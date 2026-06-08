В США: Северная Корея демонстрирует удивительную историю экономического успеха

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В США: Северная Корея демонстрирует удивительную историю экономического успеха

Американская пресса недоумевает по поводу того, что экономика КНДР все последние годы развивается, несмотря на многочисленные санкции со стороны США, ЕС, Японии, Южной Кореи и других стран мира.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Северная Корея демонстрирует одну из самых удивительных историй экономического успеха на планете. Утверждается, что правящая элита страны стала «богаче, чем когда-либо», а экономика КНДР процветает благодаря продажам оружия и активной поддержке со стороны Китая.



В материале издания, основанном на рассказах очевидцев, побывавших в стране, описывается поразительная трансформация Пхеньяна. Сервис такси, который вызывается через мобильное приложение, заметно ускорился, а в столичных ресторанах теперь подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, причем оплатить заказ можно через QR-код. На улицах города появилось множество китайских электромобилей и других иномарок.

Успехи КНДР подтверждаются и сухими статистическими данными. За последние пять лет страна полностью решила проблему голода: производство зерновых растёт четвёртый год подряд, увеличившись с 4,4 млн тонн в 2020 году до 4,9 млн тонн. Объем валовой продукции сельского хозяйства значительно вырос. Расширены площади произрастания овощных культур, включая тепличные хозяйства.

Промышленное производство также демонстрирует впечатляющий прогресс. По данным ЦБ Южной Кореи, в 2024 году рост ВВП КНДР составил 3,7% — самый высокий показатель с 2016 года. Обрабатывающая промышленность выросла на 7% (максимум за 25 лет), а горнодобывающая — на 8,8% (лучший результат с 1999 года). Активно развивается энергетика. Так, в конце мая завершён первый этап строительства Танчхонской ГЭС. Причём технологии позволяют КНДР строить такие грандиозные сооружения на сложном ландшафте - с прокладыванием водных коридоров через горные хребты.
25 комментариев
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  1. rs777 Звание
    rs777
    +6
    Сегодня, 12:52
    А давайте присоединимся к Северной Корее и ее "удивительной истории экономического успеха"?
    Тем более, что, все равно, ограничения прав и свобод уже очень похожи на Северную Корею
    1. gsev Звание
      gsev
      +17
      Сегодня, 13:01
      Цитата: rs777
      Тем более, что, все равно, ограничения прав и свобод уже очень похожи на Северную Корею

      В КНДР власть ограничивает права мошейников грабить простой народ. В России Греф декларирует стремление запретить простому народу получать высшее образование. Если правильно понимать его слова то русские должны быть рабами у тех кто прихватизировал государственную собственность в 1990-1998 годах.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +10
        Сегодня, 13:19
        Цитата: gsev
        Греф декларирует стремление запретить простому народу получать высшее образование.

        В нормальном государстве за такие слова Грефа вздернули бы на первой попавшейся березе.
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Сегодня, 14:45
          Цитата: красноярск
          Цитата: gsev
          Греф декларирует стремление запретить простому народу получать высшее образование.

          В нормальном государстве за такие слова Грефа вздернули бы на первой попавшейся березе.

          В России его высказывание просто быстро удалили из интернета. Мне с возмущением о высказываниях Грефа поведала дама у которой в семье половина мужчин погибла на СВО, а сама она воевала медсестрой в разведподразделении. В КНР примерно до 2010 года между китайскими бизнесменами с одной стороны и учеными и конструкторами ВПК шла тихая война за распределение полномочий. До примерно 2010 года ЦРУ США удивлялась низким темпам развития ВПК КНР на фоне советского при сталине и на фоне развития гражданской промышленности КНР в конце 20 и начале 21 веков. КПК вынуждено было прогнуться перед китайской интеллигенцией и начало назначать на высокие должности инженеров добившихся больших успехов в решении государственных проблемм или давать им возможности и средства открыть собственный бизнес в околооборонных структурах.
      2. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 15:25
        Циркуляр о кухаркиных детях, издание второе, дополненное.
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:01

      Зачем же нам присоединяться к Северной Корее, если мы уже ни раз добивались такого же успеха в более сжатые сроки.
      Надо любить свои страну и свою историю и знать её, а не сворачивать с пути прогресса по кривой дорожке воровства и раздрая. soldier
      1. gsev Звание
        gsev
        +1
        Сегодня, 14:51
        Цитата: кредо
        Зачем же нам присоединяться к Северной Корее

        Игорь Стрелков в начале СВО опубликовал юморестку о визите наркомана к врачу и визите Путина в КНР.
        Фабула примерно такая.
        Больной: "У меня гниет нога. Сможете вылечит?"
        Врач:"У Вас это последствия приема наркотиков. Могу порекомендовать нарколога. Вам надо слезть с наркотика "крокодил" а потом лечить ногу."
        Путин:"Товарищ Си, мне нужны беспилотники, снаряды, станки, резина, порох, взрывчатка, пластмассы. Поможете?"
        Си: "Таварищ Путин! Вам надо избавиться от Шойгу, Грефа, Абрамовича и всего экономического блока. Могу назвать конкретные имена кого надо снять и кем заменить."
    3. Велизарий Звание
      Велизарий
      +5
      Сегодня, 13:31
      Цитата: rs777
      А давайте присоединимся к Северной Корее и ее "удивительной истории экономического успеха"?

      Тогда уж проще к Белоруссии. Но в целом предложение годное,жители Иркутской области вот уже просят товарища председателя Си построить им школу.
      Но боюсь "бенефициары" РФ- "верховный геополитик", его "ночной посланник" ,и прочие разные Набибуллины будут против...
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 15:20
        Я думаю Александр Григорьевич будет только за.
    4. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 15:27
      Таки шо вы такое говорите? А где же будет харчеваться вся та шобла, которая сейчас у корыта?
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 12:57
    Китай и Россия заинтересованы в таком союзнике и соседе .
    Скорее всего и снабжают С Корею технологиями , не только военными , но и гражданскими .
    Сумели постоять за себя во время первого правления Трампа , теперь никто особо зуб не точит на них .
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +11
    Сегодня, 13:05
    В КНДР нет Центробанка, который таргетирует инфляцию и охлаждает экономику. Потому там и нет помех для экономического роста.
  4. designer Звание
    designer
    +1
    Сегодня, 13:05
    Фото интересно из Северной Кореи? На картинке ГАЭС изображены как я понял.
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 14:01
      В правом нижнем углу логотип ЦТАК
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:12
    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил завод по производству ядерных материалов в стране и объявил, что страна удвоила производство радиоактивных веществ, необходимых для создания ядерных боеголовок.
  6. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 13:14
    ...и активной поддержке со стороны Китая

    Если понадобится, войска КНДР могут выступить в роли "иностранного легиона" для Китая.
    Например в вопросе Тайваня...
  7. 24rus Звание
    24rus
    +5
    Сегодня, 13:17
    В КНДР нет капитализма - всё просто..
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 13:23
      А строить объездные дороги вокруг городов кругами это капитализм или социализм? По- моему это вредительство и незнание элементарной геометрии. А именно это наблюдается в Росиии.
      1. 24rus Звание
        24rus
        +1
        Сегодня, 13:36
        Это осваивание выделеных средств
  8. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 13:28
    Долгое время (помимо санкций конечно) узким местом в народном хозяйстве КНДР было отсутствии генерации энергии в достаточном количестве. Сейчас этот вопрос постепенно "расшивается",ну и КНДР стало еще одной страной которая хорошо зарабатывает на СВО. Продажа из промышленно развитой КНДР оружия и боеприпасов для РФ ,участие их экспедиционного корпуса в освобождении Курской области принесло им хорошие доходы.
    P/S Забавна оценка The Wall Street Journal экономики КНДР по сервисам такси и ресторанам в Пхеньяне.
  9. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 13:47
    Ну раз пишут так то жди беды.
    Капиталисты будут пытаться всеми силами остановить развитие КНДР и уничтожить эту страну.
    После Кубы американцы наверняка примутся за кндр
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 15:22
      Да они ее кучу лет хотят уничтожить, вот только не выходит.
  10. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 13:55
    Неужели правда никто не удивлялся тому что, в Южной Корее благоприятный климат. равнинные земли. В Северной же Корее горные склоны,а порой задувают ветра с Сибири.?
  11. shtatsov Звание
    shtatsov
    +2
    Сегодня, 14:30
    Интересно почему у нас не идет торговля товарами с Северной Кореи? Поднять уровень жизни в дружественной нам стране торговлей одной ВПК нельзя. В наших некоторых магазинах иногда вижу фрукты из Ирана. Стараюсь их покупать в приоритете. Дай Бог моя копейка поможет им гегемону по морде дать.
  12. Severok Звание
    Severok
    +1
    Сегодня, 14:52
    Наверное в северной Корее нет откатов, лоббистов и биржевиков.