Противник опубликовал кадры удара по Чонгарскому мосту дроном «Бегемот»
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Украинские ресурсы опубликовали кадры удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму. Утверждается, что удар был нанесен дроном «Бегемот», который на Украине называют ближайшим аналогом нашей «Герани».
На показанном видео можно увидеть, что в результате удара было повреждено дорожное полотно моста — отчетливо видны сквозные отверстия. Из-за этого на некоторое время была приостановлена работа пункта пропуска «Джанкой» на въезде в Крым. При этом пункты «Армянск» и «Перекоп» продолжали работать. За последнее время это не первая атака противника в районе Джанкоя. Помимо автомобильных дорог, за прошедшие недели ВСУ несколько раз атаковали железнодорожные пути и вокзал в Джанкое.
Новый украинский дрон-камикадзе средней дальности «Бегемот» разработан компаниями Culver Aerospace и GLEFA. Противником заявляется, что этот БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 300 км, несет боевую часть массой 75 кг и летит с крейсерской скоростью 170-180 км/ч. Связь обеспечивается через американские спутники Statlink, что дает «Бегемоту» иммунитет к подавлению РЭБ и обеспечивает возможность прямого управления дроном при помощи оператора. Предельно малая высота полета дронов этого типа — 100 метров. Производитель дрона позиционирует «Бегемот» как украинский аналог «Герани».
В апреле этого года компании Culver Aerospace и GLEFA заключили соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства таких дронов на заводе в Германии. При этом финансирование проекта обеспечивает правительство Германии.
Стоит отметить, что если противнику удастся при помощи немецких «союзников» масштабировать производство и наладить массовый выпуск дронов-камикадзе этого типа, это существенно расширит возможности ВСУ бить по нашим тылам и даже разрушать мосты, обрезая логистику ВС РФ. В то же время, несмотря на то, что СВО идет уже 5-й год, нашими военными не был разрушен ни один из ключевых для логистики врага мостов через Днепр, равно как и через реки на западе Украины.
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