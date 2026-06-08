Мария Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке жёстких репрессий

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Мария Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке жёстких репрессий

МИД России в лице официального представителя ведомства Марии Захаровой комментирует итоги парламентских выборов в Армении. Напомним, что, по данным республиканского ЦИК, победу на них празднует партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. При этом партия, не набрав 50% голосов, теперь не сможет единолично формировать кабмин, назначать судей и, например, принимать решение о референдуме. А ранее Пашинян анонсировал проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз.

Мария Захарова заявила, что процесс голосования и вся избирательная кампания в Республике Армения «прошли в обстановке жёстких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников».
По словам официального лица МИД РФ, Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь.



Мария Захарова назвала это грубым попранием правящей партией демократических принципов:

Показательно и то, что в характерной для нынешней армянской администрации манере гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, дальнейшее участие Армении в евразийской интеграции, включая членство в ЕАЭС и ОДКБ, отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страны.

Мария Захарова добавила, что армянский народ является для народа России братским:

Мы желаем ему мира и процветания. В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано. В таких условиях принимать односторонние решения о путях развития Армении без учета мнения всех слоёв населения означает вести страну к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям.

Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил о том, что его мало волнуют заявления отдельно взятых политиков и ведомств России, так как у него есть «прямой контакт с президентом Владимиром Путиным».
26 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +5
    Сегодня, 15:55
    Прощай, АРМЕНИЯ
    Где я ни разу не был
    Возьми банджо
    И сыграй нам на прощанье ( почти Наутилус Бутусова) laughing
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      Сегодня, 17:21
      Цитата: майор Юрик
      Прощай, АРМЕНИЯ
      Где я ни разу не был
      Возьми банджо
      И сыграй нам на прощанье ( почти Наутилус Бутусова) laughing

      Да помню ..Пашинян не армянин!!!! Пошла волна на армян в России проверки полные и высылка Всех нах из России !! азербайджанецы радостные ))
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 15:56
    процесс голосования и вся избирательная кампания в Республике Армения «прошли в обстановке жёстких репрессий со стороны армянских властей
    Можно подумать, что у нас по другому выборы происходят. Одно то, что на "единый день" голосование выделяют аж три дня. request
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -6
      Сегодня, 16:26
      Цитата: marchcat
      Можно подумать, что у нас по другому выборы происходят.

      Расскажите нам про репрессии на выборах в РФ?
      на "единый день" голосование выделяют аж три дня

      Как это нарушает Избирательный кодекс РФ...?
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      -1
      Сегодня, 16:50
      Вот не надо набрасывать и перевёртывать. У нас давления нигде не было, инцендентов с нарушениями тоже не было.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 15:58
    Соросята дорвавшись до власти сразу же начинают репрессировать оппозицию...это наблюдается во всех странах где они захватывают власть.
    Значит их цель не демократия, а власть для избранных жуликов... request
    1. alexbor Звание
      alexbor
      +2
      Сегодня, 16:29
      а власть для избранных жуликов..

      все как у нас
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        +1
        Сегодня, 17:23
        Цитата: alexbor
        а власть для избранных жуликов..

        все как у нас

        У них в Израиле ))))
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:00
    Цитата: майор Юрик
    И сыграй нам на прощанье ( почти Наутилус Бутусова)

    Макаревич споет... в его дом прилетели обломки иранской ракеты...надо же как судьба играет с иноагентом. what
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 17:09
      Мария Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке жёстких репрессий.
      Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь.

      Этого и следовало ожидать!
      Ибо Пашиняна воистину более чем по-бесовски одержим самоличной властью в Армении!

      Вы только посмотрите внимательно на послевыборную победно улыбающуюся физиономию на фотографии Пашиняна!
      Не зря говорится: по делам их вы узнаете их! А именно.

      Если при этом на фото одержимого властью Пашиняна добавить к его удовлетворённо улыбающейся физиономии чёртовы рожки, то Пашинян с его личной одержимостью в стремлении к неограниченной личной власти в Армении и с его неестественно большущими ушами будет очень похож на отвратительно самодовольного богоборческого "бесёнка" самого Дьявола!
      Ну очень будет на него похож! (Сарказм,)
  5. гильза Звание
    гильза
    +4
    Сегодня, 16:00
    Сворачиваться надо. Забирать Гюмри и газ по 177 баксов
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      Сегодня, 17:26
      Цитата: гильза
      Сворачиваться надо. Забирать Гюмри и газ по 177 баксов

      Русские там останутся в Гюмри !!! А на счет газа и т.д. Это правда !!
      Армянскую диаспору по всеей России начнем кошмарить !!!
      Они падлы это знают хе хе Кровососы
      P.S.Азеров подключим ..Они радостные всех нам сдадут !!
  6. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +8
    Сегодня, 16:04
    «прошли в обстановке жёстких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников».

    Ну у них по крайней мере оппозицию до выборов допустили вообще, какой-то минимальный рычаг влияния на Армянское общество у нас сохраняется. Пашинян не решился зачистить все как у нас.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +5
      Сегодня, 16:27
      По армянскому законодательству оппозиция обязана быть представлена в парламенте не менее чем третью депутатов. Даже в том случае, если за неё проголосует меньше трети избирателей. Хотя тут есть возможность использовать спойлеров, псевдооппозиционеров. А правящая партия или блок в любом случае, по армянскому законодательству, не может иметь более двух третей депутатских мандатов, даже если за него проголосует больше двух третей избирателей.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:25
      Цитата: GRIGORIY76
      Ну у них по крайней мере оппозицию до выборов допустили вообще

      Но чуть-чуть урезали - оппозиционную партию "Процветающая Армения" таки выкинули из списка преодолевших барьер 4% голосов. Сообщение тг-канала "Рыбарь" в 12:44 МСК.
      Передумали пропускать партию,
      резкое изменение результатов на армянских выборах.

      Предварительные результаты парламентских выборов в Армении, по которым правящая партия «Гражданский договор» не набирает 50% и при этом в парламент проходят ещё три оппозиционных формирования, не устроили Никола Пашиняна и его покровителей.

      🔸 В ЦИК резко изменили цифры, и теперь у партии «Процветающая Армения» результат не 4%, а 3,99%, что уже ниже избирательного порога. Первоначальные итоги позволяли партии Гагика Царукяна получить пять мандатов в парламенте, но этого не допустят.

      🔸 Попадание «Процветающей Армении» в Национальное собрание серьезно бы спутало карты Пашиняну. Однако теперь, благодаря крайне непоследовательному избирательному закону, «Гражданский договор», не набравший и половины голосов, формально получит в парламенте конституционное большинство в 60% и сформирует свой кабинет.

      ❗️ Вся грозность Пашиняна свелась к тому, чтобы не допустить четвертую партию в парламент, лишив оппонента 0,01% голосов. Однако выборы точно показали, что «Гражданский договор» не получил общественный мандат на единоличные решения.

      Армянскому премьеру ещё долго будут припоминать этот трюк, как и его обещание уйти в отставку в случае, если 300 тыс. армян выступят против него. Против выступили более 500 тыс. человек, но с властью Пашинян из-за этого точно не расстанется.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 16:05
    Цитата: гильза
    Сворачиваться надо. Забирать Гюмри и газ по 177 баксов

    С потерей Армении в Закавказье положение России на Кавказе ухудшится...ничего хорошего в этом нет.
    Нашу страну потихоньку выдавливают с Кавказа.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:07
    Жесткие репрессии это, походу, запретили есть лаваш и жарить шашлык с 8-ми до 6-ти вечера в день голосования. Не нужно репрессий, когда перед носом висит европейская морковь и голоса считаются по верной схеме.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      -5
      Сегодня, 16:29
      Народ тут видать до сих пор не может осознать что правители и в Армении и на Украине - это лучшие представители и олицетворение народов этих стран. Не могут понять что в той же Грузии, которая продаёт тут свои Боржоми, народ буквально ненавидит все русское.
      Это все следствие беззубой политики РФ и десятилетия замечания проблем под ковер, еще со времен СССР.
      1. Maluck Звание
        Maluck
        +5
        Сегодня, 16:39
        ...Грузии, которая продаёт тут свои Боржоми, народ буквально ненавидит все русское.

        Вы бы сначала съездили в Грузию, ознакомться с этой "ненавистью"....
        1. Totor5 Звание
          Totor5
          0
          Сегодня, 17:12
          Если уж ехать в Грузию, то только на танке. А лучше с самолёта что нибудь потяжелее. После 08 года - они для меня все враги.

          И Собакашвилли они выбрали не потому что он такой хитрый, а потому что они все думают как он и как Джамсахурдия. Грузины очень любят укров и наоборот, в войне их пво состояло в основном из чубатых.
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 16:24
    Разве такая неприятность помешает РФ продолжить бесплатно строить мост и продолжать спонсировать арменов. Конечно нет, ведь уже все в Мировом сообществе поняли что Стратег сделал из Ядерной Державы - сосунка, которого никто не боится и не воспринимает всерьёз, который всем должен и постоянно кается.

    Самое смешное что уже и внутри страны это до многих доходит. Видимо скоро нас всех ждут репрессии патриотов от этой олигархической синагоги.
  10. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 16:26
    Мария Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке жёстких репрессий

    А чем выборы в обстановке жёстких репрессий хуже (лучше) безальтернативных?
  11. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    -1
    Сегодня, 16:32
    Мария Захарова назвала это грубым попранием правящей партией демократических принципов:

    Показательно и то, что в характерной для нынешней армянской администрации манере гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, дальнейшее участие Армении в евразийской интеграции, включая членство в ЕАЭС и ОДКБ, отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страны


    ДАЛЕЕ

    [/quote]Мария Захарова добавила, что армянский народ является для народа России братским:

    Мы желаем ему мира и процветания. В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано. В таких условиях принимать односторонние решения о путях развития Армении без учета мнения всех слоёв населения означает вести страну к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям.[quote]


    Знаете ну значит мы не все сделали то что нужно для союза с Арменией,мы теряем ее и Кавказ,там дорога Иран,Индия,так же вы знаете какой персонал МИД США и Англии там,вы понимаете что Турки рядом с которыми торгуем,а сами Турки клинки точат с своими Тураном где все тюрские народы должны быть вместе с ней,Что опять просрали за погоней бабками геополитику России,в Армении Пашинян это пшик,мы теряем народ,посмотрите если там все плохо почему они выбирают его,значит МИД наш только и умеет Захаровой калинку малинку плясать,а Лавров озабоченность выражать, а мы теряем Армянский народ,а в Армении и базы НАТО появятся,ПЛОХО РАБОТАЕМ ТОВАРИЩИ,ТАМ ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО МЫ
  12. Maluck Звание
    Maluck
    +2
    Сегодня, 16:36
    Мария Захарова назвала это грубым попранием правящей партией демократических принципов:

    Можно подумать, что у нас не попирают? Везде это делают, дорвавшись до власти.
  13. LASVEGAS Звание
    LASVEGAS
    0
    Сегодня, 16:50
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Соросята дорвавшись до власти сразу же начинают репрессировать оппозицию...это наблюдается во всех странах где они захватывают власть.
    Значит их цель не демократия, а власть для избранных жуликов... request

    Как по вашему, у нас есть оппозиция?
  14. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:56
    Мария Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке жёстких репрессий

    Уже из заголовка понятно- Пашинян выиграл.
    Партия Пашиняна получила 61 место в парламенте из 105. Почему все поголовно у нас пишут про 49,9 процента- непонятно. Разве что указание сверху пришло. На самом деле в парламент проходят партии, которые набрали порог- 4 процента голосов и более ( у нас порог - 5 процентов). А голоса, поданные за тех, кто не прошел порог, делятся между прошедшими в парламент. Удивительно, что все пишушие как на подбор, забыли как определяются места в Госдуме- в Армении в этом вопросе та же система. Какая-то коллективная амнезия :((...