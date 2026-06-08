Противник опубликовал кадры удара по Чонгарскому мосту дроном «Бегемот»

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Противник опубликовал кадры удара по Чонгарскому мосту дроном «Бегемот»

Украинские ресурсы опубликовали кадры удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму. Утверждается, что удар был нанесен дроном «Бегемот», который на Украине называют ближайшим аналогом нашей «Герани».

На показанном видео можно увидеть, что в результате удара было повреждено дорожное полотно моста — отчетливо видны сквозные отверстия. Из-за этого на некоторое время была приостановлена работа пункта пропуска «Джанкой» на въезде в Крым. При этом пункты «Армянск» и «Перекоп» продолжали работать. За последнее время это не первая атака противника в районе Джанкоя. Помимо автомобильных дорог, за прошедшие недели ВСУ несколько раз атаковали железнодорожные пути и вокзал в Джанкое.



Новый украинский дрон-камикадзе средней дальности «Бегемот» разработан компаниями Culver Aerospace и GLEFA. Противником заявляется, что этот БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 300 км, несет боевую часть массой 75 кг и летит с крейсерской скоростью 170-180 км/ч. Связь обеспечивается через американские спутники Statlink, что дает «Бегемоту» иммунитет к подавлению РЭБ и обеспечивает возможность прямого управления дроном при помощи оператора. Предельно малая высота полета дронов этого типа — 100 метров. Производитель дрона позиционирует «Бегемот» как украинский аналог «Герани».

В апреле этого года компании Culver Aerospace и GLEFA заключили соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства таких дронов на заводе в Германии. При этом финансирование проекта обеспечивает правительство Германии.

Стоит отметить, что если противнику удастся при помощи немецких «союзников» масштабировать производство и наладить массовый выпуск дронов-камикадзе этого типа, это существенно расширит возможности ВСУ бить по нашим тылам и даже разрушать мосты, обрезая логистику ВС РФ. В то же время, несмотря на то, что СВО идет уже 5-й год, нашими военными не был разрушен ни один из ключевых для логистики врага мостов через Днепр, равно как и через реки на западе Украины.

19 комментариев
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  1. Gpn27 Звание
    Gpn27
    -2
    Сегодня, 17:26
    Наша Герань не может попасть в мост, а бегемот может? Что-то в системе вооружения нашей армии не понятно.
    1. Андрей М Звание
      Андрей М
      -1
      Сегодня, 17:35
      Дык шо тут непонятно ? У них через Старлинк управляются, а у нас пока 15 спутников запущено его аналога супротив 7500 у Маска
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 18:03
        Цитата: Андрей М
        Дык шо тут непонятно ? У них через Старлинк управляются, а у нас пока 15 спутников запущено его аналога супротив 7500 у Маска

        Зачем там старлинк? Для Герани хватит ГЛОНАСС и оптической головки наведения, чтобы на финальном участке в мост попасть.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +4
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Gpn27
      Наша Герань не может попасть в мост,

      С чего вы взяли?
      Герань много раз попадала точно в мост!
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 17:51
      Герань легко попадает в мост. Но не положено - договорнячок-с! В Запорожье железнодорожный мост в 35 км от лбс, вообще никто ничем попасть не может, так как нету карт с его координатами
      1. clou Звание
        clou
        -2
        Сегодня, 18:16
        Мосты изображены на купюрах евро и поэтому отнесены к культовым сооружениям бигражданами
    4. knn54 Звание
      knn54
      -2
      Сегодня, 17:54
      Может на мосту "маячки" стояли, по которым и ориентировался "Бегемот"?
  2. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 17:27
    Хрюклиаые дикари могут расширить экскорт или мойку польских сортиров. Но создать ВПК это смешно. Но арбатскому дому пристарелых пора начать воевать. Мост то ерунда на вот у меня в городе на этих выходных полюбить подстанцию 110 кВ. Это точно пора дедушке Герасиму на пенсию.
  3. next322 Звание
    next322
    +8
    Сегодня, 17:27
    Покажите это генералу,типа даже думскому депутату Картаполову,он с пеной у рта доказывал обратное.......Хватит деду по сараям бахать,пора учиться воевать у противника.....
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -2
      Сегодня, 17:43
      Балицкий Евгений
      Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей весом до 3,5 тонны.
  4. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Сегодня, 17:31
    Мосты на Днепре для хутора это непозволительная роскошь предоставляемая нами по доброте душевной. Тут верховный говорил, что пустой Орешник пульнули чтобы выяснить кучность попадания боеголовок до миллиметра.... Выяснили? Как насчет селюковых мостов????? negative
    1. ДМБ84 Звание
      ДМБ84
      +5
      Сегодня, 17:33
      Что-то там в "консерватории" не того...
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 17:54
      Нафига БРСД для ударов по мостам? Мосты в Запорожье и Днепропетровске находятся в зоне досягаемости дальних умпк, которые в прошлом году показывали, что с реактивным движком и летят на 150 км. Ещё мосты есть в Киеве, это примерно 200 км, искандерами добивается легко. Ну и наверное можно те же умпк дотянуть. И какбе на этом мосты через Днепр закончатся. Правда тогда дух Анкориджа закончится request
  5. pvs Звание
    pvs
    -2
    Сегодня, 17:41
    В то же время, несмотря на то, что СВО идет уже 5-й год, нашими военными не был разрушен ни один из ключевых для логистики врага мостов через Днепр, равно как и через реки на западе Украины

    Да продали нас с потрохами. Абрамович после поездки в хохляндию должен был уже сидеть как предатель. Ан нет... Значит чем-то торговал там. Потому и мосты там стоят
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:52
      И пароходы идут в Одессу. Что-то ведь везут?
      1. Serg Koma Звание
        Serg Koma
        0
        Сегодня, 17:58
        Цитата: роман66
        пароходы идут в Одессу

        И поезда в Варшаву; Бухарест и т.д. по расписанию...
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 17:44
    Связь обеспечивается через американские спутники Statlink, что дает «Бегемоту» иммунитет к подавлению РЭБ..


    Помню ещё пару лет назад писали , что на подходе "Калинка" и "Тобол" , причём именно для борьбы со Старлинком и GPS.
    Видать не вышло ничего...
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 17:58
    Мощный пожар наблюдают в районе моста через устье Днестра в посёлке Затока Одесской области

    сегодня этот район подвергся мощному обстрелу УМПК и "Гераней", о чём украинские источники предпочли никому не сообщать.
  8. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 18:01
    в результате удара было повреждено дорожное полотно моста — отчетливо видны сквозные отверстия

    И только у нас есть куча Свидетелей Нерушимости Мостов, которые с пеной у рта доказывают что поразить мосты через Днепр невозможно.