Зеленский: Украина стоит на пороге создания собственной баллистической ракеты

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Зеленский: Украина стоит на пороге создания собственной баллистической ракеты

Зеленский грозит России ударами баллистических ракет, причем не западного производства, а украинского. Как сообщает The Telegraph, Киев на пороге создания собственной баллистической ракеты.

По данным британского издания, Зеленский якобы пригрозил Путину ударами баллистическими ракетами. По его словам, Украина «очень близка» к созданию собственной баллистической ракеты, которая будет применяться для ударов вглубь российской территории. Других подробностей «нелегитимный» не привел.



В течение нескольких лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили… Мы создали множество различных беспилотников и ракет, у нас до сих пор нет баллистических систем, но сейчас мы на пути к этому, мы очень близки.

Однако эксперты высказывают сомнения в возможностях Украины создать баллистическую ракету, поскольку на сегодняшний день Киев не обладает необходимыми компетенциями и технологиями. Еще до российской спецоперации Украина предпринимала попытки создания таких ракет, но неудачные. С крылатыми ракетами ситуация практически аналогичная, единственную свою ракету «Фламинго» Киев до сих пор не может доделать.

А заявление Зеленского о баллистике связывают с попыткой давления на Россию. Мол, если согласитесь на заморозку боевых действий по линии фронта, то и ударов больше не будет.
41 комментарий
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:34
    Зе купил очередную партию краски ,что бы перекрашивать английские ракеты ?
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +15
      Сегодня, 13:45
      Цитата: APASUS
      Зе купил очередную партию краски ,что бы перекрашивать английские ракеты ?

      А я не удивлюсь, если они сделают ракету.
      Непонятно утверждение автора - " баллистическую ракету, поскольку на сегодняшний день Киев не обладает необходимыми компетенциями и технологиями."
      Южмаш обладал такими технологиями, а теперь не обладает?
      1. Комментарий был удален.
      2. Светлан Звание
        Светлан
        -2
        Сегодня, 13:57
        Обладал не Южмаш, а Советский Союз. Приборы и станки шли со всей страны. Разрабатывала - Москва и Ленинград..

        Компетенции были, но связь времен прервана и всё ушло в историю
        1. solar Звание
          solar
          +2
          Сегодня, 14:12
          Разрабатывала - Москва и Ленинград..

          Разрабатывали также на Хартроне и в КБ Южное на Украине.
        2. красноярск Звание
          красноярск
          +5
          Сегодня, 14:15
          Цитата: Светлан
          Обладал не Южмаш, а Советский Союз.

          Вам знакомо словосочетание - техническая документация? Без нее ничего не делается.
          И эта документация находилась в Советском Союзе или таки на Южмаше?
          При известной политической воле все восстанавливается. Это только у нас - утеряны компетенции в производстве гвоздей, поэтому будем покупать оные в Китае.
          1. Светлан Звание
            Светлан
            -1
            Сегодня, 14:22
            Тех доки там где производится и там где разрабатывается хранятся.

            Не восстановится, не беспокойтесь. Нет уже тех станков и тех материалов. Стандарты на материалы и те другие.
            Сатурн который летал к луне, уже не сделать, хоть документация и существует. Легче с нуля новое сделать.
            1. solar Звание
              solar
              0
              Сегодня, 14:53
              Нет уже тех станков и тех материалов.

              У украинцев, к сожалению, появился доступ к западному оборудованию и технологиям :((...
      3. rytik32 Звание
        rytik32
        +3
        Сегодня, 13:58
        Цитата: красноярск
        А я не удивлюсь, если они сделают ракету.

        Так уже давным-давно была сделана и использована баллистическая ракета гром-2.
        В теории её дальности хватало, чтобы наносить удары по Москве.
      4. APASUS Звание
        APASUS
        -3
        Сегодня, 14:00
        Цитата: красноярск
        Южмаш обладал такими технологиями, а теперь не обладает?

        Обладая компетенциями Киев в мирное время, не смог довести проект (ОТРК) Сапсан до итога .А в военное время вдруг появились компетенции и самое главное, материалы
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 14:07
          Очень хочется верить,что это заявление наркомана- аналогично заявлениям Гитлера,о ФАУ-2 весной 1944 года.
        2. solar Звание
          solar
          +2
          Сегодня, 14:13
          В военное время на это появились деньги :((...
          1. красноярск Звание
            красноярск
            +1
            Сегодня, 14:25
            Цитата: solar
            В военное время на это появились деньги :((...

            Деньги у них есть. Пенсии, и пр. соц выплаты индексируются своевременно, зарплаты тоже. За время СВО пенсии на Окраине выросли более чем в полтора раза. А у нас?
            1. solar Звание
              solar
              -1
              Сегодня, 14:40
              Интересно, а как у них с количество миллиардеров? У нас с начала войны в 2022 году их количество выросло с 88 до 155 в 2026 году.
              https://topwar.ru/282724-pjatyj-god-specoperacii-bogatye-stanovjatsja-esche-bogache.html
              Хоть по этому-то показателю мы их уделали? :((...
            2. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 14:58
              При инфляции в 5 раз 😂 .....
          2. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 15:37
            Цитата: solar
            В военное время на это появились деньги :((...

            На Сапсан дали деньги Саудовская Аравия ,не помогло
      5. Евгений_Свириденко Звание
        Евгений_Свириденко
        +5
        Сегодня, 14:06
        Согласен с вами. Недооценивать противника у многих видно в крови. Не знаю как с производственными мощностями, но технологический, научный , инженерный задел на Украине, на момент развала СССР был мощным. И баллистика она тоже разная. Им достаточно малой дальности в 300 -1000 км для начала чтобы резко усложнить жизнь ПВО и жителям России.
      6. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:30
        Южмаш обладал такими технологиями, а теперь не обладает?

        автор не в курсе, что такое "Южмаш", не серчайте...
      7. Развед Звание
        Развед
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: красноярск
        А я не удивлюсь, если они сделают ракету.

        В принципе вероятность подобного существует.
        Все упирается там в стык реальных технических возможностей, советского инженерного наследия и ограничений военного времени.
        Предпосылки имеются - там есть инженерная школа, способная проектировать ракеты такого класса. Есть чертежи, компетенции и люди, которые понимают, как работает баллистика. Так что им вполне реально довести до ума прототип типа "Гром-2" или создать аналог ОТРК с дальностью до 500 км.
        Что касается комплектующих, некоторые украинские предприятия сами обладают уникальными компетенциями, а критически важная электроника (системы наведения, гироскопы) может быть западного производства.
        Другое дело, что в условиях постоянных ракетных ударов по инфраструктуре организовать серийное производство таких изделий - задача невероятной сложности.
        Вопрос не в том, "могут ли они", а в том, как организовать производство под постоянными обстрелами. Это крайне сложная логистическая и инженерная задача, которую они, видимо, решают, но сравнивать это с массовым производством РФ бессмысленно. Такого не будет.
        А вот организация "штучного" производства для асимметричных ударов по российским критическим объектам - почему бы и нет?
        1. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 14:42
          Вопрос не в том, "могут ли они", а в том, как организовать производство под постоянными обстрелами.

          Сборку вполне смогут. А само производство компонентов будет за пределами Украины :((...
    2. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 15:13
      Цитата: APASUS
      Зе купил очередную партию краски ,что бы перекрашивать английские ракеты ?

      вот не пойму, даже если это будет не их собственная баллистика, а чья-то ещё (как, до этого, и танки, и самолёты, и ракеты и прочее) - что изменится?
      создадут своё, или покрасят чужое изделие - для того населенного пункта, куда это прилетит, какая разница?
  2. Жнец Звание
    Жнец
    +10
    Сегодня, 13:43
    Нам в России и без баллистики ударов хватает. Ещё ракет баллистических не хватало...
    Демилитаризация удалась, едрить- кудрить.
    1. Краснов
      Краснов
      -12
      Сегодня, 13:48
      Это Вам такое телемарафон рассказал. На деле примитивные леталки хрюкающих дикарей хоть куда-то попадают это всего 5%.И ниже процента когда наносят реальный вред.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +8
        Сегодня, 13:55
        Автомобилистам в Крыму это расскажите
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:00
      Дроны и десятки раз больше беды приносят чем какая-то баллистика
  3. Aken Звание
    Aken
    +5
    Сегодня, 13:46
    Припоминаю, как лет 10 назад нам рассказывали, что ракетная программа Украины окончательно сдохла, а последние специалисты с семьями уехали в Китай.
    1. Краснов
      Краснов
      -5
      Сегодня, 14:40
      Построение фразы говорит что передо мной типичный Ципсо. Уровень компитенции которого свинарник. В бу остались кб и предприятия ВПК СССР. Но без поставок компонент из России.. Только конструктор лего и руки домохозяек.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 14:47
        1. Не компИтенции, а компЕтенции.
        2. Построение Вашего поста говорит, что Вы ничего не поняли их моего.
        3. В современной полемике, когда вместо довода оппонента обвиняют в ципсизме, означает интеллектуальную беспомощность и ограниченность кругозора обвинителя.
        1. Краснов
          Краснов
          -4
          Сегодня, 14:56
          Для полемики нужно элементарно разбираться в производстве. Ципсо, как любому укросвину этот уровень недоступен. Ряд компонент доступны только цивилизованным странам и их невозможно произвести дикарям типа укромазых. Например жаропрочные детали из титана.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 15:35
            Да. Благодаря пропаганде, в России более десяти лет так думали. Вся стратегия государства на этом строилась.
            А оно вона как вышло. Нежданчик.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 13:50
    А мы на это ответим ударом по сараям орешником с инертной боевой частью! angry
  5. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 13:55
    . Однако эксперты высказывают сомнения в возможностях Украины создать баллистическую ракету, поскольку на сегодняшний день Киев не обладает необходимыми компетенциями и технологиями. Еще

    Кто эти горе эксперты? Можно узнать их фамилии и образование?
    Впрочем чтобы понять возросшие возможности Украины можно например.. выглянуть в окно. Можно увидеть например пролетающий беспилотник или комплекс Панцирь на крыше многоэтажки в Москве на Соколе.
    1. Краснов
      Краснов
      -4
      Сегодня, 14:42
      Я щас со смеха упаду возросшие возможности свинарника. Телемарафон не?
  6. двп Звание
    двп
    +4
    Сегодня, 14:04
    Интересно, ракеты летят в Россию из Украины,а из статьи я узнал что украинцы" не обладают необходимыми компетенциями и технологиями". Так то на Южмаше создавали и делали баллистические ракеты и специалисты там быть должны. Это у нас то мультики про ракеты показывют,то танковый биатлон,то про среднюю зарплату по стране в 140000 говорит президент. А у хох..лов по принципу:"пацан сказал -пацан сделал". Земляки "великого геополитика"соврать не дадут,дроны теперь бомбят город Петра, революции и "самого талантливого и демократичного президента в мире".
    1. Краснов
      Краснов
      -4
      Сегодня, 14:47
      Я реально похну от смеха неужели в свинарнике уже народ боллее дикий чем африка? Там нужно сотни предприятий смежников 3/4 из которых Российские. Иначе 3д принтер и конструктор Лего из запчастей с алиэкспресс. Это уровень возможностей дикарей.
  7. solar Звание
    solar
    +4
    Сегодня, 14:16
    Интересно, сколько нужно еще демилитаризации, чтобы у украинцев появились ядерные боеголовки к ракетам?:((...
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:51
      Вряд ли больше 2 лет.....
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 14:55
        Да, как-то события ускорились...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:02
      А у них есть грязные бомбы, поэтому их не трогают
  8. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Сегодня, 14:35
    А разве это удивительно?!
    Нам чего бояться?! По сараям позапускаем ракетами, по единичным локомотивам... Верной дорогой идëм!
  9. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 14:36
    Украинцы, оказавшиеся втянутыми в этот медийный скандал, размещают в социальных сетях откровенно расистские мемы и ложную информацию, включая фотографии — очевидно, сгенерированные искусственным интеллектом — индийских мигрантов, помогающих украинской полиции и вербовщикам силой мобилизовать украинских мужчин на улицах городов и селений.

    Хотя медийный скандал не повлиял на поведение людей на улицах, в социальных сетях появились призывы к публичным протестам против мигрантов, а 23 мая в Киеве прошла демонстрация против трудовой миграции, организованная несколькими малоизвестными организациями, такими как «Белый сектор», «Праворадикальная молодежь», «Авангард» и более известным «Братством Дмитрия Корчинского».

    Но им все равно придется привлекать рабочих, поскольку в Украине до сих пор скрываются около 2 миллионов мужчин призывного возраста, не считая жертв войны и нелегальных иммигрантов.
    Однако олигархам не приходится скрываться от призыва в армию ни в одной стране, хотя их деятельность де-факто и не нужна, они всегда находят способ извлечь выгоду из войны, даже если война в данном регионе идет не в их пользу, они всегда могут попытаться извлечь выгоду из другого конфликта.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:53
      Где же эти 2 миллиона прячутся? Это же каждый десятый житель Окраины, включая детей. Кто их кормит?