Задержан виновник взрыва посылки на почте в Киеве и гибели сотрудника

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Задержан виновник взрыва посылки на почте в Киеве и гибели сотрудника


В результате детонации сбросов для FPV-дронов, которые находились в одном из отправлений, на прошлой неделе погиб человек, работавший на киевском почтовом терминале. Некий украинский мужчина отправил посылку с таким взрывоопасным содержимым своему приятелю в Киевскую область.

В сети разошлось видео, на котором запечатлен момент детонации боеприпаса в сортировочном центре в украинской столице.

В результате погиб 58-летний сотрудник. Еще два человека получили ранения.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, уже задержан виновник взрыва посылки на почте в Киеве и гибели сотрудника. Им оказался 35-летний украинский гражданин.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и передаче взрывоопасных предметов без соответствующего разрешения. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Наказание могло быть еще строже, но инцидент, который изначально начали расследовать как теракт, решили переквалифицировать. Теперь обвиняемого будут судить по более мягкой статье – незаконный оборот боеприпасов.

На Украине сложилась такая ситуация, что власти оказались неспособными контролировать оборот оружия и боеприпасов в стране. Данная проблема начала проявляться с 2014 года, когда Киев начал карательную операцию против населения Донбасса. С началом полномасштабного российско-украинского вооруженного конфликта она еще больше обострилась. Предположительно сейчас на руках у населения Украины находится несколько миллионов единиц незарегистрированного оружия.

4 комментария
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  1. Forcecom Звание
    Forcecom
    -1
    Сегодня, 17:24
    эм, я стесняюсь спросить, а нам это к чему?
    1. Victal Звание
      Victal
      0
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Forcecom
      эм, я стесняюсь спросить, а нам это к чему?

      Наверное очередной раз показать, что "высшая раса" не такая уж и высшая, дураков и у них хватает
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 17:36
    Что же эта посылка раньше не рванула , ведь наверняка долго в машине тряслась при перевозках?!
  3. туц Звание
    туц
    0
    Сегодня, 17:36
    Замечу матерятся они по русский