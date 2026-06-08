Зеленский: Украина стоит на пороге создания собственной баллистической ракеты
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Зеленский грозит России ударами баллистических ракет, причем не западного производства, а украинского. Как сообщает The Telegraph, Киев на пороге создания собственной баллистической ракеты.
По данным британского издания, Зеленский якобы пригрозил Путину ударами баллистическими ракетами. По его словам, Украина «очень близка» к созданию собственной баллистической ракеты, которая будет применяться для ударов вглубь российской территории. Других подробностей «нелегитимный» не привел.
В течение нескольких лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили… Мы создали множество различных беспилотников и ракет, у нас до сих пор нет баллистических систем, но сейчас мы на пути к этому, мы очень близки.
Однако эксперты высказывают сомнения в возможностях Украины создать баллистическую ракету, поскольку на сегодняшний день Киев не обладает необходимыми компетенциями и технологиями. Еще до российской спецоперации Украина предпринимала попытки создания таких ракет, но неудачные. С крылатыми ракетами ситуация практически аналогичная, единственную свою ракету «Фламинго» Киев до сих пор не может доделать.
А заявление Зеленского о баллистике связывают с попыткой давления на Россию. Мол, если согласитесь на заморозку боевых действий по линии фронта, то и ударов больше не будет.
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