Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией

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Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией

Очередной украинский дрон «случайно» залетел на территорию Прибалтики и там был сбит. Как сообщает Минобороны Латвии, для перехвата беспилотника пришлось поднимать в воздух дежурные истребители НАТО.

В Латвии сбили украинский беспилотник, «оранжевое» предупреждение о воздушной угрозе получили жители Лудзенского и Резекненского краёв. Сам дрон перехватили истребители НАТО в районе села Роговка Резекненского края. Как утверждается, беспилотник шел на достаточно большой высоте и не было похоже, что он «заблудился». Районный центр Резекне находится в 60 км от российской границы.



Как отмечают в латвийском Минобороны, это первый украинский дрон, сбитый над территорией республики, хотя появление беспилотников в воздушном пространстве Латвии фиксировалось неоднократно.

Еще один украинский беспилотник сегодня упал и взорвался на территории Молдавии. Как заявляют в местной полиции, дрон упал на поле возле села Лопатна. Пострадавших нет, как и последствий на земле, кроме воронки. Выдать упавший беспилотник за российский не выйдет, на сохранившихся обломках четко видны надписи на украинском языке. Впрочем, когда это мешало Киеву и его «партнерам» возложить вину на Россию. Опять заявят про российский РЭБ, с помощью которого украинские беспилотники специально направляются на страны Прибалтики и Молдавию.
18 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    -1
    Сегодня, 12:21
    Опять заявят про российский РЭБ, с помощью которого украинские беспилотники специально направляются на страны Прибалтики и Молдавию.

    Ждём-с предъявления подлежащего компенсации ущерба - уж обвинять, так обвинять по полной программе, с них станется. Тем более, что им ещё за "невыносимые тяготы советской оккупации" должны.laughing
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Монтесума
      Тем более, что им ещё за "советскую оккупацию" должны.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 12:34
      Вообще не понимаю почему мы ждем какую-то реакцию от какого-то запада??? Сами пусть внутри своей помойки и реагируют.... Ох, уж мне эти оглядки на "цивилизованное сообщество"..... request
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:29
    Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией ❞ —

    — Ну и где ваша пятая статья или хотя бы четвёртая? ...
  3. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 12:30
    Это ж какой больной мозг такой язык придумал с пьяну?! Читать без боли в глазах невозможно belay
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 12:49
      Язык не придумывают. В какой-то местности люди начинают говорить, учёные собирают образцы речи, выявляют тенденции, кодифицируют их и формализуют в виде литературного языка. Кстати, если Вам так трудно читать по-украински, то не советую Вам читать старые русские летописи - язык сломаете. А на детали написано (если читать): "ОБЭРЭЖНО, ГВЫНТ РУХОМА ЧАСТЫНА". В переводе на современный русский язык - "ОСТОРОЖНО, ВИНТ ПОДВИЖНАЯ ДЕТАЛЬ".
  4. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 12:32
    Вот собачий суржик! Ну вот из каких таких соображений слову "винт" эти свыни присобачили букву "Г"?!! fool
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 12:52
      Звук "в" в южном Поднепровье сближается по выговору со слабым фрикативным "г". Именно с тем звуком, который похож на северофранцузский звук "r".
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:33
    Как отмечают в латвийском Минобороны, это первый украинский дрон, сбитый над территорией республики

    Вот и НАТО на что- то пригодилось..... winked
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:35
      Маловато будет, Василий! hi
      Вот кувейтский пилот - красавчик!
      laughing По приколу наш ГШ должен ему объявить благодарность!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 12:38
        Дело наживное.... hi ...... Да чтоб, тебя............
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:51
          ...меня то за что??? belay


          короткий комент
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 12:56
            Извиняй... Не тебе было, просто этот короткий коммент достал... wink и еще раз извини, что на ты..... hi
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 13:11
              да ноимально. hi

              корткий комент
  6. megadeth Звание
    megadeth
    +1
    Сегодня, 13:19
    Как отмечают в латвийском Минобороны, это первый украинский дрон, сбитый над территорией республики, хотя появление беспилотников в воздушном пространстве Латвии фиксировалось неоднократно.
    Один сбили, двадцать пропустили...
  7. Ижевчанин Звание
    Ижевчанин
    +1
    Сегодня, 14:11
    В небе Латвии сбит неопознанный украинский дрон. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:14
      wassat запущенный неопознанными лицами какелькой принадлежности к ВСУ.... wassat

      потужни шукання не сробыли як же сбачить хто куды пущщал дрон... lol
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:20
    Це был дружеский дрон, который мирно с 50 кило взрывчатки летел по своим делам. Зачем его сбили, ваще непонятно.