Германия получает первый F-35A: Вашингтон усиливает ядерный контроль над Европой

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Германия получает первый F-35A: Вашингтон усиливает ядерный контроль над Европой

Американская корпорация Lockheed Martin сообщила о новой стадии сборки первого немецкого истребителя пятого поколения F-35A. На предприятии в Форт-Уорте (штат Техас), на самолет установили двигатель Pratt&Whitney F135, после чего он перешёл к завершающим испытаниям перед первым полётом и передачей ВВС Германии.

В самой компании назвали установку двигателя «важной вехой» на пути к обеспечению Германии возможностями «пятого поколения». Однако за техническими формулировками скрывается куда более серьезный политический и военно-стратегический процесс.



F-35A станет основным носителем американского ядерного оружия в составе немецких ВВС после списания устаревающих Tornado. Именно под задачи НАТО по так называемому «совместному использованию ядерного оружия» Берлин и закупил американские самолеты.

Речь идет о схеме, при которой американские ядерные бомбы размещаются на территории европейских стран, а национальные ВВС союзников готовятся к их применению в случае конфликта. Таким образом, Германия фактически сохраняет участие в американской ядерной стратегии, оставаясь зависимой от инфраструктуры и решений Вашингтона.

Показательно, что немецкие власти отказались от попыток опереться на европейские проекты. Ни Eurofighter Typhoon, ни другие разработки ЕС не получили допуска к выполнению ядерных миссий НАТО. В результате Берлин был вынужден сделать выбор в пользу американской платформы.

F-35 постепенно становится единым стандартом для стран НАТО. Нидерланды, Польша, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Италия и ряд других государств уже приобрели или заказали эти самолеты. Это позволяет США не только унифицировать вооружения альянса, но и усиливать технологическую зависимость европейских армий от американского военно-промышленного комплекса.

Особое значение имеет двигатель F135 — самый мощный среди западных истребителей. Его конструкция тесно интегрирована с системами малозаметности самолета. F-35 способен действовать в районах с развитой ПВО и предназначен прежде всего для нанесения ударов по стратегически важным объектам.

После установки двигателя самолет пройдет серию наземных испытаний, включая проверку взаимодействия силовой установки с программным обеспечением и системами управления. Затем начнутся летные испытания перед официальной передачей Люфтваффе.

Для Германии программа F-35 стала крупнейшим военным проектом со времен холодной войны. Однако одновременно она означает и дальнейшее углубление военно-технической зависимости Европы от США, которые последовательно формируют вокруг своих технологий фактическую монополию в сфере ядерного сдерживания НАТО.
7 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 12:42
    Ни Eurofighter Typhoon, ни другие разработки ЕС не получили допуска к выполнению ядерных миссий НАТО.

    Ну так американцы этот допуск и перекрыли...
  2. Комментарий был удален.
  3. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    -1
    Сегодня, 12:55
    Если Трамп немедленно не выйдет из НАТО и не разорвет связи с Европой, его определенно ждет катастрофа на промежуточных выборах. Причина? Опыт. Посмотрите на судьбу Урбана.(Почему он не вышел из ЕС?). Янукович — то же самое. В конце концов, уважение к левым и глобалистам будет не более чем этим.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:09
    "Импортозамещение" по европейски накрылось "медным тазом"?
    А как мечталось.....газ,нефть,самолёты,оружие,даже гамбургеры--всё американское......только лаять можно почти бесплатно.
  5. Артём81 Звание
    Артём81
    0
    Сегодня, 14:16
    Я правильно понимаю, что Германия получит F-35 позже, чем та же Польша ?
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 14:33
      Германия получит F-35 позже, чем та же Польша ?

      Кто как заказал. Немцы долго думали.
  6. Виталий161 Звание
    Виталий161
    0
    Сегодня, 14:19
    Нда, вот это немца нагнули однако, просто похоронили немецкий авиапром навязав Ф 35. Красиво и демократично что главное😂
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:32
    Ни Eurofighter Typhoon, ни другие разработки ЕС не получили допуска к выполнению ядерных миссий НАТО. В результате Берлин был вынужден сделать выбор в пользу американской платформы.

    В Европе не выпускаются самолеты 5 поколения.