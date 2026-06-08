Киев и Кишинёв обвиняют Москву в падении украинского дрона в Молдавии

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Киев и Кишинёв обвиняют Москву в падении украинского дрона в Молдавии

Украинский беспилотник сегодня залетел на территорию Молдавии, где и взорвался. В Кишиневе заявили, что беспилотник действительно украинский, но Киев утверждает, что этого не может быть, в любом случае он российский. Обломки с надписями на украинском в качестве доказательства просто игнорируются.

Глава МИД Украины Сибига выступил с заявлением о необходимости усиления давления на Россию в связи с падением в Молдавии якобы «российского» беспилотника, хотя молдавский МИД утверждает, что дрон украинский. Однако это никак не повлияло на заявление Сибиги.



Ещё один российский дрон упал в Молдове в ходе массированного ночного удара России по Украине. Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент ясно показывает, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом.

Впрочем, и в Кишиневе возлагают ответственность за инцидент на Россию, подчеркивая, что Москва должна ответить за падение беспилотника, независимо «от его происхождения».



Ранее пресс-служба молдавской полиции сообщила, что в районе села Лопатна упал и взорвался украинский беспилотник. Последствий удалось избежать, люди не пострадали.
15 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +9
    Сегодня, 14:05
    Посмотришь на морду лица этого "дипломата" и подумаешь, стоит ли ему что либо говорить, всё одно как об стену горох... Лицо, не обезображенное интеллектом...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 14:11
      Ощущение такое, что дрон был начинён навозом и упал на голову этому дипломату.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 14:12
      Приднестровье явно в опасности.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        Сегодня, 14:15
        Поэтому срочно нужно осовобождать Одессу и её область, чтобы была возможность защитить Преднестровье.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 14:18
        Цитата: knn54
        Приднестровье явно в опасности.

        Более тридцати лет...
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:13
      Цитата: isv000
      Посмотришь на морду лица этого "дипломата" и подумаешь, стоит ли ему что либо говорить, всё одно как об стену горох.

      Рожи у них, увидишь, сразу кошелёк отдашь. У нас такие, в начале 90-х ОПГ возглавляли.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 14:32
        У нас такие, в начале 90-х ОПГ возглавляли.

        У нас на посёлке в святых 90-х таких в петушатник определяли
        за помело, за которое ответить не можешь
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:50
      Цитата: isv000
      Посмотришь на морду лица этого "дипломата"

      Что б в БУРе сгнить мене, начальник, если лгу.
      Но если б ночью эту морду паразита
      Поставить рядом с моей попой на углу,
      Все заорали бы, что это два бандита!
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 14:06
    Москва должна ответить за падение беспилотника, независимо «от его происхождения».

    Надо туда еще послать несколько, чтобы языки прикусили. Нам хуже уже не будет, ну если только молдаване не объявят нам войну, тогда надо сразу сдаться laughing
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:10
    Курит что то Сибига ? По его мнению надо было украинские дроны приманивать ,а мы боремся с ними
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 14:18
    Если хахло жыденько навалило в шальвары, в этом естественно мацкаль виноват.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:25
    возлагают ответственность за инцидент на Россию

    Ну прям очевидное, невероятное... wassat
  6. Wratch Звание
    Wratch
    -1
    Сегодня, 14:29
    Свинбига в очередной раз поохрюкал...
  7. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    Сегодня, 14:43
    Можно очередной тупой вопрос ?Почему эта сибига ещё не кандалах? И в клетке на красной площади ?
  8. Комментарий был удален.
  9. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 15:01
    "Москва должна ответить за падение беспилотника, независимо «от его происхождения»...

    По этой логике во всём виновата Украина - просто потому, что она существует.