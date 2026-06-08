Военным кораблям ЕС теперь позволено задерживать танкеры «теневого флота» России
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В рамках миссии IRINI Военно-морских сил Евросоюза военным кораблям, принадлежащим государствам ЕС, теперь позволено задерживать в средиземноморской акватории танкеры «теневого флота» России и осуществлять их досмотр, высаживая на борт досмотровые группы. Данная миссия была развернута в 2020 году, чтобы перекрыть контрабанду оружия в Ливию и нелегальные поставки нефти из страны.
О предоставлении европейским флотам новых полномочий сообщила глава евродипломатии Кая Каллас после прибытия на Кипр на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС.
Евродипломатка заявила:
Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь допускает захват кораблей.
При этом Каллас добавила, что применение Россией «теневого флота» под флагами других стран представляет опасность.
Пока от военного командования ВМС европейских государств не поступало подтверждений того, что они станут задерживать и досматривать в Средиземном море гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.
Впрочем, военные уже из стран Европы и раньше останавливали танкеры, которые подозревали в перевозке российской нефти. Но вскоре после задержания их обычно отпускали.
Власти других западных стран также высказывали угроз в адрес гражданских судов, связанных с Россией. В частности, это делала Великобритания. Правда, перехватом таких танкеров, проходящих через пролив Ла-Манш вблизи своих берегов, ее военные пока не занимались.
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