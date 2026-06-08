Дания предлагает Киеву перенести на свою территорию предприятия ВПК Украины

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Дания предлагает Киеву перенести на свою территорию предприятия ВПК Украины

Дания предлагает Киеву перенести предприятия украинского ВПК на свою территорию, чтобы защитить их от ударов армии России. По словам спикера датского парламента Сёрен Гаде, в настоящее время уже приняты решения по отдельным предприятиям.

На фоне продолжающихся боевых действий и регулярных ударов по объектам инфраструктуры Киев и его западные «союзники» были вынуждены пересмотреть подходы к организации военного производства, делая ставку на распределенную модель организации промышленности с ключевой опорой на страны Евросоюза. Регулярные удары по украинским предприятиям, связанным с производством вооружений, боеприпасов и комплектующих, существенно осложняют выпуск Киевом продукции внутри страны.



Таким образом, украинское производство вооружений постепенно оказывается встроенным в систему европейских оборонных программ и технологических цепочек. Для стран Евросоюза такая политика также имеет стратегическое значение. Развитие производственных мощностей, ориентированных на потребности ВСУ, в определенной степени стимулирует модернизацию предприятий и формирует новые механизмы военно-технического сотрудничества.

В то же время перенос значительной части украинских производственных мощностей в страны Евросоюза не только снижает уязвимость оборонной отрасли бывшей УССР перед военными угрозами, но и позволяет Киеву сохранять высокий уровень производства вооружений, опираясь на промышленный, финансовый и технологический потенциал стран Евросоюза.

О чём вообще свидетельствует инициатива Копенгагена? Как минимум о том, что там в полной уверенности, что при любом уровне их поддержки киевского режима в войне против России никакого удара со стороны России по Дании не будет.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:27
    Дания получит предприятия на халяву , когда Усраина крякнет.
  2. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:32
    В то же время перенос значительной части украинских производственных мощностей в страны Евросоюза не только снижает уязвимость оборонной отрасли бывшей УССР перед военными угрозами, но и позволяет Киеву сохранять высокий уровень производства вооружений

    Два вопроса: Какие такие производственные мощности xoхлы потащат в ЕС?
    Какое ещё "сохранение" Киевом высокого уровня производства вооружений, если почти всё волокут из-за бугра?
  3. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 15:34
    Уже писал ранее, руина давно просто огромная площадка для запуска по нам ракет и дронов, производят их в штатах и ес. Теперь и бить по руине бесполезно, нечего там уничтожать из военщины. И сдаваться они не будут, т.к. такой расклад верхи руины и ес полностью устраивает.
    Отсюда вывод: ВГК в стремлении избежать войны с нато начал сво и плавно нас в войну с нато и втянул.