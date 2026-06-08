Власти Северной Европы считают свои электросети уязвимыми для саботажа

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Власти Северной Европы считают свои электросети уязвимыми для саботажа


Правительства североевропейских государств разрабатывают общую стратегию противодействия потенциальным угрозам в сфере энергоснабжения. Власти Северной Европы считают свои электросети уязвимыми для саботажа.

Об этом говорится в докладе, посвященном проблемам безопасности электроснабжения. Его представили на заседании Совета министров Северной Европы.

В документе, который содержит анализ уязвимостей, сказано, что раньше правительства государств Северной Европы были уверены в том, что их электросети надежны и неуязвимы. И действительно, по этим показателям они считаются одними из лучших в мире.

Но теперь руководство североевропейских стран уже в этом не уверено – его мнение о надежности защиты электросетей от саботажа и диверсий изменилось.

Шведский журналист Микаэль Тёрнвалль заявил по этому поводу:

Мы были наивны.

Поэтому власти государств стран Северной Европы обсуждает меры безопасности. В первую очередь, они касаются защиты кабелей, по которым осуществляется передача электроэнергии.

Возможно, это в определенной степени связано с чрезвычайным происшествием, произошедшим в прошлом году на Пиренейском полуострове. Тогда Испании, Португалии, Андорре и частично во Франции произошел масштабный сбой электроснабжения. Впрочем, тогда версии атаки хакеров или других актов саботажа стразу исключили. Специалисты компании, являющейся оператором португальских электросетей, считают, что причина инцидента – индуцированные атмосферные колебания – редкое природное явление.
2 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:28
    индуцированные атмосферные колебания – редкое природное явление.

    А мне нравится формулировка... Если, что пиши погода подвела.... wink
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 11:48
      .
      Цитата: Mouse
      причина инцидента – индуцированные атмосферные колебания – редкое природное явление.

      А нельзя сделать его рукотворным?