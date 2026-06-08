Иран объявил о прекращении военной операции против Израиля - в очередной раз

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Иран объявил о прекращении военной операции против Израиля - в очередной раз


Иран объявил о прекращении военной операции против Израиля. В Тегеране утверждают, что они уже нанесли болезненный удар по еврейскому государству.



Об этом сообщили в центральном штабе иранских Вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», отметив, что Тегеран преподал урок для сионистов.

Иранские военные предупредили, что, если ЦАХАЛ (израильская армия) продолжит наносить удары по Ливану, ответ Ирана на такие действия будет еще более жестким. В документе говорится:

Вследствие агрессии и враждебных действий жестокого сионистского режима на юге Ливана и в районе Дахия, осуществленных при поддержке США, могущественные Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли этому режиму болезненный ответный удар. На этом основании объявляется о прекращении операций вооруженных сил. Однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии и враждебных действий, в том числе на юге Ливана, последуют меры, которые будут значительно более жесткими и сокрушительными, чем прежде.

Впрочем, израильские ресурсы утверждают, что прекращение Ираном ракетных обстрелов и других ракетных действий произошло вовсе не по его инициативе. По их информации, к данному шагу его принудили Вашингтон и Тель-Авив. Они пообещали иранской стороне, что прекратят атаки, если Тегеран сделает первый шаг.

Ракетные удары Вооруженных сил Ирана по Израилю, которые наносятся со вчерашнего дня, являются ответом на израильские бомбардировки Бейрута.
22 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 16:03
    А чего не так? "Мощная ответка"(с) произошла, население довольно. Жалкие подражатели.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 16:09
      По их информации, к данному шагу его принудили Вашингтон и Тель-Авив
      Террористы и извращенцы, вечно всё перевернут в свою пользу.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      Сегодня, 16:11
      Да Иран делает то что Россия по факту должна так действовать А мы все в Леопольда играем..Тьфу блинн ..А там таже система работает ..Ну ладно может так и нужно
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -3
        Сегодня, 16:14
        Не не не не, от России комментаторы требуют ядрёного удара по коллективному западу. Если бы наши комментаторы были иранцами, они бы уже давно на это самое изошли ещё после убийства иранских переговорщиков, а потом и руководства.
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          -3
          Сегодня, 16:36
          Цитата: Копчёный
          Не не не не, от России комментаторы требуют ядрёного удара по коллективному западу. Если бы наши комментаторы были иранцами, они бы уже давно на это самое изошли ещё после убийства иранских переговорщиков, а потом и руководства.

          Но мы не иранцы и не суниты и шииты ...Мы наблюдатели ! Бахнуть всегда успеем ... soldier
      2. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 16:28
        а что такого Иран сделал, чего не сделала моя Россия? Неужели фашистский израиль ликвидирован и америка побеждена? В Израиле всё работает, аэропорты работают и т. д.
        1. Festus Звание
          Festus
          +1
          Сегодня, 16:49
          а что такого Иран сделал, чего не сделала моя Россия?

          Иран без колебаний атаковал сторонников врага и его базы в третьих странах.
  2. gsev Звание
    gsev
    +2
    Сегодня, 16:06
    В долговременной перспективе противник Ирана и шиитов Турция и аравийские суниты а не Израиль. Иран будет делать шаги в сторону мира, но на удары будет отвечать возможно сильными ударами.Махрового антисемитизма в Иране, Афганистане, Таджикистане подобного польскому, украинскому, немецкому, латышскому и саудовскому не было.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 16:13
      Цитата: gsev
      В долговременной перспективе противник Ирана и шиитов Турция и аравийские суниты а не Израиль

      Ну да Израиль всех мочит без разбора суниты шииты и т.д.
      Иран им нужен..чтобы главенствовать на БВ !! И контролировать Нефть
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Mixanus
        Ну да Израиль всех мочит без разбора суниты шииты и т.д.

        Раньше Израиль за пару недель побеждал все страны Ближнего Востока. Сейчас с 2021 года он не одержал победы ни над хамасом, ни над хезболлой, ни над хуситами, ни над Ираном. Победа над алавитами в Сирии просто привела к усилению Турции и переходу Сирии в экономический придаток Турции. Иранские ракеты намного эффективнее поражают цели в Израиле чем бомбы с советских самолетов полвека назад.
    2. LASVEGAS Звание
      LASVEGAS
      -1
      Сегодня, 16:18
      И сейчас, и в долгосрочной для Ирана нет врага опаснее Израиля. Даже Штаты влезли в эту войну благодаря евреям. Турция вполне себе довольствуется легкими отжимами , против Ирана в лоб они не полезут. А для Израиля существование Ирана кость в горле. Как только трампанутый свалит , евреям будет грустно жить.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 16:31
        Там трампанутых хватает и без самого Трампа, и они останутся. Еврейский рейхстаг будут расширять за счёт захваченный территорий, и к сожалению со временем ещё больше.
      2. gsev Звание
        gsev
        -1
        Сегодня, 16:50
        Цитата: LASVEGAS
        И сейчас, и в долгосрочной для Ирана нет врага опаснее Израиля.

        В долгосрочном плане для Ирана Турция и Азербайджан будут опаснее Израиля.
    3. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: gsev
      Махрового антисемитизма в Иране

      В Иране с давних пор мирно живут евреи, действуют синагоги, поэтому нельзя говорить об антисемитизме в Иране.
      Вот отношение с израильскими террористами у Ирана действительно сложные.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 16:48
        Цитата: rytik32
        Махрового антисемитизма в Иране
        В Иране с давних пор мирно живут евреи

        Официальные политики отрицают за евреями право на создание собственного государства. Так что в некотором смысле в Иране есть антисемитизм.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          -1
          Сегодня, 17:00
          Цитата: gsev
          Официальные политики отрицают за евреями право на создание собственного государства

          Если бы евреи решили создать своё государство на Мадагаскаре или в Крыму, то сомневаюсь, что Иран был бы против. Так что вопрос не в праве на государство, а другом ...
          1. gsev Звание
            gsev
            0
            Сегодня, 17:08
            Цитата: rytik32
            Если бы евреи решили создать своё государство на Мадагаскаре или в Крыму,

            Евреи его начали создавать на территории британской колонии а не в Иране. Херцель считал, что под руководством евреев арабы освободятся от турецкого ига и создатут государство где арабам будет лучше чем под властью Турции. В СССР было создано государственное еврейское образование на реке Бира и евреи жили в СССР мирно и при нападении Гитлера в отличии от некоторых других народов сохранили верность СССР..
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:25
    отметив, что Тегеран преподал урок для сионистов.

    Урок не усвоен... Б
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:37
    Восток - дело тонкое , сегодня сказали - завтра забыли.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 17:17
    Израиль вновь начал атаки на Ливан

    ▪️Огромные столбы дыма поднимаются после ракетных ударов ЦАХАЛ по нескольким ливанским городам на юге.
    ▪️"Хезболла" ответила ракетными обстрелами по территории Израиля.
    ▪️Ранее Иран заявил о прекращении операции против Израиля, но в случае возобновления ударов по Ливану пригрозил ещё более мощной атакой.
  6. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 17:24
    A new ayotolla has risen, same fate might happen to Russia, the problem is how long Putin should be removed from power.
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 18:06
    Цитата: gsev
    Цитата: rytik32
    Махрового антисемитизма в Иране
    В Иране с давних пор мирно живут евреи

    Официальные политики отрицают за евреями право на создание собственного государства. Так что в некотором смысле в Иране есть антисемитизм.

    Что за бред, как ваши утверждения возможны если Иран признает государство Израиль и до сих пор не отозвал свое признание Израиля как государства ?