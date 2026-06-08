Наступая на Дружковку и Краматорск, ВС России освободили посёлок Химик в ДНР
2 5954
В ходе ожесточенных боев, наступая на Дружковку и Краматорск, ВС России освободили поселок Химик в ДНР (украинское название – Молочарка). Его взяли под контроль подразделения группировки «Юг».
Об освобождении населенного пункта сообщила сегодня пресс-служба министерства обороны РФ в ежедневной сводке.
Его возвращение под российский контроль способствует дальнейшему продвижению наших войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также дает возможность выхода к Константиновке с северо-восточной стороны. В конечном итоге освобождение поселка приближает полное освобождение Донбасса, что является одной из главных целей специальной военной операции.
Незаконной оккупации части территории ДНР и ЛНР со стороны украинской армии должен быть положен конец. Нельзя забывать, что, согласно российской конституции, эти два региона целиком и полностью являются неотъемлемой частью Российской Федерации.
Впрочем, наступательные действия, направленные на полное и окончательное освобождение Донбасса, не прекращаются и носят активный характер.
В течение минувших суток бойцы «Южной» группировки нанесли урон технике и личному составу подразделений семи украинских бригад в районе Константиновки, Дружковки, Рай-Александровки и других населенных пунктов ДНР. Общие потери ВСУ в живой силе за это время составили примерно 180 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, российские военные уничтожили на данном участке фронта пять артустановок, три бронемашины, 14 автомобилей и станцию РЭБ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация