Хуситы объявили военными целями все связанные с Израилем суда в Красном море
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Командование йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) объявили о полном запрете прохода связанных с Израилем судов в акватории Красного моря. Хуситы также заявили о запуске ракет по «жизненно важным» целям в Тель-Авиве и анонсировали усиление операций против Израиля. Ранее Иран осуществил запуск баллистических ракет в сторону Израиля, а ЦАХАЛ нанес удар по целям «Хизбаллы» в Бейруте.
Израильская сторона назвала удары ЦАХАЛ по Ирану и Ливану ответом на ракетный обстрел, который стал первой прямой атакой Тегерана после относительно непродолжительного перемирия. Взрывы были зафиксированы в Тегеране, Кередже, Исфахане, Тебризе и Керманшахе. Также поврежден один из иранских нефтеперерабатывающих заводов. В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки стали военные объекты в западной и центральной частях Ирана. После ударов по Ирану представитель американской администрации заявил, что израильская операция носила «относительно ограниченный» характер. Ранее Иран осуществил запуск баллистических ракет в сторону Израиля, в результате которых были поражены авиабазы и другие военные объекты. Помимо прочего, сообщается об ударе по НПЗ в Хайфе.
На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке Трамп провел телефонный разговор с израильским премьером Нетаньяху и призвал Тель-Авив отказаться от дальнейших ответных ударов, опасаясь срыва готовящегося соглашения с Тегераном. Трамп считает, что «каждая сторона уже получила свое», и, если стороны продолжат взаимные удары, этот конфликт может затянуться на долгие годы. При этом Вашингтон отрицает, что Израилю был дан «зеленый свет» на удары по Бейруту.
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