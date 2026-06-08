Хуситы объявили военными целями все связанные с Израилем суда в Красном море

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Хуситы объявили военными целями все связанные с Израилем суда в Красном море

Командование йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) объявили о полном запрете прохода связанных с Израилем судов в акватории Красного моря. Хуситы также заявили о запуске ракет по «жизненно важным» целям в Тель-Авиве и анонсировали усиление операций против Израиля. Ранее Иран осуществил запуск баллистических ракет в сторону Израиля, а ЦАХАЛ нанес удар по целям «Хизбаллы» в Бейруте.

Израильская сторона назвала удары ЦАХАЛ по Ирану и Ливану ответом на ракетный обстрел, который стал первой прямой атакой Тегерана после относительно непродолжительного перемирия. Взрывы были зафиксированы в Тегеране, Кередже, Исфахане, Тебризе и Керманшахе. Также поврежден один из иранских нефтеперерабатывающих заводов. В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки стали военные объекты в западной и центральной частях Ирана. После ударов по Ирану представитель американской администрации заявил, что израильская операция носила «относительно ограниченный» характер. Ранее Иран осуществил запуск баллистических ракет в сторону Израиля, в результате которых были поражены авиабазы и другие военные объекты. Помимо прочего, сообщается об ударе по НПЗ в Хайфе.

На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке Трамп провел телефонный разговор с израильским премьером Нетаньяху и призвал Тель-Авив отказаться от дальнейших ответных ударов, опасаясь срыва готовящегося соглашения с Тегераном. Трамп считает, что «каждая сторона уже получила свое», и, если стороны продолжат взаимные удары, этот конфликт может затянуться на долгие годы. При этом Вашингтон отрицает, что Израилю был дан «зеленый свет» на удары по Бейруту.
10 комментариев
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  1. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 11:24
    Ну разбегайтесь иудеи ...США вас не спасет !!
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 11:35
    Хуситы объявили военными целями все связанные с Израилем суда в Красном море
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:44
      Все, что движется и не движется.....
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 11:50
      Ну вот началась вторая серия фильма "Нефть по 200"...
  3. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 11:41
    При этом Вашингтон отрицает, что Израилю был дан «зеленый свет» на удары по Бейруту.

    Конечно. Еще скажите, что Вашингтон был не в курсе этих ударов.. Сказочники.
  4. мусоргский Звание
    мусоргский
    -1
    Сегодня, 11:41
    Хорошее решение и там не будет- наверное, возможно, а будет просто удар ракетой! Читаешь и так обидно за державу, что более уже не куда!
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 11:41
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Хуситы объявили военными целями все связанные с Израилем суда в Красном море

    лучше поздно ,чем никогда
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    -2
    Сегодня, 11:45
    Командование йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) объявили о полном запрете прохода связанных с Израилем судов в акватории Красного моря.

    Командование йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) объявили о полном запрете прохода связанных с Израилем судов в акватории Красного моря. Хуситы также заявили о запуске ракет по «жизненно важным» целям в Тель-Авиве и анонсировали усиление операций против Израиля. Ранее Иран осуществил запуск баллистических ракет в сторону Израиля.

    Так нужно отвечать на агрессию, а не линии рисовать и во враге "партнеров" и "братьев" искать
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 12:00
    Мне кажется, что Ирану пора прекращать искусственно ограничивать свои удары по Израилю. Ракет и беспилотников у персов достаточно, чтобы разнести весь Израиль. Причем - сразу. А не по чуть-чуть, раз в неделю. На кой черт пытаться быть такими миролюбивыми? Израиль не остановится, даже если нациста Нетаньяху сменит кто-то другой. Так зачем их тыкать палочкой, когда можно прихлопнуть мухобойкой?..
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 12:01
    А вот мы, мы - можем объявить любые суда связанные с бандерлогами военными целями? Ну - хотя бы в Чёрном море, про Балтийское чего уж говорить. Или для этого нам обязательно надо аятоллу на трон пригласить?