Слова Зеленского о баллистической ракете говорят, что её Киеву передаст НАТО

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Слова Зеленского о баллистической ракете говорят, что её Киеву передаст НАТО

В России и мире обсуждается интервью Зеленского британским репортёрам, где он заявил о том, что на Украине скоро появится «своя» баллистическая ракета.

Заявление, что примечательно, прозвучало практически сразу после переговоров с лидерами так называемой «евротройки» — премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Встреча прошла в Лондоне накануне.



Многие эксперты рассматривают эти «совпадения» как косвенное свидетельство того, что разработка или финальная доводка баллистической ракеты ведётся при технической и технологической поддержке одной из европейских стран – тех самых, с главами которых и проводил свои переговоры Зеленский.

Переговоры касались, в том числе, наращивания производства дальнобойных средств поражения и совместных оборонных проектов. Ранее Украина уже демонстрировала прогресс в создании ракет средней и большой дальности (в частности, проекты FP-7 и FP-9 компании Fire Point), причём эксперты полагают, что и у этих ракет из украинского, разве что, шильдики. Теперь речь идёт о полноценной баллистической системе, способной достигать стратегических объектов в глубине российской территории.

На Банковой отмечают, что такие возможности станут «симметричным ответом» на российские удары. В то же время в Киеве подчёркивают готовность к «заморозке» конфликта при условии перехода к реальным переговорам. Европейские лидеры после встречи заявили о необходимости усиления поддержки Украины, включая развитие противобаллистических возможностей и дальнобойных средств.

Всё это может свидетельствовать о том, что Запад, баллистическую ракету создавший, теперь ищет возможности для переправки таких ракет на Украину. Возникнут ли с этим серьёзные проблемы? Хотелось бы. Однако при учёте того, что за последние годы на Украину доходило всевозможное вооружение, обещанное Западом (от ПТРК Javelin и танков Abrams и Leopard до ЗРК Patriot и истребителей F-16), есть немалый процент вероятности того, что и баллистические ракеты, созданные странами НАТО рано или поздно по привычным маршрутам поставок доберутся до Украины. Соответственно, это значительно увеличит риски для нашей страны, особенно если учесть, что противник уже добивает до удалённых от границы территорий, включая города Поволжья и Урала.
34 комментария
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  1. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 14:44
    а мы будем бить про тому, кто нажимает курок, а не по производителям
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +15
      Сегодня, 14:48
      Мы просто утрем сопли и поговорим про сортир
    2. ТанкоистребительСУ-100 Звание
      ТанкоистребительСУ-100
      +6
      Сегодня, 14:55
      И то, будем "бить" так, чтобы ни-ни запреты Запада нарушить.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 14:56
      А где вы видели производителей? Какая из стран гейропы производит БР ?
    4. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 15:17
      По производителям низзя: там дети, счета и любовницы.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:44
    у этих ракет из украинского, разве что, шильдики
    И расцветка жовто-блакитная sad
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 14:45
    То что НАТО передаст ни для кого не секрет....
    И это не глагол... Эт существительное.........
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Mouse
      То что НАТО передаст ни для кого не секрет....
      И это не глагол... Эт существительное.........

      hi
      Удивлять тут может лишь то, почему почему эта ракета не появилась пару-тройку лет назад?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 15:24
        Ну.... Передаст затормозил несколько.... hi
        Геннадий, с кисточкой!
  4. Село Звание
    Село
    +8
    Сегодня, 14:47
    Я не понимаю, как мы собираемся побеждать, не останавливая экономику, промышленность и логистику противника? Это (сменить киевский режим) может и можно было сделать быстро, если бы не поддержка европы, но в данной ситуации без решительных действий на мой диванный взгляд никак.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 15:07
      Мы и не собираемся побеждать- точнее, те, кто проводит СВО от имени РФ, побеждать не собираются. Сколько раз вы слышали от них про победу? И сколько раз про "переговорный трек"?
  5. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +6
    Сегодня, 14:48
    А почему собственно и нет? Кто помешает? Путин и его команда — все!
  6. Severok Звание
    Severok
    +1
    Сегодня, 14:49
    Пока Путин лижет олигархам, банкирам и биржевым спекулянтам - нападение запада на Россию будет неизбежно.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 14:51
    Слова Зеленского о баллистической ракете говорят, что её Киеву передаст НАТО

    Полагаю начнутся удары баллистикой по Москве и Санкт-Петербургу...зная склонность Зеленского к пропагандитским авантюрам. request
    Доиграется ВВП с Зелей в кота Леопольда...закончится это массовой гибелью гражданских людей...в последнее время это хорошо заметно по ежедневным сообщениям ударов укронациков по мирным жителям...натуральный геноцид.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:32
      Не удивлюсь если эта баллистика будет очень похожа на американские ракеты дальностью 300 км, которые внезапно будут прилетать под Питером. А в комментариях будут писать что прилетели они из Прибалтики.
      Помню МО украинские "громы" пачками сбивали над Крымом. Переименовывали, ведь Шойгу обещал за удары американскими ракетами по Крыму ударить по центрам принятия решений за пределами украины
  8. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +8
    Сегодня, 14:53
    Ну, с нашим соплежуйством обязательно дождёмся прилётов "баллистики" и привычно побежим скулить и жаловаться в ООН и пресловутому "мирвому сообществу".
    А маршруты поставок обнулить не судьба? Или Запад запрещает, а переступить его запреты ни-ни, мыженетакие?
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 15:01
      Заметьте, "мировому сотбществу" руководство РФ регулярно жалуется, но чтобы самим кому помочь- скажем, той же Кубе- и пальцем не пошевелит. И здесь, на ВО, найдется масса улюлюкающих: "Зачем нам эта Куба!" А Старобельск "мировому сообществу" зачем?
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 15:25
      В Перевальном говорят прилёт...что скажет МО???
  9. shtatsov Звание
    shtatsov
    +4
    Сегодня, 14:58
    Если ВСУки "изобретут" балистические ракеты, как скоро они ядерку освоят? Думаю меньше года понадобиться. Если не перестанем сопли жевать.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 15:11
      Зато мы тем временем займем ещё десяток посёлков!)
    2. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 15:31
      . Если ВСУки "изобретут" балистические ракеты


      Что значит "изобретут". Именно на Украине они и производились. 'Сатана"к примеру. Другое дело, что поставщиками весь СССР был. Одно радует, технологии утеряны. Специалистов не осталось "тех". Если зададутся целью-сделают. Они не глупее нас. Мы же авиацию "рожаем" в муках. А они баллистику могут "выродить".
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:06
    Какие балистические ракеты стран НАТО на вооружении - модели дальность,масса БЧ .Какого базирования балистическая ракета - воздушного ,наземного?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: tralflot1832
      Какие балистические ракеты стран НАТО на вооружении - модели дальность,масса БЧ .Какого базирования балистическая ракета - воздушного ,наземного?


      ракетные комплексы Mid-Range Capability (MRC) Typhon с ракетами двух типов: крылатыми Raytheon Tomahawk с дальностью полёта до 1800 км и многоцелевыми (зенитными) сверхзвуковыми квазибаллистическими Raytheon SM-6 Standard с дальностью полёта до 460 км (с перспективой до 740 км),
      [
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 15:33
        Скорее Prsm полетит, надо ж испытывать в боевых условиях
  11. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 15:08
    Цитата: ТермиНахТер
    Какая из стран гейропы производит БР ?

    "Шесть европейских государств — Франция, Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания — готовятся к новому этапу в укреплении оборонного потенциала континента, выбирая в июне 2025 года ведущих подрядчиков для проекта ELСA (European Long-range Strike Approach). Эта инициатива направлена на создание наземной баллистической ракеты с дальностью действия 1500–2000 км, что позволяет нанести удар по Москве. Проект, как сообщает Defense News, реализуется вне бюрократических рамок Европейского союза, что обеспечивает гибкость и ускоряет процесс разработки.

    По данным французского издания Le Figaro, Франция, обладающая значительным опытом в области баллистических технологий, возьмет на себя руководство проектом через компанию ArianeGroup, известную своими разработками в аэрокосмической отрасли."
    Подробнее на: https://avia.pro/news/evropa-uskoryaet-razrabotku-ballisticheskih-raket-sposobnyh-dostat-do-moskvy
  12. Ясная Звание
    Ясная
    -1
    Сегодня, 15:09
    баллистической ракете говорят, что её Киеву передаст НАТО

    И что в таком случае помешает даже коту Леопольду ударить по реальному западному противнику?
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 15:18
      Дочь Грефа в Лондоне. Дети Пескова -Мика и Дэни (чем не русские!) - где они, кстати?
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 15:21
        Цитата: Борис Сергеев
        где они, кстати?

        И где же они?
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 15:31
          Их мать- во Франции, в логове врага. Хорошо, что враг об этом не знает. Про детей же российские источники темнят- "закрытый", мол, образ жизни.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:22
      ИМХО иранский пример. Ну этого когда стороны сносят друг другу экономику с промышленностью, морская блокада и тп. Просто станет прилетать от всей наты, а не от "Украины". Так с моего дивана видится. Опять же, в истории это норма, когда воюя с одним противником, Россия в ответ получает коалицию, со всеми вытекающими.
    3. Severok Звание
      Severok
      0
      Сегодня, 15:28
      Что помешает? - интересы воров-пииватизаторов: Грефа, Абрамовича, Дерипаски и прочих, имена их редакция Форбс еси.
  13. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 15:15
    Думаю, что нашей разведке известно, где и на каком заводе будут собираться эти самые "украинские" ракеты.
    Обнулить этот завод тем же самым "Орешником", если он действительно такой несбиваемый и невидимый для радаров противника. Днём, в разгар рабочей смены, чтобы весь персонал там закопать.
    Может, желающих строить ракеты для бандерлогов поубавится.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 15:32
      Жаль, что вы- не президент.
  14. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:28
    Даже говорить смешно за такие мелочи. И ракета и ракеты и много-много ракет. Это все большие денежные знаки, за которые начинались, начинаются и будут начинаться все войны, за них родимых, а не за непонятную фекацию.