носителей, чтобы гарантированно полностью застеклить всех наших врагов, и навсегда ликвидировать западную угрозу.
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        8 июня 2026 11:28
        Цитата: Бородач
        Тоже мне эксперты.
        Новая ядерная гонка вооружений уже идёт полным ходом.

        Ну пишите за меня ..Я устал
      2. isv000 Звание
        isv000
        -1
        8 июня 2026 13:59
        Цитата: Бородач
        Новая ядерная гонка вооружений уже идёт полным ходом.

        Самое интересное в этом что С. Корея уже значится в списках, не мудрствуя лукаво! good
      3. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        8 июня 2026 19:17
        Цитата: Бородач
        Поэтому России нужно много новых ядерных зарядов и их носителей, чтобы гарантированно полностью застеклить всех наших врагов, и навсегда ликвидировать западную угрозу.

        Да их много у нас !!! Скифы доные ..Дешево и сердито !! По сигналу Мертвой руки полетит все и спящий прапорщик нажимать начнет на все кнопки ))))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    8 июня 2026 10:52
    А кто в роли догоняющих?Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом КНДР .
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      8 июня 2026 11:09
      Цитата: tralflot1832
      А кто в роли догоняющих?Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом КНДР .

      Типо Русских не особо поддерживай ЫН ... ))) Китайцы на США завязаны Рухнет доллар и рухнет экономика КНР
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -3
        8 июня 2026 12:20
        Китайцы на США завязаны Рухнет доллар и рухнет экономика КНР
        смысл экономики Китая - снабжать дешёвыми ништяками американцев. Как жить иначе они, к сожалению, не знают request
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          0
          8 июня 2026 18:59
          Цитата: alexoff
          смысл экономики Китая - снабжать дешёвыми ништяками американцев.

          Увы нет Китайцы уже технолии освоили !!
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            8 июня 2026 19:09
            Технологии нужны чтоб делать ништяки для забугорных дядь и тёть, а вот что с этим делать дальше, как это превратить во власть - этого ещё не придумали
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    -1
    8 июня 2026 10:58
    Государства все чаще рассматривают ядерное оружие как ключевой элемент национальной безопасности и политического влияния.

    Так оно и есть. Не будь у РФ и Северной Кореи ЯО Запад давно бы в клоки разорвал. Россия крупнейшая ядерная держава однако благодаря действиям (точнее бездействиям) политиков Запад чихал на нас и наши красные линии. Однако воюет с РФ руками 404-й потому как при прямом вторжении, именно благодаря нашим арсеналам ЯО, вся Европа будет в ядерном огне гореть и никакое НАТО не поможет
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    8 июня 2026 10:58
    А-а-а.... Мы все умрем........
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +1
      8 июня 2026 16:24
      Цитата: Mouse
      А-а-а.... Мы все умрем........

      НИкак вы собрались жить вечно!? Ну, тады вам необходимо найти эликсир вечной жизни! Молодильные яблочки тут не помогут: теломеры износятся и придет к вам дама с косой... АГА laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        8 июня 2026 16:28
        Забыли амброзию упомянуть....
  6. Oldi Звание
    Oldi
    0
    8 июня 2026 11:00
    Человечество точняк своей смертью не умрёт, самоуничтожится к ядрёной фене.
  7. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    8 июня 2026 11:06
    Цитата: Mixanus
    Русские знают что такое ЯО ..Бабахнули раз термоядом ..Жуть!! Сахаров рассчитал и испугался !!!
    Хрень эта планету пару раз обошла не раз И свечение было ..Сахаров за голову схатился Пересчитал !!!

    Это прямо сюжет для крутого боевика drinks
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    8 июня 2026 11:08
    Страны, обладающие ядерным оружием, все активнее делают ставку на развитие и модернизацию своих арсеналов, что может привести к новому витку глобальной гонки вооружений.
    Что насчёт стран, которые ведут работу над получением собственного ядерного оружия?
    Япония, Польша, Турция, Южная Корея.
    1. Артём81 Звание
      Артём81
      +1
      8 июня 2026 14:12
      Судя по всему, подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия просто закрыли на эти страны глаза — восприняли это как неизбежность, с которой уже ничего не поделаешь...
  9. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    8 июня 2026 11:16
    Все журналисты и политики в наше время оперируют только количеством ядерных боеголовок, а про суммарную мощность ядерных зарядов говорить стесняются. По опыту боевых действий на СВО с широчайшим применением дронов видна целесообразность применения в боевых действиях тактического ядерного оружия мощностью 1-2 килотонны взрываемых в 50-100 метрах над поверхностью Земли, махом вычищающих серые зоны и от электронных систем вооружения, и от незащищённого личного состава противника. Долгоживущих осколков деления, как и наведённой радиации будет мизер, а радиоактивные изотопы азота и кислорода с наибольшим периодом полураспада 1-2 минуты, вообще можно не учитывать в расчётах получаемых военным персоналом доз облучения.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      8 июня 2026 11:30
      В статье про боеголовки стратегических ракет, а вот количество тактических зарядов у РФ СШП оценивают от 12 до 16 000, а носители всё, от танкового калибра 125мм до гаубиц, тактические ракеты, авиабомбы, гейропа при конфликте точно вся в стекло
      1. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        +1
        8 июня 2026 11:45
        В Израиле есть собственноручно изготовленные баллистические СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ракеты с ядерными боеголовками?! АбАлдеть!!! И на кого у них они направлены? Мне вот ещё интересно, а где они умудрились делящиеся элементы для ядерных боеголовок наработать? Дешёвой свободной электроэнергии для обогащения урана в Израиле нет, а при наработке плутония в промышленных канальных реакторах образуется столько радиоактивных отходов, что тысяча ядерных взрывов так не испоганит их пустыню, как его извлечение из облучённого в реакторе урана!
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          8 июня 2026 12:25
          Ну вы совсем исключаете "помощь друга"? Да, и не забываем, первая применённая ЯБ была урановая, вторая плутониевая, так что ничего нельзя исключать
          1. Отставной старлей Звание
            Отставной старлей
            +1
            8 июня 2026 12:55
            Производство ядерного оружия требует проведения нескольких этапов от стадии проектирования, до испытания опытного образца. Лет тридцать назад доманделовская ЮАР проводила в Индийском океане ядерный взрыв, вот тогда у меня и зародились сомнения в самостоятельной подготовке и проведении таких испытаний, без израильских корней.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      8 июня 2026 11:55
      Цитата: Отставной старлей
      от незащищённого личного состава противника.

      А сколько его- л/с на 1 км - нынче? 3-5 человек?
      Это не времена ВОВ с дивизией на 7-10 км
      1. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        0
        8 июня 2026 13:29
        А сколько его- л/с на 1 км - нынче? 3-5 человек?

        А что этот личный состав будет делать, когда вся электроника и старлинки накроются от ЭМИ? С РПГ-7 и Калашниковым против современных танков не повоюешь!
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          8 июня 2026 15:39
          Цитата: Отставной старлей
          А сколько его- л/с на 1 км - нынче? 3-5 человек?

          А что этот личный состав будет делать, когда вся электроника и старлинки накроются от ЭМИ? С РПГ-7 и Калашниковым против современных танков не повоюешь!

          Мины, артиллерия, дроны из тыла, и даже - о чудо!- РПГ...
          И да, у нас - тоже !- сгорит вся электроника.Отвести все в тыл незаметно не получиться- в случае попыток противник будет двигаться вперед
  10. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    8 июня 2026 12:03
    Нормальный такой список .Это отражение политических взглядов ?
  11. isv000 Звание
    isv000
    -1
    8 июня 2026 13:55
    SIPRI, эта хабзайка с какого перепугу Штаты на первое место в таблице поставила если у РФ всего поболее? Так, по привычке отлизывают?