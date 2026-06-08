Число применения дронов на ЛБС за несколько лет у обеих сторон выросло в 8-9 раз

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Число применения дронов на ЛБС за несколько лет у обеих сторон выросло в 8-9 раз

Как показывает статистика, число применения на линии соприкосновения БПЛА разных типов, включая FPV и «дронов-ждунов», обеими сторонами конфликта за период с начала 2024 года выросло в 8-9 раз. Это свидетельствует как о росте их производства, так и о том, что фронтовые системы РЭБ уже не способны обеспечивать полную защищенность от атак дронов.

По мнению ряда аналитиков, по мере расширения зоны контроля ВС РФ и наращивания давления на противника вдоль всей линии фронта, война дронов входит в критическую фазу. ВСУ по-прежнему во многом зациклены на узкой тактической полосе: основная масса украинских БПЛА работает на глубину около 10-15 км. При этом системная работа на глубину — по логистике, пунктам управления, районам сосредоточения, узлам снабжения, несмотря на громкие заявления о якобы полном «перерезании» ключевых трасс — остается преимущественно фрагментарной.

Ирония в том, что именно ту концепцию, которую ранее демонстрировал противник, в свое время начавший использовать дроны не только для разведки, а для всего спектра боевых задач, в настоящее время армия России реализует более последовательно, чем украинские боевики. В последнее время применение БПЛА со стороны Украины все чаще становится реактивным — «ответить здесь и сейчас», — а не формирующим обстановку, как у ВС РФ. Это хорошо заметно на примере Купянска, куда ради создания медийного эффекта украинское командование перебросило наиболее боеспособных операторов дронов, что позволило лишь на время замедлить продвижение нашей армии.
8 комментариев
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  1. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +7
    8 июня 2026 10:18
    ВСУ по-прежнему во многом зациклены на узкой тактической полосе: основная масса украинских БПЛА работает на глубину около 10-15 км.

    Автор видимо забыл дописать нолик! laughing
    При этом системная работа на глубину — по логистике, пунктам управления, районам сосредоточения, узлам снабжения, несмотря на громкие заявления о якобы полном «перерезании» ключевых трасс — остается преимущественно фрагментарной.

    - это как раз НЕ про ВСУ., видимо неуважаемый автор настолько не в теме, что про проблемы с бензином в Крыму или удары по Ленинградской области не слышал, бывает-бывает...
    Это хорошо заметно на примере Купянска

    Очень хорошо заметно, настолько не эффективно противник использует дроны, что мы Купянск почти освободили... сколько раз там контроль над городом был по сводкам МО? what

    Статья (кроме первого абзаца) - голимaя шляпа, из серии "всё хорошо, у нас одни успехи, везде несемся вперед, противник бежит, дронами пользоваться не умеет".
  2. dementor873 Звание
    dementor873
    +5
    8 июня 2026 10:21
    К 5 году в совершенстве овладели написанием красивых отчетов и статей.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    8 июня 2026 10:38
    Хорошая статья ,а то последнее время из каждого утюга у России не преодолимые трудности с подчинёнными Бровди.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      8 июня 2026 12:12
      Цитата: tralflot1832
      Хорошая статья

      Ну хоть кому-то понравилась. А то я думал шапок у нас уже почти не осталось!
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    8 июня 2026 10:42
    Вот перемелем все дроны мира, и вперед пойдем (с учетом и будущего их производства), а пока надо молоть. У нас ведь нелинейная стратегия, т.е. если молоть, молоть дроны, то в какой-то момент они кончатся в мире?
  5. Краснов
    Краснов
    -2
    8 июня 2026 11:09
    О ципсота уже тут как тут. У дикарей в том числе хрюкающих есть свои дикарские культы. У вислоухих культ вундервафли. То были байрактары и джавелины, сейчас ерундроны. На деле у диких пятаков плохо с артой и вислоухие вынужденно заменяют их ерундронами. У нас другая картина, Арбатский ВО по сути дом престарелых с синекурой. Когда эго уже разгонят? И пацаны на местах отсутвие мелкокаберной арты вынуждены заменять дронами. Моя мечта увидить генерала Конашенкова в виде осла таскающего на своём горбу 82 мм мины на ноль.
  6. SoboL Звание
    SoboL
    +2
    8 июня 2026 13:14
    Намедни дедушкину библиотеку разгребал и наткнулся на книжку - "Досармовцу о ПВО" 1950 г.в. Там такие строки вычитал: "Самолёто-снаряды предназначаются для разрушения важных и крупных объектов в тылу противника. На войне они применялись немцами для обстрела Лондона и других городов.....Он представляет собой не большой самолёт...содержит в себе сильный заряд взрывчатого вещества. Управлялся такой самолёт автоматически - без пилота. Выстрел или запуск самолёто-снаряда производился со специальных стартовых площадок....Малая скорость полёта снаряда позволяет ПВО вести успешную борьбу с ними и успешно сбивать большинство еще до падения их на землю."
  7. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    0
    9 июня 2026 14:59
    Ирония в том, что именно ту концепцию, которую ранее демонстрировал противник, в свое время начавший использовать дроны не только для разведки, а для всего спектра боевых задач, в настоящее время армия России реализует более последовательно, чем украинские боевики.

    Развернуто аргументировать это автор, конечно, не будет.