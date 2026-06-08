Слова Зеленского о баллистической ракете говорят, что её Киеву передаст НАТО
В России и мире обсуждается интервью Зеленского британским репортёрам, где он заявил о том, что на Украине скоро появится «своя» баллистическая ракета.
Заявление, что примечательно, прозвучало практически сразу после переговоров с лидерами так называемой «евротройки» — премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Встреча прошла в Лондоне накануне.
Многие эксперты рассматривают эти «совпадения» как косвенное свидетельство того, что разработка или финальная доводка баллистической ракеты ведётся при технической и технологической поддержке одной из европейских стран – тех самых, с главами которых и проводил свои переговоры Зеленский.
Переговоры касались, в том числе, наращивания производства дальнобойных средств поражения и совместных оборонных проектов. Ранее Украина уже демонстрировала прогресс в создании ракет средней и большой дальности (в частности, проекты FP-7 и FP-9 компании Fire Point), причём эксперты полагают, что и у этих ракет из украинского, разве что, шильдики. Теперь речь идёт о полноценной баллистической системе, способной достигать стратегических объектов в глубине российской территории.
На Банковой отмечают, что такие возможности станут «симметричным ответом» на российские удары. В то же время в Киеве подчёркивают готовность к «заморозке» конфликта при условии перехода к реальным переговорам. Европейские лидеры после встречи заявили о необходимости усиления поддержки Украины, включая развитие противобаллистических возможностей и дальнобойных средств.
Всё это может свидетельствовать о том, что Запад, баллистическую ракету создавший, теперь ищет возможности для переправки таких ракет на Украину. Возникнут ли с этим серьёзные проблемы? Хотелось бы. Однако при учёте того, что за последние годы на Украину доходило всевозможное вооружение, обещанное Западом (от ПТРК Javelin и танков Abrams и Leopard до ЗРК Patriot и истребителей F-16), есть немалый процент вероятности того, что и баллистические ракеты, созданные странами НАТО рано или поздно по привычным маршрутам поставок доберутся до Украины. Соответственно, это значительно увеличит риски для нашей страны, особенно если учесть, что противник уже добивает до удалённых от границы территорий, включая города Поволжья и Урала.
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