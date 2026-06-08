Маск станет первым триллионером в истории - состояние больше бюджета России

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Маск станет первым триллионером в истории - состояние больше бюджета России

Уже в конце этой недели, 12 июня, после того как акции компании SpaceX будут размещены на фондовой бирже, предполагается, что Илон Маск может стать первым долларовым триллионером в истории. SpaceX планирует выпустить 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку. При такой цене стоимость компании составит около 1,77 триллиона долларов. При этом SpaceX делает главную ставку на искусственный интеллект и орбитальные центры обработки данных.

Таким образом, после IPO состояние Маска может достигнуть триллиона долларов. IPO (Initial Public Offering) — это процесс, при котором частная компания впервые предлагает свои акции широкой публике на фондовой бирже, переходя из статуса частной в публичную. При этом компания выпускает новые акции или продает существующие доли инвесторам. После IPO акции начинают свободно торговаться на бирже, и их цена определяется спросом и предложением на рынке.



Если Маск станет триллионером, его состояние более чем на 65% превысит годовые бюджеты таких стран, как Россия и Германия, составит около четверти годового бюджета Китая и около 15% бюджета США. Ранее Маск заплатил «рекордные в истории налоги», за год выплатив в американский бюджет 10 млрд долларов. По мнению главы SpaceX, в будущем ему придется заплатить «триллионы долларов налогов».

Между тем Маск считает, что роботы помогут США выплатить госдолг и сократить непомерно раздутые военные расходы. По его мнению, без развития ИИ и робототехники США рискуют потерпеть крах как государство.
38 комментариев
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  1. belost79 Звание
    belost79
    +5
    Сегодня, 13:11
    У меня стойкое ощущение, что нас дурачят с этим сверхчеловеком Маском. Но зачем? На Западе так необходим супергерой из комиксов?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 13:37
      Цитата: belost79
      Но зачем? На Западе так необходим супергерой из комиксов?

      Это мягкая сила ,американское лучшее ,американцы самые умные, бизнес самый сильный. То что его Тесла дутая компания ,никто не говорит.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:56
        То что его Тесла дутая компания ,никто не говорит.
        все говорят, даже CNN выкладывали кучи статей где недоумевали откуда такая капитализация у убыточной компании, продажи которой не растут
        1. Сергей Зилинский Звание
          Сергей Зилинский
          -1
          Сегодня, 14:15
          Убыточен завод Теслы во Фримонте, китайское производство в плюсе.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            Сегодня, 15:02
            Сама компания в минусе и держится на экологических доплатах от нескольких штатов. При этом оборот до тойоты как до Луны, но капитализация такая что можно с десяток тойот купить
        2. loha Звание
          loha
          +1
          Сегодня, 14:52
          кто то красиво проворачивает гос. бюджет, главный потребитель армия и спец службы и они как бы ни причем
      2. Azim77 Звание
        Azim77
        +2
        Сегодня, 14:02
        Цитата: APASUS
        Это мягкая сила

        Конечно, а как финансовые пузыри по другому создать и свою экономику первой обозвать. Только заставляя разными способами принимать это за настоящую ценность - через рейтинги, биржи, фонды и тд. Это уже глубоко пустившая корни система. Вот только не сейчас она придумана и не конкретно для Илона Маска. Он просто сопутствующий продукт этой системы, так получилось, что сейчас такое время, когда громкие инновации в цене и он воспользовался лазейкой.
        Ведь даже просто, без углубления в расчеты понятна нестыковка в сравнении: что физически "имеет" Илон Маск и что страны? Это совершенно разные суммы и ценности, совсем не в пользу первого.
      3. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Сегодня, 14:25
        Это мягкая сила ,американское лучшее ,американцы самые умные, бизнес самый сильный.

        И это тоже. Но давайте отдадим Маску должное.
        Этот человек научился гениально делать деньги ПАРАЗИТИРУЯ на мечтах всего человечества.
        Смотрите сами по возрастающей.
        Мечта о нетронутой природе . И Маск говорит (американцам с их привязанностью к авто), я изобрел электромобиль, он избавит вас от этих коптящих небо железных коробок. И конечно он НЕ говорит, что электромобилям уже десятки лет. А проблему аккумулятора он решил просто набив в коробку тысячи китайских 18600.

        Мечта о звездах. Маск говорит ВЫ сможете полететь на Марс не ваши дети или внуки, а ВЫ. В 35 году на Марсе будет колония. Понятно дело , что сам он понимает, что никакой колонии в 35 году там не будет, и человек там не высадится ни в 35 ни скорей всего в 40 , а между высадкой и колонией громадная пропасть на десятилетия.

        И наконец мечта о вечной жизни. Маск говорит, я смогу заменить ваши бренные тела искусственными деталями, срок жизни будет огромный. А для начала я сделаю прямой интерфейс к мозгу и вы сможете то о чем даже не мечтали...
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:52
      У меня стойкое ощущение, что нас дурачят с этим сверхчеловеком Маском.

      Возможно, что Маск это медийная личность нанятая для того, чтобы не афишировать тех людей которые за ним стоят.
      Но зачем?
      Хороший бренд который легко узнаваем и хорошо продаётся.
      Уже в конце этой недели, 12 июня, после того как акции компании SpaceX будут размещены на фондовой бирже.
      SpaceX планирует выпустить 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку. При такой цене стоимость компании составит около 1,77 триллиона долларов.
      hi
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -2
        Сегодня, 14:08
        Цитата: Gomunkul
        Маск это медийная личность нанятая для того, чтобы не афишировать тех людей которые за ним стоят.

        Каких людей .Все это пошло на биржу ,это пузырь не меньше чем офера с МММ
        Выделить 2 триллиона долларов на помощь экономике американские власти решили еще в марте. Деньги пошли на прямые выплаты населению, поддержку предприятий и штатов, пострадавших из-за пандемии. Это, кстати, рекордная сумма, выделенная Вашингтоном на преодоление кризиса. В 2008 году власти США потратили 800 миллиардов долларов. По словам Ларри Кудлоу, советника президента Дональда Трампа, если к этим 2 триллионам добавить еще деньги, выделенные Федеральной резервной системой (ФРС), сумма поддержки экономики составит 6 триллионов долларов. Это чуть меньше трети годового американского ВВП.
    3. Развед Звание
      Развед
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: belost79
      У меня стойкое ощущение, что нас дурачят с этим сверхчеловеком Маском

      "Нас" - это кого? Уточните, пожалуйста. Я вот себя одураченным почему-то не чувствую.
      1. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        +2
        Сегодня, 14:23
        Это как-так...Там умные,и богатые,и работают на свою страну,а у нас хитрые,жадные и вороватые,и работают на свой карман,и прячут подальше и поглубше.
      2. belost79 Звание
        belost79
        0
        Сегодня, 15:05
        В моем представлении "нас дурачят" не означает, что одурачили. Пытаются
    4. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:15
      У меня стойкое ощущение, что нас дурачят с этим сверхчеловеком Маском.

      У меня уверенность, что дурачат не только нас.
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:37
      Где-то видел разбор его компаний, там реально складывается ощущение что он собирается колонизировать Марс. SpaceX - чтоб долететь. Tesla - электромобили для бескислородной среды, а также солнечные батареи и роботы для начала колонизации. The Boring Company - чтобы закопаться в грунт Марса и строить там тоннели. Neuralink - чтобы управлять роботами строителями из безопасных бункеров. Короче а вдруг и правда мечтатель и покорятель он, а не герой из комиксов?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 15:19
        На данный момент Маск не отправил в космос ничего, что бы не приносило ему денег. За пределы орбиты Земли - только машину. Никаких исследовательских и тестовых полетов к Марсу, только спутники связи, спутники для военных, чужие спутники. Если ему НАСА заплатит триллион - построит колонию на Марсе, но у НАСА бюджет постоянно режут. И НАСА посылает к Марсу всякое, а Маск - ничего своего. Его защитники говорят что мол он сразу всё сделает, как прыгнет! Но верующие в силу бабла и не в такое поверят lol
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:15
    Маск станет первым триллионером в истории - состояние больше бюджета России

    В скором времени может выясниться, что такие триллионеры дурно влияют на политику США или еще какого-нибудь англосакса, и поэтому требуют своего разделения. Было ведь уже в США такое несколько раз. Делили, делили и, похоже, в конце-концов опять что-нибудь разделят...
    Нам бы помочь этому делению...
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 13:32
      Когда Рокфеллера спросили , сколько денег ему еще надо . Он ответил : еще чуть чуть .
      Он был тогда нефтяной миллиардер в сша .
      Так они все , всегда только немного еще надо .
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:14
      Было ведь уже в США такое несколько раз. Делили, делили и, похоже, в конце-концов опять что-нибудь разделят...
      Нам бы помочь этому делению...

      нам бы со своими (которые раздулись до неприличия) - справиться...
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 13:17
    Если Маск станет триллионером, его состояние более чем на 65% превысит годовые бюджеты таких стран, как Россия и Германия, составит около четверти годового бюджета Китая и около 15% бюджета США.

    Неудачное и некорректное сравнение, но заголовок статьи смотрится "ярко". negative
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:56
      можно и еще одно сравнение
      По данным Минфина страны, в 2025 финансовом году расходы на обслуживание госдолга составили ранее небывалые $1,22 трлн, или 17,4% от всех федеральных бюджетных расходов. https://www.kommersant.ru/doc/8692072
      долг штатов быстро подрастает - сумеет ли он опередить сумму годовых выплат
  4. 24rus Звание
    24rus
    +1
    Сегодня, 13:18
    А папа его в России любит по тусить
    1. Замира Звание
      Замира
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: 24rus
      А папа его в России любит по тусить

      Купить, может, хочет? Всю Россию. Ну, а чё(?). С такими то деньгами, почему не захотеть(?).
      Другой вопрос, как реализовать хотелки. Присматривается, наверное. Ищет способы.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Сегодня, 13:26
    Американский фондовый рынок это вообще самое фееричное надувательство в истории, компании с оборотом в десять лярдов и нулевой прибылью могут стоить полтриллиона. А весь рынок в разы больше экономики США
  6. Светлан Звание
    Светлан
    +3
    Сегодня, 13:26
    Это лишь говорит о том, что деньги дешевеют. О том что инфляция не останавливается ни на мгновение.

    В ценах 1980 это примерно 256 млрд долларов или 406 млрд в 1990 г.
  7. soldat-tv Звание
    soldat-tv
    -4
    Сегодня, 13:26
    Надо к этой дате парочку десятков спутников старлинк завалить. Тогда будет можно посмотреть сколько будут стоить акции.
    1. Развед Звание
      Развед
      +2
      Сегодня, 14:04
      Предложение сделать самим парочку десятков спутников-аналогов на ум не приходит? Только завалить?
      Вот всегда удивляюсь - это только у нас менталитет такой? Скрепы какие-то особенные?
  8. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    +4
    Сегодня, 13:30
    Тут как три финансиста, дверь и сто долларов на необитаемом острове. В результате привычных для них действий, через неделю у них дверь стоимостью в миллион, счета, кредиты, акции, ВВП на миллионы, а на самом деле, та же сломанная дверь и сто долларов.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Oscar Essen
      та же сломанная дверь и сто долларов.

      Та история немного лукавая. На самом деле кроме сломанной двери и 100 долларов на острове появились дополнительные материальные блага и реальные богатства. Это хижина, которая чего-то стоит. Дрова. Услуги (кто-то кому-то рубит дрова). Еда и вода. Но эта история, дополнительно возникшие материальные ценности, обходит стороной.
  9. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 13:39
    это называется мыльный пузырь - с виду объем большой, а внутри пусто.....
  10. Genak Звание
    Genak
    +3
    Сегодня, 13:43
    Аборигены были счастливы продавая , земли и золото за стеклянные бусы . А сейчас все стали аборигенами(дойными коровами) .
  11. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -1
    Сегодня, 13:49
    Вот почему Маскет против демократии: его активы будут признаны незаконными и национализированы, и тогда вместо миллиардов окажется, что Маскет владеет... долгом, который нужно выплатить, а сумма этих долгов — это все деньги, которые он потратил с рождения. Подсчитать будет сложно, потому что в расчеты войдут и сделки с различными Эпштейнами.
  12. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 13:56
    Между тем Маск считает, что роботы помогут США выплатить госдолг и сократить непомерно раздутые военные расходы. По его мнению, без развития ИИ и робототехники США рискуют потерпеть крах как государство.

    Во-во, ИИ и робототехника и уничтожит весь мир а США в первую очередь и не будет не триллионеров миллионеров.
  13. Сергей Зилинский Звание
    Сергей Зилинский
    -2
    Сегодня, 14:01
    Дутый пузырь ко-ко-копетализации. Интересно, сколько стоят его РЕАЛЬНЫЕ активы?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:24
      1. Способов оценки предприятий существует достаточно много. Важно, для какой цели оценка.
      Самая маленькая стоимость, это когда предприятие ликвидируется, а оборудование списывается в металлолом. Как у нас в 90-х. В этом случае SpaceX будет оценена по цене металлолома.
      2. Акции чаще всего покупаются не ради получения дивидендов, а для последующей перепродажи. Так что убыточность - дело второе.
      3. Личное состояние Маска надо оценивать не по капитализации всей фирмы, а по капитализации его личной доли в фирме.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:02
    Маск станет первым триллионером в истории - состояние больше бюджета России

    Деньги идут к деньгам. Это проверено и доказано временем. Но на бритве Илон всё же экономит... lol
  15. blackbeard Звание
    blackbeard
    +1
    Сегодня, 14:08
    Раньше сериалы снимали про мегакорпорации которые будут править планетой из-за своего богатства, похоже это наше грустное будуще
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:26
    Если Маск станет триллионером, его состояние более чем на 65% превысит годовые бюджеты таких стран, как Россия
    А он нефтью торгует? wink