КСИР заявляет о ракетном ударе по НПЗ в израильской Хайфе
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Корпус стражей исламской революции заявил, что в ответ на агрессивные обстрелы израильскими силами нефтехимических предприятий в Махшахре (провинция Хузестан) нанесены точечные удары по аналогичным объектам в районе Хайфы.
По данным КСИР, в результате израильского удара по Махшахрской специальной экономической зоне погибли не менее 5 человек, несколько десятков ранения. Были повреждены ключевые установки по производству газа и электроэнергии, что привело к временной остановке работы нескольких предприятий комплекса. Ущерб оценивается как значительный, с долгосрочными последствиями для иранской нефтехимической отрасли. О значительном ущербе пишет израильская пресса.
В ответ силы КСИР применили баллистические ракеты по стратегическим нефтехимическим и нефтеперерабатывающим объектам в Хайфе. По предварительным данным, удары вызвали пожары и повреждения инфраструктуры крупнейшего израильского нефтеперерабатывающего комплекса Bazan. Произошли перебои с энергоснабжением, остановлена часть производства. Информация о жертвах и точном масштабе ущерба в Израиле уточняется.
Кроме того, в ходе массированной операции иранские ракеты поразили авиабазу Неватим - один из ключевых объектов ВВС Израиля, где базируются истребители F-35. По заявлению КСИР, удар нанес существенный урон инфраструктуре базы, ангары и взлетно-посадочные полосы получили повреждения. Израильская сторона эти заявления традиционно не комментирует.
КСИР:
Любая агрессия против Ирана получит сокрушительный ответ. Мы готовы к дальнейшим действиям для защиты суверенитета.
Американская сторона на этот раз прямого участи в ударах по Ирану не принимает.
На фоне возобновления взаимных ударов на Ближнем Востоке цены на нефть с начала торгов прибавили порядка 5%.
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