Киев и Кишинёв обвиняют Москву в падении украинского дрона в Молдавии
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Украинский беспилотник сегодня залетел на территорию Молдавии, где и взорвался. В Кишиневе заявили, что беспилотник действительно украинский, но Киев утверждает, что этого не может быть, в любом случае он российский. Обломки с надписями на украинском в качестве доказательства просто игнорируются.
Глава МИД Украины Сибига выступил с заявлением о необходимости усиления давления на Россию в связи с падением в Молдавии якобы «российского» беспилотника, хотя молдавский МИД утверждает, что дрон украинский. Однако это никак не повлияло на заявление Сибиги.
Ещё один российский дрон упал в Молдове в ходе массированного ночного удара России по Украине. Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент ясно показывает, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом.
Впрочем, и в Кишиневе возлагают ответственность за инцидент на Россию, подчеркивая, что Москва должна ответить за падение беспилотника, независимо «от его происхождения».
Ранее пресс-служба молдавской полиции сообщила, что в районе села Лопатна упал и взорвался украинский беспилотник. Последствий удалось избежать, люди не пострадали.
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