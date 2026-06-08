КСИР заявляет о ракетном ударе по НПЗ в израильской Хайфе

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КСИР заявляет о ракетном ударе по НПЗ в израильской Хайфе

Корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на агрессивные обстрелы израильскими силами нефтехимических предприятий в Махшахре (провинция Хузестан) нанесены точечные удары по аналогичным объектам в районе Хайфы.

По данным КСИР, в результате израильского удара по Махшахрской специальной экономической зоне погибли не менее 5 человек, несколько десятков ранения. Были повреждены ключевые установки по производству газа и электроэнергии, что привело к временной остановке работы нескольких предприятий комплекса. Ущерб оценивается как значительный, с долгосрочными последствиями для иранской нефтехимической отрасли. О значительном ущербе пишет израильская пресса.



В ответ силы КСИР применили баллистические ракеты по стратегическим нефтехимическим и нефтеперерабатывающим объектам в Хайфе. По предварительным данным, удары вызвали пожары и повреждения инфраструктуры крупнейшего израильского нефтеперерабатывающего комплекса Bazan. Произошли перебои с энергоснабжением, остановлена часть производства. Информация о жертвах и точном масштабе ущерба в Израиле уточняется.

Кроме того, в ходе массированной операции иранские ракеты поразили авиабазу Неватим - один из ключевых объектов ВВС Израиля, где базируются истребители F-35. По заявлению КСИР, удар нанес существенный урон инфраструктуре базы, ангары и взлетно-посадочные полосы получили повреждения. Израильская сторона эти заявления традиционно не комментирует.

КСИР:

Любая агрессия против Ирана получит сокрушительный ответ. Мы готовы к дальнейшим действиям для защиты суверенитета.

Американская сторона на этот раз прямого участи в ударах по Ирану не принимает.

На фоне возобновления взаимных ударов на Ближнем Востоке цены на нефть с начала торгов прибавили порядка 5%.
38 комментариев
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  1. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    8 июня 2026 11:04
    Трамп, похоже, сказал, что его мамка (конгресс) на войну не пускает и вы там сами разбирайтесь. Вот и разбираются известным способом.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      8 июня 2026 11:12
      Ирану давно пора полностью уничтожить ТЭК Израиля. good
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      +1
      8 июня 2026 11:20
      Цитата: Фразах
      Трамп, похоже, сказал, что его мамка (конгресс) на войну не пускает и вы там сами разбирайтесь. Вот и разбираются известным способом.

      Конгресс США из 90 % евреев миллиардеров состоит .И заними еще стоят корпорации !!
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        8 июня 2026 11:36
        Конгресс США из 90 % евреев миллиардеров состоит .И заними еще стоят корпорации !!

        Вы какую палату конгресса имеете в виду? Если сенат, то можете назвать сенаторов, например, от штата Техас.
        Хочу проверить ваше утверждение по поводу их 90% еврейства и миллиардерства laughing
        1. Lynnot Звание
          Lynnot
          0
          8 июня 2026 11:47
          Хочу проверить ваше утверждение по поводу их 90% еврейства и миллиардерства

          Да везде во власть идут или "хозяева жизни", или их "выдвиженцы". Связь между властью и капиталом уже давно как тот суслик.
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +1
            8 июня 2026 12:02
            Да везде во власть идут или "хозяева жизни", или их "выдвиженцы"

            Это все бла-бла-бла.
            Можете назвать срок, на который избираются члены палаты представителей конгресса США? Заодно срок, на который избираются депутаты ГД РФ.
            Сдается мне, что большинство, кто пишет про 90% евреев и миллиардеров, не имеют даже малейшего представления о системе власти в США
            1. Lynnot Звание
              Lynnot
              -1
              8 июня 2026 12:24
              Сдается мне, что большинство, кто пишет про 90% евреев и миллиардеров, не имеют даже малейшего представления о системе власти в США.

              Ну конечно- конечно, как можно отклонятся от официальной повесточки "светоча демократии"...
              1. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                0
                8 июня 2026 13:46
                Ну конечно- конечно, как можно отклонятся от официальной повесточки "светоча демократии"..

                Ну вот опять общие слова. Так вот, в палату представителей США выбирают сроком на 2 года. Как раз их будут переизбирать осенью 2026, чего Трамп откровенно побаивается, поскольку уже косяков напорол достаточно и народ ему это припомнит через выборы в Конгресс
                1. Lynnot Звание
                  Lynnot
                  0
                  9 июня 2026 00:56
                  ...народ ему это припомнит через выборы в Конгресс

                  Скорее, определённая часть народа, относящаяся к оппозиции, т.е., демократам. Хотя, это, конечно, будет индикатором результатов его политики.
          2. Mixanus Звание
            Mixanus
            +1
            9 июня 2026 11:22
            Цитата: Lynnot
            Хочу проверить ваше утверждение по поводу их 90% еврейства и миллиардерства

            Да везде во власть идут или "хозяева жизни", или их "выдвиженцы". Связь между властью и капиталом уже давно как тот суслик.

            Проверили? видать копнуть вам глубже не дали !!
            1. Lynnot Звание
              Lynnot
              0
              9 июня 2026 12:32
              Проверили?

              Вспоминается анекдот про исследования таракана.
              1. Mixanus Звание
                Mixanus
                +1
                9 июня 2026 18:15
                Цитата: Lynnot
                Проверили?

                Вспоминается анекдот про исследования таракана.

                Про евреев ? laughing
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        8 июня 2026 11:53
        По состоянию на 2025 год в Конгрессе США работали 10 евреев-сенаторов и 25 евреев — членов Палаты представителей. (с) Из англоязычной Википедии...
        Сенат включает 100 сенаторов.
        Палата представителей состоит из 435 конгрессменов.
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          0
          8 июня 2026 19:07
          Цитата: AllX_VahhaB
          Из англоязычной Википедии...

          Да Вика вам наплетет ...Там ее евреи создали __))))
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -1
            9 июня 2026 02:31
            Цитата: Mixanus
            Да Вика вам наплетет ...Там ее евреи создали __))))

            А смысл им скрываться?
            1. Mixanus Звание
              Mixanus
              0
              9 июня 2026 11:24
              Цитата: AllX_VahhaB
              Цитата: Mixanus
              Да Вика вам наплетет ...Там ее евреи создали __))))

              А смысл им скрываться?
              1. Mixanus Звание
                Mixanus
                0
                9 июня 2026 11:25
                Цитата: Mixanus
                Цитата: AllX_VahhaB
                Цитата: Mixanus
                Да Вика вам наплетет ...Там ее евреи создали __))))

                А смысл им скрываться?

                Ну фамилии они любят менять почему то ...Почему ,я промлолчу !!
                1. AllX_VahhaB Звание
                  AllX_VahhaB
                  -1
                  9 июня 2026 11:34
                  Цитата: Mixanus
                  Ну фамилии они любят менять почему то ...Почему ,я промлолчу !!

                  Список Форбс Россия: Абрамович, Фридман, Михельсон, Вексельберг, Бухман, Кантор... Кто из них шифруется? Прошли времена гонений на евреев, сейчас роли поменялись...
                  1. Mixanus Звание
                    Mixanus
                    0
                    9 июня 2026 11:40
                    Цитата: AllX_VahhaB
                    Цитата: Mixanus
                    Ну фамилии они любят менять почему то ...Почему ,я промлолчу !!

                    Список Форбс Россия: Абрамович, Фридман, Михельсон, Вексельберг, Бухман, Кантор... Кто из них шифруется? Прошли времена гонений на евреев, сейчас роли поменялись...

                    Времена никогда неменяются Уж поверьте мне !
                    Сталин евреев не любил ,но держад их при себе...
                    На всякий случай !! )))
                    P.S. И Еврейскую АО создал и ждет их !!!
        2. Lynnot Звание
          Lynnot
          0
          9 июня 2026 00:58
          Из англоязычной Википедии...

          Это открытые официальные данные, грубо говоря, далеко не всегда указывающие, кто на кого работает.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            9 июня 2026 02:33
            Цитата: Lynnot
            Из англоязычной Википедии...

            Это открытые официальные данные, грубо говоря, далеко не всегда указывающие, кто на кого работает.

            Речь шла не о том кто на кого работает, а о национальной принадлежности...
            1. Lynnot Звание
              Lynnot
              0
              9 июня 2026 10:22
              Речь шла не о том кто на кого работает, а о национальной принадлежности...

              Также речь не о формализме, которым хорошо научились подменять суть вопроса. Типа, Смотри в корень!
            2. Mixanus Звание
              Mixanus
              +1
              9 июня 2026 11:47
              Цитата: AllX_VahhaB
              Цитата: Lynnot
              Из англоязычной Википедии...

              Это открытые официальные данные, грубо говоря, далеко не всегда указывающие, кто на кого работает.

              Речь шла не о том кто на кого работает, а о национальной принадлежности...

              Таки да ))))
      3. Фразах Звание
        Фразах
        +2
        8 июня 2026 13:40
        Конгресс США из 90 % евреев миллиардеров состоит

        Зачем, таки, привлекать внимание, и десятка хватит. У занятых людей нет столько времени на клоунаду в конгрессах, проще клоунам заплатить немного шекелей и иметь выгоду не отвлекая себя на пустяки.
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          0
          8 июня 2026 19:09
          Цитата: Фразах
          Конгресс США из 90 % евреев миллиардеров состоит

          Зачем, таки, привлекать внимание, и десятка хватит. У занятых людей нет столько времени на клоунаду в конгрессах, проще клоунам заплатить немного шекелей и иметь выгоду не отвлекая себя на пустяки.

          Ну да прибыли идут на войне ..
        2. Mixanus Звание
          Mixanus
          0
          9 июня 2026 11:51
          Цитата: Фразах
          Конгресс США из 90 % евреев миллиардеров состоит

          Зачем, таки, привлекать внимание, и десятка хватит. У занятых людей нет столько времени на клоунаду в конгрессах, проще клоунам заплатить немного шекелей и иметь выгоду не отвлекая себя на пустяки.

          Так и действуют шекели туда шекели сюда .....Израиль прямо говорит ,что управляет США и .д. А с Русскими проблема "семибанкирщину " разогнали !!! Остались тихие евреи !!
  2. Mixanus Звание
    Mixanus
    +3
    8 июня 2026 11:17
    Любая агрессия против Ирана получит сокрушительный ответ. Мы готовы к дальнейшим действиям для защиты суверенитета.

    Молодцы иранцы Мочат сразу всех подряд !! Трамон визжит ..Конгресс США вопит
    Израиль тресется Евреи разбегаются ))))) Попал Трампон ..хе хе
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      8 июня 2026 11:55
      Цитата: Mixanus
      Израиль тресется Евреи разбегаются )))))

      Куда они разбегаются?
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        8 июня 2026 13:42
        Очевидно товарищ имеет ввиду оздоровительный бег трусцой по утрам.
      2. Mixanus Звание
        Mixanus
        +1
        8 июня 2026 19:11
        Цитата: AllX_VahhaB
        Куда они разбегаются?

        Еврейская АО есть в России...Сталин создал ))))) Он знал что побегут !!
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    8 июня 2026 11:18
    Не нравится , что Иран лишь в ответ наносит удары , реагируя на уже явную агрессию.Типа не мы первые кинули камень.
    Упреждающие удары по Израилю вызовут возмущение мировой общественности??
    Ну это моё мнение , диванного эксперта...
    1. Dave36 Звание
      Dave36
      +1
      8 июня 2026 11:29
      Совершенно верно, думают, что рассосется, как мы с UA....а нет, так не будет. Надо будет либо побеждать, либо проиграть. Vae victis !
  4. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    +1
    8 июня 2026 12:04
    Vive les perses qui ont prévenu, comme d'habitude, qu'ils attaqueraient israël si celui-ci ne cessait pas l'agression du Liban. Ils font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, c'est bien devise. Les "experts" sont hystériques sur les plateaux mainstream. Je rappelle que la France est l'un des garant du Liban depuis des lustres mais n'a jamais levée le doigt contre les attaques qu'il subit depuis des décennies. Je me réjouis en voyant la tête de ces pseudos journalistes et experts de plateaux qui débitent des inepties qui se fracassent au contact de la réalité. Je suis fatigué de ce petit pays voyou qui impose sa loi aux autres. Aujourd'hui, ils ont à faire à un vrai client qui entend faire payer le prix à ce fournisseur, psychopathe, de mort et de chaos. Ils vont se rendre compte qu'ils ont ouvert la boîte de pandore. Contrairement au nazi Merz, je remercie les perses de faire le juste boulot.
  5. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    8 июня 2026 12:15
    Ось сопротивления наносит удары возмездия по Израилю!
  6. Кмет Звание
    Кмет
    0
    8 июня 2026 12:27
    Американская сторона на этот раз прямого участи в ударах по Ирану не принимает.

    Ну правильно: по логике их поведения - США миротворцы и поэтому они над схваткой.
    Израиль разожжет костер войны, а США потом дров подкуинут.. Иран не может поступить иначе: Ливан, Хезбалла и Хуситы - его активные союзники и братья по оружию.. Потерять их равносильно проигрышу в этой войне.
  7. кредо Звание
    кредо
    0
    8 июня 2026 12:30
    На фоне возобновления взаимных ударов на Ближнем Востоке цены на нефть с начала торгов прибавили порядка 5%.

    Торгаши что-то знают или о чём то догадываются, потому что 5% прибавки это пока ни о чём.
    Видимо не верят в то, что конфликт продолжится. hi
  8. Puler Звание
    Puler
    0
    8 июня 2026 19:50
    хайфУ надо превратить в Газу....заслужили....
  9. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    9 июня 2026 02:22
     По предварительным данным, удары вызвали пожары и повреждения инфраструктуры крупнейшего израильского нефтеперерабатывающего комплекса Bazan. Произошли перебои с энергоснабжением, остановлена часть производства. Информация о жертвах и точном масштабе ущерба в Израиле уточняется.


    Двойной агент Макаревич подтвердил ущерб нанесённый принадлежащему ему дому, как вербально, так и с помощью фото и видео материалов. Ущерб незначительный. Галкин пока на связь не выходил.