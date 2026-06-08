Маск станет первым триллионером в истории - состояние больше бюджета России
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Уже в конце этой недели, 12 июня, после того как акции компании SpaceX будут размещены на фондовой бирже, предполагается, что Илон Маск может стать первым долларовым триллионером в истории. SpaceX планирует выпустить 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку. При такой цене стоимость компании составит около 1,77 триллиона долларов. При этом SpaceX делает главную ставку на искусственный интеллект и орбитальные центры обработки данных.
Таким образом, после IPO состояние Маска может достигнуть триллиона долларов. IPO (Initial Public Offering) — это процесс, при котором частная компания впервые предлагает свои акции широкой публике на фондовой бирже, переходя из статуса частной в публичную. При этом компания выпускает новые акции или продает существующие доли инвесторам. После IPO акции начинают свободно торговаться на бирже, и их цена определяется спросом и предложением на рынке.
Если Маск станет триллионером, его состояние более чем на 65% превысит годовые бюджеты таких стран, как Россия и Германия, составит около четверти годового бюджета Китая и около 15% бюджета США. Ранее Маск заплатил «рекордные в истории налоги», за год выплатив в американский бюджет 10 млрд долларов. По мнению главы SpaceX, в будущем ему придется заплатить «триллионы долларов налогов».
Между тем Маск считает, что роботы помогут США выплатить госдолг и сократить непомерно раздутые военные расходы. По его мнению, без развития ИИ и робототехники США рискуют потерпеть крах как государство.
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