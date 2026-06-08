Лавров: Москву тревожат заявления Госдепа США о поддержке Украины

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Лавров: Москву тревожат заявления Госдепа США о поддержке Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат заявления американского госсекретаря Марко Рубио о поддержке Украины. Лавров также отметил, что в настоящее время трудно даже комментировать перспективы переговоров по урегулированию украинского кризиса. Глава российского МИД считает, что необходимо крайне серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина, что «всё сейчас зависит не от переговоров, а от действий героев СВО на фронте». При этом Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, если этот процесс будет честным, без жульничества.

Лавров отмечает, что, к огромному сожалению, США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже. В то же время нынешний генеральный секретарь ООН откровенно подыгрывает Западу, в частности в вопросах, касающихся Украины. Россия хочет, чтобы новый генсек ООН был беспристрастным и в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в уставе организации. Кроме того, возможные переговоры осложняются заключением соглашений о производстве Европой дальнобойных вооружений для ВСУ.



Ранее Рубио заявил, что США поддерживают Украину в ее противостоянии с Россией и в ближайшее время Вашингтон объявит решение по пакету помощи Украине на сумму 400 млн долларов, который ранее был одобрен Конгрессом, но до сих пор оставался заблокированным на уровне Пентагона. Эти средства являются частью ежегодного оборонного законопроекта США (NDAA), который предусматривает примерно 901 млрд долларов расходов на национальную безопасность в следующем году.
56 комментариев
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  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +13
    Сегодня, 16:03
    А зачем американцам этот "дух анкориджа", он им нужен был чтобы выиграть время и заручится нейтралитетом РФ в делах латинской америки и ближнего востока.
    1. Aken Звание
      Aken
      +10
      Сегодня, 16:06
      США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

      С самого начала не проявляли.
      В очередной раз Лаврова примитивно развели пустым фантиком.
      1. Martin Porubcan Звание
        Martin Porubcan
        +7
        Сегодня, 16:27
        Вернее, это была пустая бутылка из-под водки. :):):)
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +3
          Сегодня, 17:07
          Цитата: Martin Porubcan
          Вернее, это была пустая бутылка из-под водки. :):):)

          [/quote]Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат заявления американского госсекретаря Марко Рубио о поддержке Украины.[quote]

          Лавров в своем репертуаре. Годы идут, ситуация меняется, а риторика Лаврова остается, как и была, ничего не значащей.
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            -1
            Сегодня, 18:14
            Цитата: красноярск
            Лавров в своем репертуаре.

            умный мужик но несмелый весьма, и какой то дефектный
      2. tank_killer156 Звание
        tank_killer156
        +5
        Сегодня, 16:39
        Ну во первых там участвовал ВВП в первых рядах,это он с Трампом в обнимку перед самолетами гулял и рад был что все на мази,а получилось что - НАС ОБМАНУЛИ,так что Лавров на второй роли,да он и не решал,батька рядом ,а значит он и первый
        1. Aken Звание
          Aken
          +8
          Сегодня, 16:41
          Припоминаю, как обсуждали это на ВО. Все говорили - развод.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +3
            Сегодня, 17:25
            Цитата: Aken
            Припоминаю, как обсуждали это на ВО. Все говорили - развод.

            Причём развод России в том числе и изнутри по инициативе со стороны приближённого к Путину Кирилла Фёдорова!
      3. Русич Звание
        Русич
        +4
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Aken
        В очередной раз Лаврова примитивно развели пустым фантиком.

        Послушаешь наш МИД и так тошно становится? Ну сколько можно сожалеть, мужики!?
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 17:00
          Особенно обидно вспоминать, как мы восхищались этим челом.
          Оказывается, как только с ним по взрослому заговорили, первый парень на районе моментально сдулся.
          Зря он не ушёл на пенсию. Сейчас все говорили бы - вот бы был Лавров, он бы всем показал....
          1. gsev Звание
            gsev
            +4
            Сегодня, 17:11
            Цитата: Aken
            Зря он не ушёл на пенсию.

            ЦРУ и Госдеп США вместо Лаврова продвигают Дмитриева на пост главы МИД России с его проектами распила последних крох российского бюджета на туннель под Беринговым проливом для оленьих и собачьих уряжек..
          2. Martin Porubcan Звание
            Martin Porubcan
            +2
            Сегодня, 17:28
            До сих пор все наши политики в СМИ отзывались о Лаврове с большим уважением. Они подчеркивали, что он жесткий, опытный и умелый переговорщик, мастер российской дипломатической школы. Лично я считаю, что Лавров лишь выполняет задачи, он не принимает решений по внешней политике.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 17:30
              Вся страна о нём отзывалась с большим уважением. До Минского сговора.
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                +1
                Сегодня, 18:10
                Лавров-всего лишь чиновник, держащийся за своё кресло.
          3. Русич Звание
            Русич
            +2
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Aken
            Особенно обидно вспоминать, как мы восхищались этим челом.
            Оказывается, как только с ним по взрослому заговорили, первый парень на районе моментально сдулся.
            Зря он не ушёл на пенсию. Сейчас все говорили бы - вот бы был Лавров, он бы всем показал....

            Честно говоря, я никогда нашим МИДом не восхищался, глядя, как МИД сдаёт бывшие республики СССР одну за другой врагу
            1. lis-ik Звание
              lis-ik
              +1
              Сегодня, 18:14
              Цитата: Русич
              Цитата: Aken
              Особенно обидно вспоминать, как мы восхищались этим челом.
              Оказывается, как только с ним по-взрослому заговорили, первый парень на районе моментально сдулся.
              Зря он не ушёл на пенсию. Сейчас все говорили бы: «Вот бы был Лавров, он бы всем показал...»

              Честно говоря, я никогда нашим МИДом не восхищался, глядя, как МИД сдаёт бывшие республики СССР одну за другой врагу

              Аналогично, более того, писал об этом ещё в двадцатом, что МИД жалок, хуже только Козырев был.
      4. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +4
        Сегодня, 17:12
        Цитата: Aken
        США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

        С самого начала не проявляли.
        В очередной раз Лаврова примитивно развели пустым фантиком.

        Это не Лаврова развели. В очередной раз "шахматиста разведчика" сделали, вместе с Лавровым. laughing Стыдно становится за этих "правдивых старцев", вовремя уходить надо на покой, чтобы не стать посмешищем.
        1. Ivanhoe Звание
          Ivanhoe
          +1
          Сегодня, 17:45
          Проблема не в возрасте. И Трамп не молод, но он стоит на своем.
      5. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 17:24
        Цитата: Aken
        США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

        С самого начала не проявляли.
        В очередной раз Лаврова примитивно развели пустым фантиком.

        Вообще то в Анкоридж его патрон летал и вел переговоры, так что его опять обманули. Просто госдедам нравится быть обманутыми.
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          +1
          Сегодня, 18:11
          Вы думаете "обманутыми"? Сколько же можно обманываться, начиная с "Курска"?
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 16:06
      Интересно, как долго "наши" ещё будут вспоминать и уповать на "Духан Анкориджа"? Как говорится: на "Анкоридж" надейся, а сам не плошай!
      1. barclay Звание
        barclay
        +5
        Сегодня, 16:28
        Этот "дух" придумали наши дипломаты, чтобы придать значимости встрече на Аляске. Но америкосам со временем это все стало по барабану. Это понятие с американской стороны никогда и ни кем не употреблялось.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +2
          Сегодня, 17:12
          Цитата: barclay
          Но америкосам со временем это все стало по барабану.

          Не со временем, а на следующий день.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:21
      "Меня что-то Гондурас меня беспокоит. - А ты его не чеши"...
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        +2
        Сегодня, 16:25
        Цитата: knn54
        "Меня что-то Гондурас меня беспокоит. - А ты его не чеши"...

        Меня тоже ..Чешется ))) Лавров опять красные линии чертит ...А что толку ?
        1. Малынец_ Звание
          Малынец_
          +3
          Сегодня, 16:41
          Спешите ниже...В.С.Черномырдин......нет Родины и Веры..все продано..
    4. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +1
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Федор Соколов
      А зачем американцам этот "дух анкориджа", он им нужен был чтобы выиграть время и заручится нейтралитетом РФ в делах латинской америки и ближнего востока.

      Тем более согласно тому о чём договорились в Анкоридже, часть Запорожской и Херсонской областей у Украины остаются.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:27
      Федор Соколов
      Сегодня, 16:03
      А зачем американцам этот "дух анкориджа", он им нужен был чтобы выиграть время и заручится нейтралитетом РФ в делах латинской америки и ближнего востока.

      hi Считаю всему виной свитшот главы МИД РФ в Анкоридже с надписью СССР.
      Делегация матрасников во главе с военным преступником и педофилом из Фашингтона решила об имперской попытке российского десанта времён холодной войны отжать Русскую Аляску.
      Теперь спецпред Дмитриев и носится с идеей тоннеля через Берингов пролив с сионистами зятькоффым-витькоффым.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:04
    Своим духом питаются.......
  3. HUNTERDON Звание
    HUNTERDON
    +3
    Сегодня, 16:06
    .......всё по Задорнову;-"какие жы вы тупые"
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: HUNTERDON
      .......всё по Задорнову;-"какие жы вы тупые"

      Задорнов прав был и Жириновский тоже !!! Вот кровища льется жутко
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 16:08
    В Кремле вообще с головой дружат???
    США, предположительно, передали Киеву новейшие ракеты AGM-188 Rusty Dagger.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +6
      Сегодня, 16:30
      В Кремле вообще с головой дружат???
      Наверное, дружат. Не зря ведь на той неделе Абрамовича в Киев тайно посылали. Думали, что два еврея о чём-нибудь там порешают. Они,наверное, и порешали. Только в своих интересах.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 16:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В Кремле вообще с головой дружат???
      США, предположительно, передали Киеву новейшие ракеты AGM-188 Rusty Dagger.

      Да ждем их ,чтобы долбануть по всем !! Устали мы Леха ..У прапорщиков уже мазоль на пальце кнопке натерся в подвалах ракетных шахт !!! Они рядом Леха soldier
    3. alexbor Звание
      alexbor
      +3
      Сегодня, 16:35
      В Кремле вообще с головой дружат???

      а зачем - как сказал топ-менеджера АвтоВАЗа
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 16:11
    Согласно Духу Анкориджа Трамп хотел провернуть сделку ,Россия не пошла на компромисс .Трамп хотел провернуть сделку с Ираном за неделю, смотри Путин и Си Цзиньпин как я умею и досих проворочивает .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 16:44
      Так полагаю и не только по Ирану , но где то что то пошло не так ,видимо появились какие то красные линии.
  6. Никита Че Звание
    Никита Че
    +8
    Сегодня, 16:15
    Да в Анкоридже Трамп может и намолол чего нибудь,только в америке что конгресс,что сенат не состоит из холуев и лизоблюдов которых можно ставить просто перед фактом.Как сами знаете где.Вот там рыжему и пояснили что дух анкориджа отправляется в мусорку. А наши деды носятся с ним как с торбой писаной
    1. Малынец_ Звание
      Малынец_
      +3
      Сегодня, 16:44
      Вот именно у нас кто не холуй взоыан в воздухе..некотым повезло. на зоне
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:05
      Это американская классика - заключить сделку с американским президентом, но ему конгресс не даёт сделку выполнить. Но почему-то вторая сторона остаётся обязанной. Например Хрущев договорнячок замутил с американским президентом, а конгресс бац - и признал СССР тюрьмой народов, которых надо освободить. Или Клинтон договорился с Кимом что тот отказывается от разработки ядрен батона, а США взамен АЭС и мазут. Конгресс взял и не выделил денег. Ким послал американцев, но ещё и виноват остался
  7. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    +14
    Сегодня, 16:19
    А чего куколды удивляются???? Если вы такие, то с вами соответствено и ведут. свои озабоченности пусть себе оставят и не позорятся. Не МИД а сборище мумий.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +7
    Сегодня, 16:29
    Лавров: Москву тревожат заявления Госдепа США о поддержке Украины

    Москву ничего не тревожит кроме собственного пребывания во власти...
    И это горькая правда!!! Так не любить русский народ, так его гнобить могут только враги!!!
  9. PVV66 Звание
    PVV66
    +4
    Сегодня, 16:31
    А шо случилось?! Как сказал верховный : " нас опять обманули..." Как же наше ВПР хочет доверять и верить нашим врагам. Приличный слов просто нет.
  10. alexbor Звание
    alexbor
    +5
    Сегодня, 16:32
    да достали уже с этим "духом анкориджа"
    В очередной раз Лаврова примитивно развели пустым фантиком

    как обычно и ввп туда же
  11. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +3
    Сегодня, 16:43
    Мистеру Лаврову видать до сих пор снятся сладкие сны про "красную дорожку". Как-то неприлично министр оторвался от реальности...
  12. esoterica Звание
    esoterica
    +12
    Сегодня, 16:47
    Опять надули?
    Что-то я сильно сомневаюсь про то, как якобы Путин дрался в ленинградских подворотнях и наизусть выучил прописную истину: "если полез в драку, то должен без жалости бить и приложить все свои силы к победе, иначе вообще не начинай драку".

    Ну и главный постулат от подворотен до мировой политики: уважают только сильных, а презирают слабых, особенно тирпил и чмoшников

    __________________________________

    Обратите внимание на Иран. После того как Иран показал кулаки, с ним никто не хочет связываться из союзников по НАТО и даже США больше нe желает повторять.
    Зато Трамп громогласно требует от Ирана пойти с Америкой на сделку, вот только Иран не соглашается. Ждет, когда Трамп предложит такие условия, которые даже Обама не предлагал Ирану.
  13. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 16:56
    Лавров отмечает, что, к огромному сожалению, США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

    Да там с самого начала кидок предусмотрен был. Время протянули, елеем помазали - наш и растёкся. Долго ещё нос по ветру держал, дух нюхал. Уже то что Трамп не повёлся на алаверды, не поехал к нам, должно было ревуном корабельным озвучить подвох, так нет, ещё и тоннель рыть намылились. Вот скажите, на кой пёс он нам сейчас? Аляска не наша, на Чукотке амерам мёдом не намазано, нашим у них тоже, за исключением десятка - другого релокантов. Может лучше тоннель им. тов. Сталина на Сахалин закончим, наконец? Туда точно путепровод необходим, как воздух.
    А в тоннель им. Трампа всё равно придётся тротил закладывать, на всякий пожарный...
  14. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    Сегодня, 17:03
    Лавров: Москву тревожат заявления Госдепа США о поддержке Украины

    ... Ну а что не сказать прямо амерам: вы пианисты и демагоги, мы вам глаз на ж.. натянем, вые.., как жаба гадюку, пока вы будете с Ираном и Китаем закусываться. А то: "тревожат их".., так с амирами нельзя разговаривать, они это не понимают.
  15. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +2
    Сегодня, 17:05
    Здравствуйте ничего страшного не произошло либо кто то рассчитывал на другой результат???
    Господин Лавров выразит свою озабоченность и надует щеки, как мышь на крупу, а госпожа Захарова прокомментирует все это для тех кто еще на бронепоезде
  16. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:07
    Элегантное решение - пообещать врагу договорнячок, чтоб тот на радостях забил на развитие ВПК. В результате полтора года все нововведения сливали, мол - зачем, завтра победа и много денег. И оказалось, что гол забили, но в свои ворота. Сейчас снова что-нибудь пообещают, ведь это очень легко, считайте забесплатно останавливают развитие на годы fool
  17. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 17:21
    Дык давно уже должна была тревожить поддержка амеров б/украины!!!! Тоже мне "новость"... А разве у нас высшее руководство (о военных и разведке уж не говорю) не знало, о поставках разведданных, оружия, боеприпасов и т.д украм от сша? Вообще руководство наше все больше и больше удивляет народ своими наивными заявлениями... Такое ощущение, что они живут в какой-то капсуле, не связанной с Жизнью...
  18. Умптек Звание
    Умптек
    +2
    Сегодня, 17:22
    Если честно надоело нюхать уже этот анкориджский душок. У нас ни как не могут освободиться от навязанной идеи, что кто-то на нашей стороне и какие-то застолья помогут решить и разрулить противные нам ситуации. Никому мы не нужны. Вонь Анкориджа это продолжение Минских посиделок, по своей скрытой задаче - нас уболтать, заболтать, замутить, дать передышку нашим сиюминутным врагам. Сейчас это 404, вчера Была Грузия, Молдова, завтра будет Армения, Средняя Азия, и так по кругу и вокруг нас, как волчья стая вокруг жертвы колобродит.Лаврову и всем остальным хотелось бы посоветовать перестать дурить мозги народу пустыми надеждами на дипломатию. Она у нас провалена ниже плинтуса, как собственно и разведка с созданием структур влияния в сопредельных и иных странах. Проигрыш очевиден. В конце концов надо менять внешнююполитику, круто менять, и собственное поведение тоже с бесконечным обращением ко всяким духам, и начертанием разноцветных линий. Очень тускло. И Гарант мне показался неубедительным на выходах, встречах, и публичных выступлениях в период ПМЭФ. А что тут говорить, мощных прорывов пока нет, кроме опять таки заскорузлого вранья о росте реальных доходов и стенаний о нехватке КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ кадров. А их готовил кто, эти кадры последние 25 лет?
  19. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 17:51
    В который раз, опять обманули.
  20. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 17:51
    При этом Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, если этот процесс будет честным, без жульничества.

    Шулеры будут играть честно? laughing sad
  21. lis-ik Звание
    lis-ik
    +1
    Сегодня, 18:15
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Aken
    США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

    С самого начала не проявляли.
    В очередной раз Лаврова примитивно развели пустым фантиком.

    Это не Лаврова развели. В очередной раз «шахматиста-разведчика» сделали вместе с Лавровым. laughing Стыдно становится за этих «правдивых старцев», вовремя уходить надо на покой, чтобы не стать посмешищем.

    Какой он разведчик, завклубом на посылках был.
  22. RockerMan Звание
    RockerMan
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    Сегодня, 18:21
    Есть Минск1-вождение за нос, есть Минск2-вождение за нос, теперь есть Анкоридж1-вождение за нос.