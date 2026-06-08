Airbus откладывает поставки лайнеров из-за дефицита двигателей и геополитики

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Airbus откладывает поставки лайнеров из-за дефицита двигателей и геополитики


Европейский авиастроительный гигант Airbus официально уведомил своих клиентов о переносе сроков поставок узкофюзеляжных самолетов семейства A320neo. Согласно обновленному графику, значительная часть заказов будет передана авиакомпаниям лишь в 2027 и 2028 годах, что на несколько месяцев позже изначально запланированных дат. Это решение стало вынужденной мерой под давлением целого комплекса проблем, от технического сбоя до мировой политики.


Ключевым фактором задержек выступает острый дефицит силовых установок. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, главным виновником срыва графиков стал американский производитель Pratt & Whitney. Проблема усугубляется необходимостью проведения внеплановых проверок уже эксплуатируемого парка самолетов по всему миру из-за обнаруженных микротрещин в деталях двигателя. Это перераспределяет производственные мощности компании не в пользу выпуска новых агрегатов для новостроящихся бортов. Сроки задержки по конкретным заказам могут составлять от трех до шести месяцев, а основной удар приходится на двигатели серии Geared Turbofan (GTF). Кроме того, нехватка квалифицированных кадров у заводов-подрядчиков дополнительно замедляет темпы финальной сборки.


Однако технические сложности – это лишь одна сторона медали. Аналитики Bloomberg указывают на возрастающее давление глобальных геополитических разногласий. В частности, напряженность в отношениях с Китаем создает дополнительные риски для логистических маршрутов и доступа к редкоземельным металлам, критически важным для производства авиационных сплавов. Учитывая высокую степень интеграции авиационного сектора в мировую экономику, любые торговые ограничения напрямую сказываются на темпах выпуска продукции на европейских заводах в Тулузе и Гамбурге.

Эксперты отрасли отмечают:

Производитель делает все возможное, чтобы минимизировать последствия для графиков поставок, однако внешние факторы остаются крайне нестабильными.

Ситуация с Airbus наглядно демонстрирует общую тенденцию в индустрии, где спрос на эффективные магистральные самолеты значительно превышает возможности производителей. Для авиакомпаний-заказчиков подобные задержки означают необходимость продления аренды старых бортов и пересмотра планов по расширению маршрутных сетей в ближайшие два года, что неизбежно скажется на стоимости билетов и расписании полетов.
40 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    8 июня 2026 10:08
    По мне так игры в политику дают о себе знать .Там двигатели взлетели в цене из-за отсутствия ресурсов, а говорят камеры
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      8 июня 2026 10:18
      Цитата: APASUS
      По мне так игры в политику дают о себе знать .Там двигатели взлетели в цене из-за отсутствия ресурсов, а говорят камеры


      Нас эти проблемы Airbas в любом случае никак не касаются.

      По информации на сентябрь 2025 года, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает новый самолёт МС-21-500. Проект находится на стадии разработки концепции.

      Некоторые характеристики МС-21-500:
      вместимость — 250–270 пассажиров;
      дальность полёта — 8–9 тысяч километров, то есть способность пролететь через всю страну: от Калининграда до Владивостока;
      длина фюзеляжа — около 50 метров, размах крыла — не менее 40 метров;
      силовая установка — два двигателя ПД-26 тягой по 26 тонн каждый;
      крейсерская скорость — порядка 870 км/ч;
      практический потолок — выше 12 тысяч метров.

      Специалисты отмечают, что простое «растягивание» существующего фюзеляжа МС-21 невозможно — потребуется проектирование нового крыла, усиленного шасси и пересмотр компоновки топливных баков. Фактически, создается самолет, который сохранит философию семейства МС-21, но будет представлять собой более крупный и технологичный лайнер. ... Ожидается, что МС-21-500 займёт нишу между узкофюзеляжными и широкофюзеляжными лайнерами за счёт оптимального соотношения вместимости и экономичности.


      https://hi-tech.mail.ru/news/134167-v-rossii-predstavili-ms-21-500-lajner-novogo-pokoleniya/
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        8 июня 2026 10:34
        Да разрабатывают у нас много чего, в серию только ничего не запускают. Отсюда вопрос, а зачем столько денег и сил тратить на эти постоянные (аналогов нет) разработки, если все равно выпуска не будет? Или по другому бюджет пилить не получается?
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +2
          8 июня 2026 10:41
          Ну как это не будет, когда по информации на 1 июня 2026 года, первый серийный пассажирский самолёт МС-21-310 передан на испытания?

          .Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение


          https://www.ixbt.com/news/2026/05/30/21-310-boeing-737-airbus-a320.html

          Инженеры и пилоты, участвовавшие в вылете, говорят: машина, которую они увидели, принципиально отличается от всех предыдущих прототипов.Первый серийный МС-21-310 заметно лучше первых прототипов МС-21-310.

          .Когда журналистам и техническим специалистам впервые показали записи с датчиков шума внутри кабины нового МС-21-310, они не поверили своим глазам. На высоте 11 000 метров при скорости 860 км/ч уровень фонового шума оказался на 15% ниже, чем у того же «Эйрбаса A320neo» или «Боинга 737 MAX».В чем секрет? В отличие от предыдущих тестовых машин, где использовались стандартные виброизолирующие прокладки, серийный МС-21-310 получил пневматическую систему демпфирования вибраций в точках крепления двигателей ПД-14 к крылу. ... Оказалось, что серийная технология укладки углеволокна (инновационная однонаправленная выкладка по спирали) придала крылу эффект «памяти формы». Один из ведущих инженеров программы сравнил это с хоккейной клюшкой: чем сильнее гнёшь, тем мощнее обратный хлыст. На практике это означает, что лайнер может садиться на полосы с гораздо более жёстким профилем ветра, чем заявлено изначально, а ресурс крыла вырастает до 90 000 полётных циклов — это почти на треть больше, чем у конкурентов. ... На испытательном полёте продолжительностью 4 часа 20 минут бортовой компьютер зафиксировал удельный расход керосина 52 грамма на пассажиро-километр. Это на 12% меньше, чем у опытных образцов МС-21-300, и на 5% лучше самых оптимистичных прогнозов для ПД-14. Эффект достигается за счёт того, что топливная смесь сгорает более однородно и полнее.


          https://dzen.ru/a/ah6LFhUaMWuJqM9J

          На серийном МС-21-310 установили новое поколение исполнительных механизмов с пьезоэлектрическими силомоментными датчиками.

          Что это дало? Впервые в российской гражданской авиации появилась адаптивная обратная связь. Если самолёт входит в болтанку или турбулентность, штурвал не просто дрожит (как старый добрый «трясучка»), а с помощью микроимпульсов буквально «рисует» пальцам лётчика рельеф воздушного потока. Лётчик-испытатель, вернувшись после посадки, сказал фразу, которую уже разобрали на цитаты: «Я не управлял машиной — я дышал вместе с ней. Штурвал сам подсказывал, когда отдать ручку от себя, а когда взять на себя». Это резко снижает утомляемость экипажа на длинных маршрутах и минимизирует человеческие ошибки при взлёте в сложных метеоусловиях.
          Внутри передней стойки шасси инженеры разместили гидравлический демпфер с переменным плечом обжатия. Алгоритм работает от системы предотвращения столкновений и тормозной электроники.

          Если система видит, что торможение слишком интенсивное и хвост самолёта угрожающе поднимается, демпфер мгновенно увеличивает плечо обжатия амортизатора, уводя часть энергии удара в радиальное, а не вертикальное смещение. Простыми словами — самолёт «приседает» на носовую стойку плавно, как кошка, не допуская запредельных нагрузок на передний обтекатель. Это повышает безопасность при уходе на второй круг с мокрой полосы, когда риск капотирования (опрокидывания) особенно велик.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            -1
            8 июня 2026 12:58
            штурвал не просто дрожит (как старый добрый «трясучка»), а с помощью микроимпульсов буквально «рисует» пальцам лётчика рельеф воздушного потока. Лётчик-испытатель, вернувшись после посадки, сказал фразу, которую уже разобрали на цитаты: «Я не управлял машиной — я дышал вместе с ней. Штурвал сам подсказывал, когда отдать ручку от себя, а когда взять на себя»

            Красиво описали! Только в МС-21 нет штурвала. Там джойстик (сайдстик). Такой же джойстик стоит и на superjet 100. И там писали, что это являлось проблемой, когда отключалась автоматика и пилот вынужден был брать ручное управление Direct mode. Ручка была менее информативна, чем штурвал. Вероятно, в том числе, и поэтому пилот злосчастного суперджета поймал козла.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              +1
              8 июня 2026 14:07
              сайдстики давно используются на всех Аирбасах, начиная со 320-го, да и на 220-м - который в Бомбардье джойстики.
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +2
          8 июня 2026 14:05
          проблема в политике, мс-21 был готов и тут санкции и пришлось переделывать вот и ответ почему только сейчас передали серийный самолет
          например: б-787 собран из деталей со всего мира (не умеют амрики делать двигатели на б-787, не беда поставили английские) в проекте участвовали компании из Японии (поставляли крылья, центроплан, батареи), Италии (горизонтальный стабилизатор, секция фюзеляжа), Южной Кореи (законцовки крыльев), Великобритании (двигатели и шасси), Франции (наружные двери).
        3. bk316 Звание
          bk316
          +1
          8 июня 2026 16:23
          зачем столько денег и сил тратить на эти постоянные (аналогов нет) разработки,

          Нда вопрос человека воистину далекого и от науки и от техники.

          Ответ: для того, что бы не потерять способность вести разработки.
          Завод можно построить как построили завод для производства "Гераней", но если потерять научную и инженерную школу, то для ее восстановления понадобятся поколения. Это было понятно даже большевикам в 20-30 годах, которые в основном не имели высшего образования.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            8 июня 2026 16:30
            Цитата: bk316
            Ответ: для того, что бы не потерять способность вести разработки.
            Для этого надо хотя бы иметь инженерный состав. Мы весь свои разогнали или отправили на пенсию, так как с 90х годов толком ничего не делали. Те кто что то умел проектировать давно ушли строить сейфы для банков или Канализацию для Новых человейников. Остались только те кто не чего не умеет или не хочет.
            И что стоит любая разработка, которая не проверенна временем и массовостью производства? Это сплошная деградация.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        8 июня 2026 10:45
        Цитата: Orange-Bigg
        По информации на сентябрь 2025 года, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает новый самолёт МС-21-500. Проект находится на стадии разработки концепции.

        Ну разрабатывать концепты то мы умеем! good
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +3
          8 июня 2026 10:53
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: Orange-Bigg
          По информации на сентябрь 2025 года, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает новый самолёт МС-21-500. Проект находится на стадии разработки концепции.

          Ну разрабатывать концепты то мы умеем! good


          А кто сказал что будет легко?Но вот первый серийный МС-21-310 проходит уже летные испытания,а значит и создание МС-21-500 не какая то фантастика и вполне реально такой самолёт создать.Со временем. Всё упирается в создание производства ПД-26. Но это приятные хлопоты.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      8 июня 2026 10:43
      Цитата: APASUS
      По мне так игры в политику дают о себе знать .Там двигатели взлетели в цене из-за отсутствия ресурсов, а говорят камеры

      Да нефть и редкоземелы перестали поступать .Алюминий .! Русские свои аэробусы на серию поставила !!
      Дешевои все свое))) Движки отличные !!
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +2
        8 июня 2026 10:56
        . Русские свои аэробусы на серию поставила !!


        Не забегайте вперёд.Еще не поставили,но всё к тому идёт.
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          +1
          8 июня 2026 11:30
          Цитата: Orange-Bigg
          . Русские свои аэробусы на серию поставила !!


          Не забегайте вперёд.Еще не поставили,но всё к тому идёт.

          Да вы правы ..Хвастать не стоит пока
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      8 июня 2026 16:53
      APASUS
      Сегодня, 10:08

      hi Главное, что Россия входит в тройку стран со своим суверенным двигателем и технологиями самолёто и ракетостроения.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    -3
    8 июня 2026 10:15
    Пусть у России покупают из серии ПД. Щас все сертификаты получим и доведём до серийного выпуска и пусть переделывают борта под ПД. Нельзя держать все яйца в одной корзинке.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +8
      8 июня 2026 10:25
      Цитата: Irokez
      Пусть у России покупают из серии ПД. Щас все сертификаты получим и доведём до серийного выпуска и пусть переделывают борта под ПД. Нельзя держать все яйца в одной корзинке.


      Вы же понимаете что это нереально.Во-первых у нас как таковое серийное производство ещё не развернуто А во-вторых вы и вправду считаете что нас кто то впустит на мировой рынок в условиях санкций?Да и без санкций никто бы не впустил,придумали бы тысячу поводов. Просто всё то что вы говорите было бы неплохо будь на самом деле оно так,но к сожалению всё это далеко от реальности.Для начала неплохо было бы развернуть это серийное производство двигателей ПД-8,ПД-14 ,чтобы удовлетворить хотя внутренний спрос на авиалайнеры у себя в стране.А то очередь отечественных авиакомпаний за отечественными самолётами выстроилась на годы вперёд.

      .«У всех российских авиакомпаний есть большая заинтересованность в отечественных самолетах. Но наша промышленность пока еще не приступила к их массовому выпуску. Все российские авиакомпании стоят в очереди за отечественными самолетами.
      На сегодняшний день подано уже порядка 900 заявок на новые машины. На первом месте везде «Аэрофлот». Когда до нас дойдет очередь, даже прогнозов нет, наверное, нескоро», - сказала представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Марианна Галагура. ... В 2026 году российские авиакомпании получат долгожданные новые, полностью отечественные самолеты: 3 Ил-114-300 и 12 машин SJ-100. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
      «Точно ожидаем поставку трех самолетов Ил-114-300. Сертифицировать SJ-100 планируется в I полугодии, чтобы передать авиакомпаниям в течение года 12 готовых машин», - заявил глава Росавиации.


      https://dzen.ru/a/aW3Tx7QyR0fE0rCn
      1. Irokez Звание
        Irokez
        -1
        8 июня 2026 10:57
        Цитата: Orange-Bigg
        вы и вправду считаете что нас кто то впустит на мировой рынок в условиях санкций?

        В текущих условиях когда США с ЕС начали грызть друг друга, то всё вероятно. Когда есть альтернатива, то можно торговаться с монополистом да и вообще нет ничего вечного в договорённостях и связях (Трамп подтвердит). Глобализм меняется как и все кооперационные и технологические связи рушатся и начнут выстраиваться новые. Потенциал у ПД есть во всех отношениях было бы желание и возможности у всех заинтересованных сторон. А палки в колёса вставлять саксы могут, но это не значит, что у них всё получится. Главное нам освоить и расширить производство в нужных количествах с сервисом и вполне можно конкурировать и даже демпинговать.
      2. gsev Звание
        gsev
        -2
        8 июня 2026 15:03
        Цитата: Orange-Bigg
        А во-вторых вы и вправду считаете что нас кто то впустит на мировой рынок в условиях санкций?

        КНР, КНДР, Иран, Белоруссия. Хотя бы этот рынок занять....Должна подтянуться Индонезия-мусульманская страна с большими амбициями. Основная проблемма сможет ли Россия поставить продукцию качественнее и дешевле китайской. Эффективные менеджеры берут себе непомерно большую долю. Банкиры еще хотят 30% годовых. А Дмитриев требует все деньги вложить в туннель под Беринговым проливом не для авиации, а для оленьих упряжек.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    8 июня 2026 10:19
    Ухи американского Боинга в кризисе Эйрбаса не торчат - может Боингу эти двигателя самим нужнее.
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      8 июня 2026 15:05
      Цитата: tralflot1832
      Ухи американского Боинга в кризисе Эйрбаса не торчат

      Трамп продавил покупку Китаем 200 Боингов, а Макрон ничего дельного не мог предложить КНР и оставил Аэрбас без китайских заказов.Российский рынок закрыли для Франции сами французы.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    8 июня 2026 10:20
    Цитата: Irokez
    Пусть у России покупают из серии ПД. Щас все сертификаты получим и доведём до серийного выпуска и пусть переделывают борта под ПД. Нельзя держать все яйца в одной корзинке.

    Зачем им российские двигателя - пусть покупают российские самолёты . wassat
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      8 июня 2026 10:34
      Это конечно хорошо, но они научены опытом полетов в космос и поставками наших двигателей на ракеты. Короче зависимость от кого бы то ни было им сильно не нравится. Теперь вот летают в космос на своих, а мы до сих пор разрабатываем самолет. Уже 4ый год как. Амеры с Маском шустрее справились.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        8 июня 2026 10:48
        Цитата: KukuRuzvelt
        мы до сих пор разрабатываем самолет

        Да его давно уже разработали, а в данный момент доводят и готовят к серийному выпуску. Вас послушаешь так всё пропало.
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +2
        8 июня 2026 14:10
        кто-то вообще 15 лет разрабатывал самолет из деталей разных стран и в итоге не смог:
        Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 7 февраля официально объявила о решении полностью закрыть программу разработки регионального реактивного авиалайнера SpaceJet, который прежде был известен как Mitsubishi Regional Jet (MRJ).
        Разработка SpaceJet/MRJ велась с 2007 года, расходы на него составили около 1 трлн иен ($7,5 млрд). Эту сумму спишут в убыток. Предварительные заказы от авиакомпаний на 407 таких самолетов аннулируют.
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          -4
          8 июня 2026 14:16
          Очень правильно сравнивать возможности Митсубиши (всего лишь один из японских производителей) и возможности целой страны. Вы этим даже, как мне кажется, не в ту сторону воюете.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +2
            8 июня 2026 14:19
            так и мс-21 создает один из Российских производителей, причем из Российских деталей

            а япенцы не смогли собрать конструктор из деталей разных стран
            1. KukuRuzvelt Звание
              KukuRuzvelt
              -4
              8 июня 2026 14:28
              Российский производитель при поддержке денег государственных, из Российских деталей имея огромный опыт и задел СССР. А там просто комерс японский по факту. Да большой, технологичный, но Просто комерс на свои деньги пытался разработать самолет. Представляете если б у него получилось.
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                +3
                8 июня 2026 14:36
                программа финансировалась правительством Японии с 2003 года. Концепт был представлен в 2007 году.
                Правительство Японии компенсирует треть расходов концерна Mitsubishi на разработку первого японского авиалайнера

                по факту вы врете чем портите себе репутацию
                1. KukuRuzvelt Звание
                  KukuRuzvelt
                  -1
                  8 июня 2026 14:59
                  Правительство Японии компенсирует треть расходов концерна Mitsubishi на разработку первого японского авиалайнера
                  . Всего лишь на треть. Остальное коммерческая компания берет на себя. Я нашел новость откуда вы взяли эту инфу и перевел, там вообще идет разговор о гос субсидиях которые надо вернуть, эту треть еще и вернуть надо и 3/4 своих вложений (как я понимаю тоже отбить). У нас же это полностью гос. история. Сомневаюсь что у наших заводов и ОКБ есть собственные финансы свободные на таке проекты, да еще и когда подгоняют постоянно и сроки горят. Япы потратили на разработку 7,5 ярдов их самолет полетел, но не пошел в серию из-за многих причин, но основная скорее всего не прошел сертификацию у амеров. Мы потратили на сегодня 6,3 ярда зелени, наш тоже полетел и тоже скорее всего не пройдет сертификацию у амеров, но хотяб у себя летать сможем.
                  1. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    +1
                    8 июня 2026 15:14
                    По информации на 2021 год, проект создания МС-21 финансировался следующим образом: 50 млрд рублей — собственные и заёмные средства; около 20 млрд рублей — деньги «Ростеха»; и госденьги
                    опять как обычно брешите, что вы за человек не можете что-ли не врать
                    япенцы смогут купить за рубежом, мы нет поэтому и поддержка государства
                    плевать на дырявых амриканцев, главное наша сертификация

                    японский самолёт Mitsubishi SpaceJet не полетел:
                    Инженерные просчёты. На испытаниях обнаружились недостаточно прочное крыло, недоработанное шасси и неполадки в бортовой электронике.
                    Превышение бюджета. Из-за высоких расходов пришлось отказаться от крыла на основе композитных материалов, заменив их алюминием, что потребовало изменений в конструкции и очередных задержек.
                    Утрата японской школы авиастроения. После Второй мировой войны Японии было запрещено иметь свою авиационную промышленность, что привело к утрате национальных авиастроительных традиций.
                    вобщем получился говносамолет, уж точно амриканцы сдесь не причем
                    1. KukuRuzvelt Звание
                      KukuRuzvelt
                      -2
                      8 июня 2026 15:49
                      Общая стоимость программы создания и разработки пассажирского самолета МС-21 оценивается в сумму около 465 миллиардов рублей (порядка $7-8 миллиардов по текущим оценкам). Эти средства направлены на масштабные НИОКР, создание производственных мощностей и глубокое импортозамещение (адаптацию лайнера под полностью российские системы и двигатели ПД-14)
                      - берете инфу за 21 год. Чуть-чуть то головой думать надо, стоимость разработки самолете не может быть сопоставим со строительством обычного небоскреба. Себестоимость если в москве от 30 до 60 млрд. руб. И по второму
                      Первый полет японского регионального самолета MRJ (Mitsubishi Regional Jet) состоялся 11 ноября 2015 года. Лайнер успешно поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы аэропорта Комаки в городе Нагоя (Япония) и провел в полете 1 час 25 минут.
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        +1
                        8 июня 2026 15:55
                        "У нас же это полностью гос. история."-это ваши слова, и я вам привел факты что вы брешите

                        и по второму: после полетов выяснилось что: Инженерные просчёты. На испытаниях обнаружились недостаточно прочное крыло, недоработанное шасси и неполадки в бортовой электронике.
                        Превышение бюджета. Из-за высоких расходов пришлось отказаться от крыла на основе композитных материалов, заменив их алюминием, что потребовало изменений в конструкции и очередных задержек.
                        Утрата японской школы авиастроения. После Второй мировой войны Японии было запрещено иметь свою авиационную промышленность, что привело к утрате национальных авиастроительных традиций.
                        вобщем получился говносамолет
                      2. KukuRuzvelt Звание
                        KukuRuzvelt
                        -1
                        8 июня 2026 16:02
                        Да мои и я от них не отказываюсь. И это да гос. история. Потому что это все гос предприятия. И "Иркут" и ОКБ им. Яковлева входят в Объединённая авиастроительная корпорация, которая создана указом президента. Не частного бизнеса.
                        А по второму: так или иначе взлетел, провел в воздухе более часа. Можно было там все исправить и доработать, основная проблема, опять таки как я понял, там были янки. Которым не нужен был японский конкурент. Хватало вполне европейцев.
                      3. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        8 июня 2026 16:16
                        гос деньги это выплаты из бюджета, а ОАК плотит деньги в бюджет также как и частники и поэтому: 50 млрд рублей — собственные и заёмные средства; около 20 млрд рублей — деньги «Ростеха»-это полностью опровергает ваши слова "У нас же это полностью гос. история."

                        а по второму: самолет после полетов проявил себя говном, вот и закрыли проект и дырявые амриканцы сдесь не причем, и нет у дырявых амриканцев самолетов такого класса, и им он и не был конкурентом
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    8 июня 2026 11:30
    Эх, а мы опаздываем с массовой постройкой своих лайнеров.
    1. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      -1
      8 июня 2026 13:30
      А нам что опаздывать - для полетов по стране самолеты нужны по своим сертификатам. А за границу летать надо прекращать - это касается туристов в обе стороны. Нашим что быпривыкали к путешествиям по своей стране. А иностранцы как потенциальные разведчики и террористы тоже тут не нужны. И в принципе - когда в своей стране товар нужен в первую очередь про продажи за границу даже заикаться не надо. И не будет тогда ни какого импортного товара у нас и валюта чужая нам будет не нужна. То что нам нужно в разы меньше по деньгам чем мы вывозим за границу - баланс то не в ту сторону. Тут кто писал что нам хватит валюты на полгода закупать то что нам надо - на самом деле там запасов на 3,5 года если остнаовим все продажи за рубеж. То что нам надо привозить ичисляется меньше 100 позиций товаров по факту.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    8 июня 2026 12:38
    Пока идёт война, СВО, ничего гражданского в том числе и гражданские самолёты толком выпускаться не будет. Так какие то единицы для пиара. В принципе пол России под прицелом украинских БПЛА и ракет. Летать некуда. Курортный юг, Крым закрыт. Разве что в Китай, Вьетнам, КНДР. hi
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      -1
      8 июня 2026 13:25
      Цитата: Солдатов В.
      Разве что в Китай, Вьетнам, КНДР.

      Есть куда летать. В Тайланд, в Турцию, в Египет, на Филиппины, в Марокко, в арабские эмираты, Тунис...
  7. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +3
    8 июня 2026 13:23
    А зачем им самолеты ели у них кончается топливо для них. Да и летать скоро не куда будет да и не кому - слишком дорогими билеты станут и во многие страны просто опасно будет летать в целом. Ну и гражданские войны скоро будут по Европе.