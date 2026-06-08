Подняты истребители НАТО: в Латвии объявлена повторная воздушная тревога
2 6159
В Латвии объявлена уже вторая с начала суток воздушная тревога, причиной которой стало возможное появление в воздушном пространстве страны «неустановленных» беспилотников. Для перехвата дронов в воздух поднята истребительная авиация НАТО.
Незадолго до этого французский истребитель Rafale впервые сбил над над территорией Латвии украинский дрон-камикадзе, в очередной раз зашедший в воздушное пространство прибалтийской республики. Инцидент произошел над населенным пунктом Роговка Резекненского края, расположенным недалеко от границы с Россией. Раннее падение в Латвии украинских дронов-камикадзе стало причиной отставки правительства страны. В последние недели участились случаи инцидентов с украинскими ударными беспилотниками на территории стран Евросоюза и НАТО — кроме Прибалтики, появление начиненных взрывчаткой дронов фиксировалось в Финляндии.
Между тем премьер Латвии Андрис Кулбергс призывает своих сограждан больше отдыхать в районах, куда залетают украинские дроны. В частности, глава латвийского правительства призвал жителей страны проводить отпуска в Латгалии — регионе, куда регулярно залетают украинские БПЛА-камикадзе. По его словам, в последнее время иностранные туристы все чаще отказываются от поездок в этот регион, из-за чего местный бизнес несет убытки. Как известно, Кулбергс возглавил латвийское правительство после политического кризиса, связанного с падением запущенных украинскими боевиками беспилотников.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация