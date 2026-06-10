Последняя война Леонтия Беннигсена



Беннигсен на гравюре Гейтмана

1812 год

В случае вторжения его (Наполеона) в Россию следует искусным отступлением заставить неприятеля удалиться от операционного базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вглубь страны, а затем, с сохраненными войсками и с помощью климата, подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву.

Я слишком чувствовал, что дело идёт не о сохранении нескольких орудий, но о спасении главных сил России, а может быть, и самой России. Я вполне чувствовал, что долг мой – скорее погибнуть со всем моим отрядом, нежели позволить неприятелю отрезать армии наши от всяких сообщений с Москвою.



Н. Раевский на портрете работы Дж. Доу

Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать этот город в продолжении суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл Русскую армию, в то время разделённую и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось.

Он был в Смоленске щит, в Париже меч России.

Ей-богу, шапками их закидаем!.



Л. Беннигсен на портрете работы Джорджа Доу

Я не могу одобрить плана барона Беннигсена. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, барон хорошо помнит, было… не вполне удачно только оттого, что наши войска перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля.



А. Кившенко. Военный Совет в Филях



Л. Беннигсен в исполнении В. Готовцева, кадр фильма «Кутузов», 1943 г.

Я в главную квартиру почти не езжу... Там интриги партий, зависть, злоба, а еще более... эгоизм, несмотря на обстоятельства России, о коей никто не заботится.

Все, что я вижу (в Тарутинском лагере) внушает мне полнейшее отвращение.

«Где этот дурак? Рыжий? Трус?» — кричал Кутузов, прикидываясь, будто забыл как нарочно нужную фамилию и силится вспомнить. Когда ему решились сказать, не Беннигсена ли он имеет в виду, фельдмаршал ответил: «Да, да, да!» Так было как раз в день Тарутинской битвы. Повторялась на глазах всей армии история Багратиона с Барклаем».

Барклай... видел рознь между Кутузовым и Беннигсеном, но не поддерживал ни того, ни другого, равно осуждая обоих – «двух слабых стариков», один из которых (Кутузов) был в его глазах «бездельником», а другой – «разбойником».

Барклай и Беннигсен враждовали с самого начала войны, всё время. Кутузов же занял по отношению к ним позицию «третьего радующегося».

Тарутино



Петер фон Гесс, Сражение при Тарутине 6 (18) октября 1812 г.



В. В. Орлов-Денисов, портрет работы Джорджа Доу из Военной галереи Зимнего дворца

Один отчаянный, испуганный крик первого увидавшего казаков француза, и всё, что было в лагере, неодетое, спросонков, бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата, и всё, что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных.

Не умели утром взять живьём Мюрата и прийти вовремя на место, теперь нечего и делать.

По случаю болезненных припадков генерала Беннигсена и разным другим обстоятельствам, предписал я ему отправиться в Калугу и ожидать там дальнейшего назначения от вашего величества, о чем счастие имею донесть.

Леонтий Беннигсен во время Заграничного похода



М. Булатов на иллюстрации Военной энциплопедии И. Сытина, 1911 г.

Капитуляция Сен-Сира в Дрездене – ошибка школьника, она во многом подобна капитуляции Мака при Ульме. На месте Сен-Сира Рапп, Карно и Даву показали бы, как надо защищать крепости.



Сражение под Лейпцигом на картине В. Мошкова, написанной в 1815 г. Справа на небольшом холме на коне – Александр I, в центре на фоне домиков – Барклай-де-Толли, слева – собирающийся садиться в повозку Наполеон

Страшная пустота зазияла в центре французской армии, точно вырвали из неё сердце.

От Льва саксонский вкрадчивый шакал к Лисе, к Медведю, к Волку убежал.

Последние годы жизни Леонтия Беннигсена