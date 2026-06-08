Истребители НАТО впервые сбили украинский беспилотник над Латвией
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Очередной украинский дрон «случайно» залетел на территорию Прибалтики и там был сбит. Как сообщает Минобороны Латвии, для перехвата беспилотника пришлось поднимать в воздух дежурные истребители НАТО.
В Латвии сбили украинский беспилотник, «оранжевое» предупреждение о воздушной угрозе получили жители Лудзенского и Резекненского краёв. Сам дрон перехватили истребители НАТО в районе села Роговка Резекненского края. Как утверждается, беспилотник шел на достаточно большой высоте и не было похоже, что он «заблудился». Районный центр Резекне находится в 60 км от российской границы.
Как отмечают в латвийском Минобороны, это первый украинский дрон, сбитый над территорией республики, хотя появление беспилотников в воздушном пространстве Латвии фиксировалось неоднократно.
Еще один украинский беспилотник сегодня упал и взорвался на территории Молдавии. Как заявляют в местной полиции, дрон упал на поле возле села Лопатна. Пострадавших нет, как и последствий на земле, кроме воронки. Выдать упавший беспилотник за российский не выйдет, на сохранившихся обломках четко видны надписи на украинском языке. Впрочем, когда это мешало Киеву и его «партнерам» возложить вину на Россию. Опять заявят про российский РЭБ, с помощью которого украинские беспилотники специально направляются на страны Прибалтики и Молдавию.
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