Военным кораблям ЕС теперь позволено задерживать танкеры «теневого флота» России

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Военным кораблям ЕС теперь позволено задерживать танкеры «теневого флота» России


В рамках миссии IRINI Военно-морских сил Евросоюза военным кораблям, принадлежащим государствам ЕС, теперь позволено задерживать в средиземноморской акватории танкеры «теневого флота» России и осуществлять их досмотр, высаживая на борт досмотровые группы. Данная миссия была развернута в 2020 году, чтобы перекрыть контрабанду оружия в Ливию и нелегальные поставки нефти из страны.



О предоставлении европейским флотам новых полномочий сообщила глава евродипломатии Кая Каллас после прибытия на Кипр на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС.

Евродипломатка заявила:

Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь допускает захват кораблей.

При этом Каллас добавила, что применение Россией «теневого флота» под флагами других стран представляет опасность.

Пока от военного командования ВМС европейских государств не поступало подтверждений того, что они станут задерживать и досматривать в Средиземном море гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

Впрочем, военные уже из стран Европы и раньше останавливали танкеры, которые подозревали в перевозке российской нефти. Но вскоре после задержания их обычно отпускали.

Власти других западных стран также высказывали угроз в адрес гражданских судов, связанных с Россией. В частности, это делала Великобритания. Правда, перехватом таких танкеров, проходящих через пролив Ла-Манш вблизи своих берегов, ее военные пока не занимались.
55 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 12:53
    Типа корсары? Топить зачем!
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +7
      Сегодня, 13:00
      Это и есть современное пиратство .
      И осуществляют его «демократические» страны .
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +14
        Сегодня, 13:32
        Цитата: Кузнец 55
        Это и есть современное пиратство .

        А почему не пограбить, если Россия разрешает?
        Что Россия такого сделала, чтобы пресечь пиратство, кроме выражения озабоченности?
        Только мне кажется, что Россию потихоньку сдают по всем направлениям?
        1. Русич Звание
          Русич
          -8
          Сегодня, 13:35
          Цитата: красноярск
          Только мне кажется, что Россию потихоньку сдают по всем направлениям?

          Кто сдаёт? Кому сдаёт? Зачем сдаёт?
          1. isv000 Звание
            isv000
            -1
            Сегодня, 13:40
            Цитата: Русич
            Кто сдаёт? Кому сдаёт? Зачем сдаёт?

            А почём сдают? wassat
          2. cmax Звание
            cmax
            +5
            Сегодня, 13:42
            Цитата: Русич
            Кто сдаёт? Кому сдаёт? Зачем сдаёт?

            Сделайте звонок другу, раз интересуетесь так пристально.... Москва, дедушке....
        2. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +7
          Сегодня, 13:36
          России необходимо иметь флот под своим флагом . Захват судна будет считаться объявлением войны .
          Так по международным законам .
          Тут могут и забздеть .
      2. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 14:16
        "Это и есть современное пиратство .
        И осуществляют его «демократические» страны ." А что если России вообще не ходит в средиземное море? И прекратить торговлю нашим сырьём с европейскими странами, а перенаправить все объёмы российских товаров в страны азиатско-тихоокеанского региона, там и рынок больше и цены выше.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:07
      В Европе с продуктами нефтехимии произошла некоторая заминка и потомки европейского отребья решили восполнить свои отощавшие "закрома" банальным грабежом. angry
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 13:23
      -перехватом таких танкеров, проходящих через пролив Ла-Манш...
      Речь идет о Средиземном море...пока.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 14:08
        Цитата: knn54
        Речь идет о Средиземном море...пока.

        Лиха беда начало. Дальше пойдет как по маслу. Если не будет резкого, доходчивого ответа.
        Погрозить пальчиком не считается.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Mouse
      Типа корсары? Топить зачем!

      Испокон веков Запад занимается пиратством, ещё в 17 веке в Британии это было выведено на государственный уровень. Мир меняется, а пиратство остаётся.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:33
        Извините.... Пираты на свой страх и риск, корсары наделены полномочиями... А по существу разницы никакой..... hi
    5. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 14:53
      А раньше что запрещалось? Лишний раз решили напомнить о своей крутизне?))) у кривозубых осталось пяток кораблей на ходу - вообще))) кто будет перехватывать?
  2. alanery Звание
    alanery
    -2
    Сегодня, 12:59
    бу-га-га... кремлю снова средний палец показали... :-)
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: alanery
      бу-га-га... кремлю снова средний палец показали... :-)

      Средний палец (фак) — неприличный жест, который может показывать человек, выражая требование оставить в покое, «отвязаться».
      Разберитесь, что это значит, а потом выразите свою эмоцию. Только членораздельно, а не слогами. Если конечно можете
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:54
      Показали, а дальше что? Показали свою тупость и слабость
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +16
    Сегодня, 12:59
    Так это понятно, но всех нас интересует что сделает наше правительно в ответ на эти меры?
    1. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      +14
      Сегодня, 13:03
      Неужели не ясно? Будет грозное НИЧЕГО!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +11
      Сегодня, 13:11
      Ответит систематическими красными линиями по сараям! И отправит Абрамовича в Киев на переговоры
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 15:34
        Вместе с Чубайсом - специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
        Я помню как при Борьке-алкаше Березовский был секретарём Совета Безопасности)
    3. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +9
      Сегодня, 13:12
      что сделает наше правительно в ответ на эти меры?
      Правительство ничего не сделает. А вот наш грозный заместитель председателя Совета безопасности обязательно разместит какую-нибудь мессагу в интернете. И обязательно пригрозит в случае задержания танкеров теневого флота, что в ответ мы скажем Ай-яй-яй! И погрозим пальчиком!
    4. Wratch Звание
      Wratch
      +1
      Сегодня, 14:24
      Как там у Цоя то было?
      "Мы ждали завтрашний день,
      Каждый день ждали завтрашний день.."
      Говорят,надежда умирает последней,но мне кажется,что она не только умерла ,но и разложилась уже давно.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +10
    Сегодня, 13:00
    А что мешает перевести танкеры под наш флаг? Пусть попробуют задерживать их - это уже открытый акт войны.
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +16
      Сегодня, 13:10
      Цитата: paul3390
      А что мешает перевести танкеры под наш флаг?

      Вы что же предлагаете "эффективным собственникам " платить налоги в России ? Ну Вы и экстремист smile И потом своих кораблей осталось крайне мало. Рыночек все четко порешал....
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +4
        Сегодня, 13:51
        Вы что же предлагаете "эффективным собственникам " платить налоги в России ? Ну Вы и экстремист

        именно...
        пятый год войны, а задаем одни и те же вопросы - "кто купоны стрижет"?
        и в чьих интересах идет СВО...
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 13:12
      Под нашим флагом их просто потопят и у нас ответят грозным молчанием
    3. plant15 Звание
      plant15
      +4
      Сегодня, 13:21
      Это уже пройденный этап.

      МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера «Маринера».
      Судно «Маринера», получившее 24 декабря в соответствии с нормами международного права и российского законодательства временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Американские власти неоднократно, в т.ч. на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера «без флага» или «под ложным флагом».
      https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/2071707/
      И флаг, и "Пусть попробуют", и задержали, и акт.
      Короче все что Вы перечислили.
    4. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 13:49
      Цитата: paul3390
      А что мешает перевести танкеры под наш флаг? Пусть попробуют задерживать их - это уже открытый акт войны.

      У нас из этих актов уже не одну пьесу можно поставить, собрание сочинений, гвоздь им в кеды! Поминая Петра Великого так и представляешь себе как у него нервный тик случился и армия пошла! А Екатерина Великая? Золотые слова про её правление "...Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином, твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков в век золотой Екатерины, Россия!..." hi
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 15:36
        Вы ещё товарища Сталина вспомните. От бандеровцев тогда бы одни шлёпки остались.
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 13:00
    И где же сильнейший мощнейший флот России? Почему не защищает гражданские суда России, почему не сопровождает каждый танкер, почему не вступает в бой при попытке захвата? Или они не России, а зачем тогда народу беспокоиться о них, если они частных компаний, пусть олигарх, чья это нефть перевозится, нанимает частную охрану, какие-нибудь морские ЧВК
    1. KCA Звание
      KCA
      +5
      Сегодня, 13:05
      Все эти "теневые танкеры" ходят под флагами всяких Мальдив, Маврикий и т.д., как ВМФ России будет защищать танкер из Мухоска? И кого объявят пиратом и агрессором?
      1. Lynnot Звание
        Lynnot
        +2
        Сегодня, 13:13
        Разве эти судовладельцы или импортёры, имеющие партнёрские отношения с Россией, не могут обратиться с просьбой о защите сохранности груза?
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          0
          Сегодня, 13:30
          Разве эти судовладельцы или импортёры, имеющие партнёрские отношения с Россией, не могут обратиться с просьбой о защите сохранности груза?
          А давайте представим себе казалось бы совсем фантастичный(для простого обывателя) вариант развития событий? Предположим, что есть негласные договорённости между ЕС и РФ, что вот таким нехитрым способом осуществляется торговля энергоресурсами между партнёрами. Они типа "захватили" танкер с нефтью, потом через третьи страны перевели деньги за товар. Вроде как санкции соблюдаются и все довольны. wink
        2. AdAstra Звание
          AdAstra
          0
          Сегодня, 15:01
          ВМФ РФ это не частная лавочка, которые должны обслуживать частные интересы кого-то там. Пусть за защитой своих грузов обращаются к ЧВК. А если сотрудники ЧВК окажут сопротивление кораблям ВМС какой-либо страны, которые себя при подходе официально себя обозначали таковыми, то такие сотрудники будут считаться пиратами, со всем, что для них может быть в этом случае.
      2. Велизарий Звание
        Велизарий
        +5
        Сегодня, 13:17
        Цитата: KCA
        И где же сильнейший мощнейший флот России?

        "Сильнейший" обороняет собственные гавани
        Почему не защищает гражданские суда России

        Поскольку они 1) Не могут 2 ) Это не суда РФ. Поэтому не совсем понятно о каком-таком "пиратстве" тут можно говорить ? О пиратстве могут говорить представители Мадагаскара,Либерии и.т.д.-у них же отжимают корабли.
      3. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -2
        Сегодня, 13:20
        Задерживают не сами танкеры, как какие-то дефицитные суда, а нефть, которая в них. Так чья это нефть? Чья нефть, пусть тот и защищает, если это нефть России как государства, значит надо защищать, если частная, пусть частная компания разбирается.
        1. Mairos Звание
          Mairos
          +3
          Сегодня, 13:31
          Нефть после момента отгрузки перестаёт быть российской, а принадлежит покупателю. Вопрос в том, что покупатели, теряя нефть, будут бояться в дальнейшем её у нас покупать. Не истерите, а просто оценивайте ситуацию адекватно. Да, Европа охамела, да, мы боимся эскалации и не даже дроны над прибалтами не сбиваем, хотя понятно, куда они летят. такова жизнь. ((
  6. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +5
    Сегодня, 13:02
    А чего бы и не позадерживать если мы после предыдущих случаев язык в задницу засунули? Ну ждем грозный всхрюк Захаровой или даже Лаврова о том как это плохо и нехорошо.Может даже сам из норы пальцем погрозит.
  7. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 13:05
    Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь допускает захват кораблей

    Думаю, нашему Министерству Обороны, пора заняться страхованием не только жизни военнослужащих, а и морских судов. для наглядности потопить пару самых наглых пиратов... желательно прямо у пирса lol
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:07
    Евродипломатка сегодня в " ударе" ,она озвучила введение санкций против Ирана из за его угроз в свободе мореплавания в Ормузе.Широко шагает ,как бы не порвалась. bully
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 13:23
      Цитата: tralflot1832
      Евродипломатка сегодня в " ударе" ,она озвучила введение санкций против Ирана из за его угроз в свободе мореплавания в Ормузе.Широко шагает ,как бы не порвалась. bully

      Дypa, она и в Африке дypa. Тут не всё так просто.
      Для начала надо отметить то, что Евросоюз это не "военное", а "экономическое" объединение европейских стран. У Евросоюза нет своей собственной армии, а Кайя Каллас и Урсула не являются главнокомандующими.
      Армия в Европе это НАТО, со своей штаб квартирой и своим генсеком.
      Решения Брюсселя не могут являться обязательными для НАТО и носят рекомендательный характер. Если захват судов будет осуществляться военными кораблями НАТО, то на это нужен приказ генсека т.е. Рютте, а это по сути представляет собой "казус белли" и является поводом к нанесению ответных ударов по кораблям НАТО участвующим в захвате.
      Как и на основании чего, эта дурила собирается воплощать свои фантазии, если они выходят за рамки её полномочий и являются юридической пустышкой? request
    2. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      0
      Сегодня, 15:25
      Да не переживайте, они походу все там - контрацептивы и хорошо тянутся. Ну эту ведьму сжечь однозначно кто-то должен..
  9. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 13:12
    Ерунда.
    Надо подождать, и все рассосётся.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:13
    Цитата: paul3390
    А что мешает перевести танкеры под наш флаг? Пусть попробуют задерживать их - это уже открытый акт войны.

    Вы не в курсе ,переводят уже тоннаж торгового флота под флагом России 20 млн тонн.К концу года может быть уже 30 млн тонн.
  11. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:16
    Это днище какое то.Не узнаю руководство нашего государства.
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      +3
      Сегодня, 13:25
      а я вот как раз узнаю. sad ...
  12. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 13:21
    Мид уже выразил озабоченность недружественными шагами, которые могут помешать переговорному процессу?
  13. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 13:23
    Думаю, теперь понятно для, чего нужно соединение кораблей в Средиземном море!
    «Наглосаксы», не решились задерживать танкеры, следующие с экскортом наших боевых кораблей.
  14. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +2
    Сегодня, 13:25
    Закономерно - Российское правительство жует сопли и об Россию вытирают ноги. Это результат договорняка на СВО.
  15. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 13:34
    А могут ли матросы танкера, на который садится вертолет с солдатами чужой страны, открыть кингстоны? Хотя обычно это не российский, а наемный танкер. Но все таки, эти кингстоны у танкеров существуют?
  16. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:39
    Во чудеса ! Пиратство разрешили официально
  17. N-W Звание
    N-W
    +2
    Сегодня, 13:39
    Гарант убаюкивает европцев заверениями в миролюбии РФ вместо того, чтобы сделать картинку вероятной войны более наглядной. И да, парочка иллюстраций нужна уже прямо сейчас.
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:39
    Цитата: Ныробский
    её полномочий и являются юридической пустышкой

    В начале этого года мы поставили вооружения на территорию Ливии контролируемую Маршалом Хафтаром - во время разгрузки запад смог разглядеть точно только ЗРК С300/400.Ни одна( в стиле михана) европейская падла не смогла это остановить.Просто рядом был БПК " Североморск ".Очень рядом ,пополнял свои запасы у этого же причала ,где разгружался наш транспорт.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:19
    Цитата: кредо
    потомки европейского отребья решили восполнить свои отощавшие "закрома" банальным грабежом.
    Обычно таких всегда вешали на рее. А как будет сейчас? Озабоченность?