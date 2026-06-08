Иран объявил о прекращении военной операции против Израиля - в очередной раз
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Иран объявил о прекращении военной операции против Израиля. В Тегеране утверждают, что они уже нанесли болезненный удар по еврейскому государству.
Об этом сообщили в центральном штабе иранских Вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», отметив, что Тегеран преподал урок для сионистов.
Иранские военные предупредили, что, если ЦАХАЛ (израильская армия) продолжит наносить удары по Ливану, ответ Ирана на такие действия будет еще более жестким. В документе говорится:
Вследствие агрессии и враждебных действий жестокого сионистского режима на юге Ливана и в районе Дахия, осуществленных при поддержке США, могущественные Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли этому режиму болезненный ответный удар. На этом основании объявляется о прекращении операций вооруженных сил. Однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии и враждебных действий, в том числе на юге Ливана, последуют меры, которые будут значительно более жесткими и сокрушительными, чем прежде.
Впрочем, израильские ресурсы утверждают, что прекращение Ираном ракетных обстрелов и других ракетных действий произошло вовсе не по его инициативе. По их информации, к данному шагу его принудили Вашингтон и Тель-Авив. Они пообещали иранской стороне, что прекратят атаки, если Тегеран сделает первый шаг.
Ракетные удары Вооруженных сил Ирана по Израилю, которые наносятся со вчерашнего дня, являются ответом на израильские бомбардировки Бейрута.
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