Наступая на Дружковку и Краматорск, ВС России освободили посёлок Химик в ДНР

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Наступая на Дружковку и Краматорск, ВС России освободили посёлок Химик в ДНР


В ходе ожесточенных боев, наступая на Дружковку и Краматорск, ВС России освободили поселок Химик в ДНР (украинское название – Молочарка). Его взяли под контроль подразделения группировки «Юг».



Об освобождении населенного пункта сообщила сегодня пресс-служба министерства обороны РФ в ежедневной сводке.

Его возвращение под российский контроль способствует дальнейшему продвижению наших войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также дает возможность выхода к Константиновке с северо-восточной стороны. В конечном итоге освобождение поселка приближает полное освобождение Донбасса, что является одной из главных целей специальной военной операции.



Незаконной оккупации части территории ДНР и ЛНР со стороны украинской армии должен быть положен конец. Нельзя забывать, что, согласно российской конституции, эти два региона целиком и полностью являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Впрочем, наступательные действия, направленные на полное и окончательное освобождение Донбасса, не прекращаются и носят активный характер.

В течение минувших суток бойцы «Южной» группировки нанесли урон технике и личному составу подразделений семи украинских бригад в районе Константиновки, Дружковки, Рай-Александровки и других населенных пунктов ДНР. Общие потери ВСУ в живой силе за это время составили примерно 180 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, российские военные уничтожили на данном участке фронта пять артустановок, три бронемашины, 14 автомобилей и станцию РЭБ.
4 комментария
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  1. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    +4
    Сегодня, 14:57
    Наступая на Дружковку и Краматорск, ВС России освободили посёлок Химик в ДНР
    Мужики, давите этих гадов нацистских! Слава России soldier
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 15:04
    Фортеции Константиновка остались считанные дни до освобождения. Наркоман уже фотографировался с табличкой на въезде в город?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:19
      Наркоман уже фотографировался с табличкой на въезде в город?

      Сделал общее фото, чтобы долго не заморачиваться. Так что всё будет нормально.
    2. Комментарий был удален.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:29
    Ща набегут военные икспеееееерды на пропуканных диванах и будет визжать що это ничего не значит.