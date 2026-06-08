Дания предлагает Киеву перенести на свою территорию предприятия ВПК Украины
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Дания предлагает Киеву перенести предприятия украинского ВПК на свою территорию, чтобы защитить их от ударов армии России. По словам спикера датского парламента Сёрен Гаде, в настоящее время уже приняты решения по отдельным предприятиям.
На фоне продолжающихся боевых действий и регулярных ударов по объектам инфраструктуры Киев и его западные «союзники» были вынуждены пересмотреть подходы к организации военного производства, делая ставку на распределенную модель организации промышленности с ключевой опорой на страны Евросоюза. Регулярные удары по украинским предприятиям, связанным с производством вооружений, боеприпасов и комплектующих, существенно осложняют выпуск Киевом продукции внутри страны.
Таким образом, украинское производство вооружений постепенно оказывается встроенным в систему европейских оборонных программ и технологических цепочек. Для стран Евросоюза такая политика также имеет стратегическое значение. Развитие производственных мощностей, ориентированных на потребности ВСУ, в определенной степени стимулирует модернизацию предприятий и формирует новые механизмы военно-технического сотрудничества.
В то же время перенос значительной части украинских производственных мощностей в страны Евросоюза не только снижает уязвимость оборонной отрасли бывшей УССР перед военными угрозами, но и позволяет Киеву сохранять высокий уровень производства вооружений, опираясь на промышленный, финансовый и технологический потенциал стран Евросоюза.
О чём вообще свидетельствует инициатива Копенгагена? Как минимум о том, что там в полной уверенности, что при любом уровне их поддержки киевского режима в войне против России никакого удара со стороны России по Дании не будет.
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