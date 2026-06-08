Подняты истребители НАТО: в Латвии объявлена повторная воздушная тревога

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Подняты истребители НАТО: в Латвии объявлена повторная воздушная тревога

В Латвии объявлена уже вторая с начала суток воздушная тревога, причиной которой стало возможное появление в воздушном пространстве страны «неустановленных» беспилотников. Для перехвата дронов в воздух поднята истребительная авиация НАТО.

Незадолго до этого французский истребитель Rafale впервые сбил над над территорией Латвии украинский дрон-камикадзе, в очередной раз зашедший в воздушное пространство прибалтийской республики. Инцидент произошел над населенным пунктом Роговка Резекненского края, расположенным недалеко от границы с Россией. Раннее падение в Латвии украинских дронов-камикадзе стало причиной отставки правительства страны. В последние недели участились случаи инцидентов с украинскими ударными беспилотниками на территории стран Евросоюза и НАТО — кроме Прибалтики, появление начиненных взрывчаткой дронов фиксировалось в Финляндии.



Между тем премьер Латвии Андрис Кулбергс призывает своих сограждан больше отдыхать в районах, куда залетают украинские дроны. В частности, глава латвийского правительства призвал жителей страны проводить отпуска в Латгалии — регионе, куда регулярно залетают украинские БПЛА-камикадзе. По его словам, в последнее время иностранные туристы все чаще отказываются от поездок в этот регион, из-за чего местный бизнес несет убытки. Как известно, Кулбергс возглавил латвийское правительство после политического кризиса, связанного с падением запущенных украинскими боевиками беспилотников.
9 комментариев
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  1. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:01
    Сбивая укродроны, НАТО защищает Россию, обвиняя её при этом во её всех грехах. Забавно.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 14:08
      Если вы тупой и взяли на поруки имбецила, кормите его, позволяете творить что угодно, то удивляться что он рано или поздно сожгет ваш дом странно. Пока селюк-имбецил балуется со спичками, ну а дальше..... laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:18
      -из-за чего местный бизнес несет убытки.
      Вот она, болевая точка лимитрофов.
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 14:24
        Там гораздо забавнее момент, что он своих жителей просит отдыхать там, где дроны летают, потому что иностранцы туда ехать боятся)))насколько ж по иксу ему на своих людей)
  2. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 14:19
    Может все таки пора слегка вмазать по вымиратам? Ну предупредить,что это случится. Глядишь,начнут ревностно охоанять свое воздушное пространство,что б еще раз не прилетело.
    Нет,Нато вписываться не будет. На фига хлестаться из за мелких идиотов?
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Wratch
      Может все таки пора слегка вмазать по вымиратам? Ну предупредить,что это случится. Глядишь,начнут ревностно охоанять свое воздушное пространство,что б еще раз не прилетело.
      Нет,Нато вписываться не будет. На фига хлестаться из за мелких идиотов?

      Ну ната не будет- Трампу эта война не нужна. А вот евросоюзовские деятели спят и видят, что начинается война с Россией, да ещё и по такому поводу. И при этом никто из них не расчитывает, что они смогут победить, они конечно надеются, что в России произойдёт смена власти( ну а вдруг, в Армении, Грузии, Xoхляндии, трибалтии же прокатывало), они ведь понимают, что даже в случае победы, Россия не сможет контролировать всю территорию Европы, максимум, мы сможем навести порядок в восточной Европе, так Еврокомиссия эти территории с облегчением скинут на попечение России( в Европе с экономикой такая жoпа, что нынешним элитам скоро придётся встать перед выбором - лишиться власти или пожертвовав частью восточной Европы и показывая на Россию как на причину падения у ровня жизни населения, остаться на своих местах, со своими интересами. Ещё раз повторю, у них такая жoпа в экономике, что начало войны им жизненно необходимо, и им не важен исход войны, им не важны судьбы гаждан- им нужно сохранить власть, не важна цена, не важно на какой срок- хоть на день дольше у власти продержаться.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:20
    Жаль что он не взорвался.
  4. dog78 Звание
    dog78
    0
    Сегодня, 14:27
    Сами пролеты(запуски) разрешили, теперь жалуются
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:31
    Латвии Андрис Кулбергс призывает своих сограждан больше отдыхать в районах, куда залетают украинские дроны

    Ловить бабочек.....