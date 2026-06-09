САУ с полностью автоматическим циклом стрельбы: SIGMA метит в армию США
SIGMA / «Роэм» из парка Армии обороны Израиля (АОИ)
Несколько лет назад израильская компания Elbit Systems впервые показала самоходную артиллерийскую установку на колёсном шасси под названием SIGMA 155. В дальнейшем это изделие начали продвигать на международном рынке. В качестве перспективного заказчика сейчас рассматриваются вооружённые силы США. Для них планируется разработать улучшенный вариант самоходки — SIGMA NG (Next Generation), и к этому проекту привлекается американская промышленность.
Новые планы
Американское отделение Elbit Systems раскрыло свои новые планы в начале июня. Компания сообщила о намерении выставить изделие SIGMA на соответствующий конкурс Пентагона. Модернизация САУ будет идти в партнёрстве с американской компанией Anduril Industries, которая имеет большой опыт работы с армией США и располагает необходимыми технологиями. Соглашение о сотрудничестве уже подписано, условия определены.
Доработанная самоходка SIGMA NG для США в целом сохранит прежний облик и архитектуру. При этом, по заявлению разработчиков, предусматривается серьёзное обновление комплекса бортовой электроники. В первую очередь речь идёт об интеграции САУ в существующие контуры управления сухопутными войсками США и НАТО.
Одна из заявленных целей проекта — локализация производства. Максимум деталей, узлов и агрегатов для SIGMA планируется изготавливать на американских предприятиях. По расчётам компании, это должно упростить и удешевить производство и длительную эксплуатацию, а также снизить риски, связанные с международной кооперацией. К производству самоходок предполагается привлечь более 300 американских компаний и смежников.
Из официальных сообщений следует, что Elbit Systems и Anduril Industries пока только договорились о сотрудничестве и заключили необходимые соглашения. Реальные работы по модернизации САУ, если и начались, находятся на самых ранних стадиях. Сколько времени займёт изменение существующего проекта, пока не сообщалось.
Почему США заинтересованы
Интерес Пентагона к колёсной самоходке такого класса связан с недавней неудачей собственной программы. Проект ERCA (Extended Range Cannon Artillery / XM1299), предусматривавший создание гусеничной САУ сверхдальней стрельбы со стволом длиной 58 калибров, был закрыт из-за технических проблем, в первую очередь чрезмерного износа ствола и нестабильной работы автоматики заряжания при высоких давлениях.
После закрытия ERCA армия США переключила внимание на готовые мобильные колёсные решения тактического звена. Elbit America вывела SIGMA на полигонные испытания в США, позиционируя её как замену лёгким буксируемым гаубицам M777 и дополнение к колёсным бригадам Stryker. Таким образом, ниша оказалась открыта именно к моменту, когда у компании уже была готовая серийная машина.
Самоходка на рынке
Разработка первой версии САУ SIGMA 155 стартовала в 2017 г. Инициатором проекта стало Министерство обороны Израиля: оно хотело получить современную колёсную самоходку, которая по основным характеристикам превосходила бы имеющиеся изделия ATMOS. Головным разработчиком назначили компанию Elbit Systems.
Опытная САУ для Бундесвера
За несколько лет «Элбит» завершила проектирование и построила опытную технику нового типа. В начале двадцатых годов прошли первые стрельбы на полигоне. По итогам испытаний был подписан контракт на серийное производство и поставки.
В 2023 г. первая партия серийных SIGMA поступила в 282-й артиллерийский полк Армии обороны Израиля. САУ приняли на вооружение под названием «Роэм» («Громовержец»). В 2024 г. прошли первые стрельбы на полигоне с имитацией реальной боевой работы. Уже в апреле 2026 г., незадолго до описываемых событий, состоялось первое боевое применение: самоходки обстреляли цели на юге Ливана.
В ноябре 2021 г. компания Elbit Systems сообщила о заключении первого экспортного контракта. Неназванное количество САУ SIGMA заказала одна из стран Юго-Восточной Азии. Подробности заказа до сих пор не раскрыты: неизвестно даже, какое государство его разместило.
В конце 2022 г. стало известно о разработке новой версии SIGMA. Она создавалась при участии немецкого концерна Rheinmetall Defence для участия в одном из конкурсов Бундесвера. В целом эта модификация повторяла базовую, но отличалась используемым шасси и некоторыми незначительными нововведениями. Уже в марте 2023 г. прошли первые демонстрационные стрельбы.
Однако крупных европейских заказов получить не удалось. В соревновании за ключевые закупки Германии и Великобритании (в рамках программы Mobile Fires Platform) победу одержала RCH 155 разработки другого немецкого концерна — KNDS. Великобритания и Германия договорились о совместной закупке до 400 единиц этой машины. Ни шведский Archer, ни SIGMA не смогли составить ей конкуренцию в этом тендере: Бундесвер сделал ставку на унификацию с уже имеющимся парком бронемашин Boxer, на базе которого построена RCH 155.
Конкурентное окружение
На рынке тяжёлой колёсной артиллерии SIGMA конкурирует с двумя серийными, уже проверенными европейскими проектами, каждый из которых имеет своё концептуальное преимущество.
Archer (BAE Systems, Швеция) строится на шасси с колёсной формулой 6×6 или 8×8. Его сильная сторона — высокая скорость реакции: первый выстрел заявлен через 20 секунд после остановки. Слабое место в сравнении со SIGMA — меньший боекомплект в автомате заряжания: 21 выстрел, после расхода которых требуется перезарядка с транспортно-заряжающей машины.
RCH 155 (KNDS, Германия) построена на бронированном шасси БТР Boxer (8×8). Её ключевая особенность — способность вести огонь на ходу, без развёртывания опор; экипаж сокращён до 2 человек (у SIGMA — 3). Машина тяжелее и дороже, но на сегодня является фаворитом европейского рынка.
На этом фоне сильными сторонами SIGMA выглядят больший возимый боекомплект и ставка на полную автоматизацию цикла стрельбы в сочетании с локализацией производства под конкретного заказчика.
Технические особенности
SIGMA 155 — самоходная артиллерийская установка на колёсном шасси, построенная с применением современных технических решений и обладающая потенциалом для модернизации под требования заказчика.
Все модификации САУ строятся на пятиосном специальном шасси с колёсной формулой 10×10. Например, самоходка для армии США выполняется на базе машины Oshkosh LVSR (10×10). Базовая машина сохраняет штатную кабину со средствами управления; на грузовой платформе устанавливаются боевое отделение и сопутствующие агрегаты.
Боевое отделение SIGMA выполнено в виде полноразмерной броневой башни. В лобовой части отделения находится качающаяся установка под 155-мм орудие. Могут применяться разные пушки с длиной ствола до 52 клб. Механизмы башни обеспечивают стрельбу в пределах горизонтального сектора с разными углами возвышения.
Вдоль бортов башни размещаются механизированные укладки боекомплекта. Исходный вариант SIGMA перевозит 40 выстрелов раздельного заряжания с гильзами или модулями метательного заряда. Компоненты выстрела извлекаются из укладки и досылаются в камору автоматом заряжания. При необходимости возможно ручное заряжание.
По данным разработчика, SIGMA / «Роэм» — первая в мире САУ с полностью автоматическим циклом стрельбы. Экипаж сокращён до 3 человек против 7 у старых M109. Заряжание, выбор типа снаряда, взрывателя и метательного заряда происходят без участия человека.
Роботизированная башня обеспечивает темп до 8 выстрелов в минуту; при длительной стрельбе этот показатель снижается. Заявлен режим одновременного удара несколькими снарядами (MRSI): орудие делает серию выстрелов по разным траекториям так, чтобы снаряды падали на цель одновременно.
Реализован режим «бей-и-беги» (shoot-and-scoot). По данным компании, время развёртывания на позиции до первого выстрела составляет менее 60 секунд; примерно столько же требуется на свёртывание, что позволяет САУ покинуть позицию до ответного огня противника.
Орудие калибра 155 мм имеет длину ствола 52 калибра (L52). По официальным данным Elbit, базовая версия (включая израильскую «Роэм») ведёт огонь стандартными боеприпасами НАТО на дальность от 4 до 40 км. Экспортная модификация для США адаптирована под перспективные американские снаряды: активно-реактивный XM1113 и корректируемый XM1115; по заявлению производителя, они увеличивают дальность стрельбы более чем до 70 км. Звучащая же в рекламных материалах цифра «до 80 км» — это не текущий результат, а планируемый максимум для экспортной конфигурации с новейшими боеприпасами увеличенной дальности; пока она остаётся маркетинговым ориентиром, а не подтверждённым на испытаниях показателем.
SIGMA оснащается цифровой системой управления огнём (СУО) с интегрированными средствами навигации, связи и управления. После прибытия на позицию СУО производит топопривязку, рассчитывает данные для стрельбы и выполняет наводку. Имеются режимы одиночной стрельбы, залпа и «шквала огня».
Как сообщается, совместный проект Elbit Systems и Anduril Industries предусматривает в первую очередь совершенствование СУО и другой электроники с учётом потребностей армии США. В перспективе планируется внедьбы, разведывательные БПЛА и командные пункты, обрабатывает поступающие данные, помогает выбрать приоритетную цель и рассчитать данные для стрельбы. Решение об открытии огня при этом остаётся за человеком (схема human-in-the-loop). По замыслу, такая архитектура должна сократить время от обнаружения цели до поражения до нескольких десятков секунд.
Успехи и планы
Компания Elbit Systems получила и выполняет как минимум два заказа на производство и поставку САУ SIGMA, участвовала в немецком конкурсе и теперь предлагает свою самоходку Пентагону.
Чтобы выйти на американский рынок, Elbit пошла на глубокую локализацию. Производство экспортной версии развёрнуто на новом заводе Elbit America в Чарльстоне (Южная Каролина), используется шасси американского поставщика Oshkosh и сеть из более чем 300 субподрядчиков из США. Это не только удешевляет систему, но и снимает юридические барьеры закона «Buy American», позволяя закупать САУ напрямую через оборонный бюджет. Дополнительный фактор: Израиль приобретает свои «Роэм» во многом на американские гранты военной помощи (FMF), условия которых также подталкивают к производству на территории США.
Таким образом, заход на рынок US Army отличается от прежних эпизодов. Здесь у SIGMA NG есть реальная ниша, открывшаяся после провала ERCA, но и сильные конкуренты в лице европейских машин. Успех будет зависеть прежде всего от двух факторов: насколько глубоко удастся интегрировать самоходку в американские контуры управления и насколько убедительной окажется локализация. Принесёт ли партнёрство с Anduril нужный результат, станет ясно в ближайшие годы.
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