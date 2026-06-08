Мария Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке жёстких репрессий.

Показательно и то, что в характерной для нынешней армянской администрации манере гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, дальнейшее участие Армении в евразийской интеграции, включая членство в ЕАЭС и ОДКБ, отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страны.

Мы желаем ему мира и процветания. В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано. В таких условиях принимать односторонние решения о путях развития Армении без учета мнения всех слоёв населения означает вести страну к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям.

МИД России в лице официального представителя ведомства Марии Захаровой комментирует итоги парламентских выборов в Армении. Напомним, что, по данным республиканского ЦИК, победу на них празднует партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. При этом партия, не набрав 50% голосов, теперь не сможет единолично формировать кабмин, назначать судей и, например, принимать решение о референдуме. А ранее Пашинян анонсировал проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз.Мария Захарова заявила, что процесс голосования и вся избирательная кампания в Республике Армения «прошли в обстановке жёстких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников».По словам официального лица МИД РФ, Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь.Мария Захарова назвала это грубым попранием правящей партией демократических принципов:Мария Захарова добавила, что армянский народ является для народа России братским:Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил о том, что его мало волнуют заявления отдельно взятых политиков и ведомств России, так как у него есть «прямой контакт с президентом Владимиром Путиным».