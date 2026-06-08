Канада размышляет о покупке шведских JAS 39 Gripen - щелчок по носу Трампа

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Канада размышляет о покупке шведских JAS 39 Gripen - щелчок по носу Трампа

Правительство Канады изучает возможность приобретения 72 истребителей JAS 39 Gripen шведского производства Saab. В перспективе парк может вырасти примерно до 140 самолётов. Это позволит создать до 9 тысяч рабочих мест в Канаде благодаря локализации производства.

Решение вписывается в стратегию диверсификации источников поставок вооружения на фоне заметного похолодания отношений с Вашингтоном. После торговых конфликтов и напряжённости в двусторонних связях при администрации Трампа Оттава последовательно снижает зависимость от американского оружейного экспорта. Ранее Канада планировала закупить 88 истребителей Lockheed Martin F-35, однако теперь рассматривает смешанный флот из F-35 и Gripen.

Эксперты отмечают, что Gripen станет важным шагом к снижению доли американской техники в канадских ВВС. Шведские машины предлагают современные возможности при меньшей стоимости эксплуатации и большей независимости от поставок из США. Saab обещает передачу технологий и создание полноценного производственного центра в Канаде.

В правительстве Канады:

Мы стремимся одновременно удовлетворить нужды вооружённых сил, диверсифицировать геополитические связи и поддержать национальную промышленность.

Решение ещё не принято окончательно, но переговоры активно продолжаются. Аналитики считают, что такой подход позволит щёлкнуть по носу президента США Дональда Трампа.
13 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 13:27
    Канада будет собирать истребители и для Украины.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: knn54
      Канада будет собирать истребители и для Украины.

      Для своей? wink
  2. роман66 Звание
    роман66
    -1
    Сегодня, 13:29
    Как самолёт, гриппен, явно лучше, и дешевле, а собирается ли воевать Канада - большой вопрос.
  3. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 13:50
    А чей двигатель тама стоит? Тоже шведский??
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 14:04
      На старой версии- шведский. Volvo Aero RM-12. Но сделан на основе американского General Electric F404.
      На новой версии стоит американский General Electric F414, обеспечивающий безфорсажный сверхзвук.
  4. А. К. Звание
    А. К.
    +1
    Сегодня, 13:57
    Двигатель американский соответственно нужно разрешение от США .
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:00
    Ранее Канада планировала закупить 88 истребителей Lockheed Martin F-35

    Сейчас на вооружение ВВС Канады около 90 американских СF-18 (американских Хорнетов), их и хотят заменить на Ф-35. Грипены- это для расширения канадских ВВС современными неприхотливыми и простыми в эксплуатации самолетами за относительно небольшие деньги.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 14:14
      Цитата: solar
      Ранее Канада планировала закупить 88 истребителей Lockheed Martin F-35

      Сейчас на вооружение ВВС Канады около 90 американских СF-18 (американских Хорнетов), их и хотят заменить на Ф-35. Грипены- это для расширения канадских ВВС современными неприхотливыми и простыми в эксплуатации самолетами за относительно небольшие деньги.

      У меня возник вопрос: у Какнады денег куры не клюют? Против кого они воевать собираются и, главное, на что они надеются в современном конфликте?! Матрасы, при всей своей убогости, порвут Канаду как Тузик грелку...
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 14:22
        Они с американцами воевать не собираются. А деньгу у них есть- Канада на 9-10 месте по ВВП в мире. Приблизительно на уровне России и Италии. При населении в 40 млн человек :((...
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)
  6. faridg7 Звание
    faridg7
    +1
    Сегодня, 14:04
    Канада может сколько угодно смотреть на гриппены, но для продажи гриппена кому бы то ни было, шведы должны получить согласие пиндocoв на эту продажу, а тут всё будет зависеть от размера доли прибыли выделяемой на подкуп администрации Трампа
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:10
    Аналитики считают, что такой подход позволит щёлкнуть по носу президента США Дональда Трампа.

    Такой щелчок может закончится сменой регистрации у провинции Альберта, для начала...
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:52
    Таки, Альберта, или какая уж там провинция, вернется в "Родную гавань" по результатам референдума и будет им "щелчок по носу Трампа", ага. Громкий заголовок пустой новости.yes laughing
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:24
    Цитата: isv000
    Такой щелчок может закончится сменой регистрации у провинции Альберта, для начала...
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    Иран уже щелкнул по носу и ничего. И щёлкнул не один раз wink