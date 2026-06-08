Канада размышляет о покупке шведских JAS 39 Gripen - щелчок по носу Трампа
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Правительство Канады изучает возможность приобретения 72 истребителей JAS 39 Gripen шведского производства Saab. В перспективе парк может вырасти примерно до 140 самолётов. Это позволит создать до 9 тысяч рабочих мест в Канаде благодаря локализации производства.
Решение вписывается в стратегию диверсификации источников поставок вооружения на фоне заметного похолодания отношений с Вашингтоном. После торговых конфликтов и напряжённости в двусторонних связях при администрации Трампа Оттава последовательно снижает зависимость от американского оружейного экспорта. Ранее Канада планировала закупить 88 истребителей Lockheed Martin F-35, однако теперь рассматривает смешанный флот из F-35 и Gripen.
Эксперты отмечают, что Gripen станет важным шагом к снижению доли американской техники в канадских ВВС. Шведские машины предлагают современные возможности при меньшей стоимости эксплуатации и большей независимости от поставок из США. Saab обещает передачу технологий и создание полноценного производственного центра в Канаде.
В правительстве Канады:
Мы стремимся одновременно удовлетворить нужды вооружённых сил, диверсифицировать геополитические связи и поддержать национальную промышленность.
Решение ещё не принято окончательно, но переговоры активно продолжаются. Аналитики считают, что такой подход позволит щёлкнуть по носу президента США Дональда Трампа.
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