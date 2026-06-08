Концерн «Калашников» отчитался о поставке партии подствольных гранатомётов

ГП-34 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники при помощи выстрелов с осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дистанции до 400 метров.

Крупная партия подствольных гранатометов передана в войска, поставку выполнил концерн «Калашников», сообщает пресс-служба концерна.Военные получили очередную партию подствольных гранатометов ГП-34, параметры поставки не раскрываются, однако в концерне отмечают, что партия крупная, а объемы выпуска подствольников остаются очень большими. Изделия поставлены в войска в рамках гособоронзаказа. Как подчеркивается, изделие успешно применяется в зоне СВО.Кроме того, гранатомет может применять выстрелы нелетального действия, а также сигнальные и осветительные. Стрельба из гранатомета ведется по настильной или навесной траектории.ГП-34 устанавливается на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94. Принят на вооружение российской армии и МВД более 20 лет назад. Масса гранатомета — 1,4 кг, прицельная дальность — 400 метров, темп стрельбы — 5–6 выстрелов в минуту.