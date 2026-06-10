Пересвет: как боярин из синодика стал «богатырём в латах»



Картина Михаила Ивановича Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле»

Синодик — это церковная поминальная книга с именами погибших воинов.

После победы на Куликовом поле великий князь Дмитрий Донской распорядился составить списки всех павших ратников, чтобы молиться об их упокоении. Из этих записей сформировался так называемый Куликовский синодик. Его зачитывали в храмах и монастырях по всей Руси в Дмитриевскую родительскую субботу.

Что мы знаем наверняка

Достоверно известно только, что они действительно существовали — летописные источники упоминают о братьях как о брянских боярах, перешедших на службу к московскому князю Дмитрию.



Картина Павла Рыженко «Победа Пересвета»

Откуда взялся поединок

Поединок между русским богатырем и татарским впервые был упомянут лишь в «Сказании о Мамаевом побоище». После этого о сражении двух богатырей стали рассказывать практически все произведения, повествующие о битве на Куликовом поле, но реальность самого поединка до сих пор вызывает сомнения.



Картина «Молитва Пересвета», написанная российским художником Павлом Рыженко

Монах с копьём

Как боярин надел латы

Что остаётся