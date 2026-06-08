Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат заявления американского госсекретаря Марко Рубио о поддержке Украины. Лавров также отметил, что в настоящее время трудно даже комментировать перспективы переговоров по урегулированию украинского кризиса. Глава российского МИД считает, что необходимо крайне серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина, что «всё сейчас зависит не от переговоров, а от действий героев СВО на фронте». При этом Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, если этот процесс будет честным, без жульничества.Лавров отмечает, что, к огромному сожалению, США уже не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже. В то же время нынешний генеральный секретарь ООН откровенно подыгрывает Западу, в частности в вопросах, касающихся Украины. Россия хочет, чтобы новый генсек ООН был беспристрастным и в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в уставе организации. Кроме того, возможные переговоры осложняются заключением соглашений о производстве Европой дальнобойных вооружений для ВСУ.Ранее Рубио заявил, что США поддерживают Украину в ее противостоянии с Россией и в ближайшее время Вашингтон объявит решение по пакету помощи Украине на сумму 400 млн долларов, который ранее был одобрен Конгрессом, но до сих пор оставался заблокированным на уровне Пентагона. Эти средства являются частью ежегодного оборонного законопроекта США (NDAA), который предусматривает примерно 901 млрд долларов расходов на национальную безопасность в следующем году.

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