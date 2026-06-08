Путин поручил избежать зависания работ по атомным ледоколам «Арктика» и «Лидер»

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Путин поручил избежать зависания работ по атомным ледоколам «Арктика» и «Лидер»

Владимир Путин провел встречу с главой Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым, обсудив планы по строительству атомных ледоколов, а также кораблей для российского флота.

Глава ОСК доложил Путину о состоянии дел в корпорации, о сданных в прошлом году судах, а также планах на этот и следующий год. По словам Пучкова, в прошлом году ОСК сдала 50 судов и кораблей, включая четыре подводные лодки и первый боевой ледокол «Иван Папанин». В этом году тоже планируется сдача нескольких значимых для гособоронзаказа кораблей.



Говоря о ледокольном флоте России, Пучков отметил, что активно работы идут по ледоколам проекта 22220 «Арктика». В прошлом году ОСК передала заказчику «Якутию», в этом достраивается «Чукотка». Также на этапе строительства еще два ледокола: «Ленинград» и «Сталинград».

Российский президент обратил внимание на достройку атомного ледокола проекта «Лидер», подчеркнув, что ни в коем случае не нужно допускать зависания работ по этому проекту и по «Арктике».

Нужно сделать всё, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, – это «Ленинград» и «Сталинград». И, конечно, продолжить реализацию планов по «Лидеру».

Атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, как и вся серия атомоходов проекта 22220 «Арктика». Головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер» заложен и строится судостроительным комплексом «Звезда» в Большом Камне Приморского края.