Литва отрабатывает защиту Сувалкского коридора от «российского вторжения»

В ходе учений будет оцениваться способность штаба и подразделений планировать и проводить операции, координировать действия и взаимодействовать с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО. Вместе с военнослужащими в учениях примут участие члены Союза литовских стрелков.

Литва начала учения по «защите» Сувалкского коридора от возможного нападения России и Белоруссии. Официально об этом не говорится, но от кого еще «защищаться» одному из прибалтийских лимитрофов, как не от Москвы и Минска.Литовская армия совместно с подразделениями других стран НАТО, а также с привлечением Добровольческих сил охраны края (KASP), отработает защиту Сувалкского коридора. Учения уже начались и проходят у границы Калининградской области. Видимо, по сценарию учений возможный удар предполагается оттуда. Как заявили в литовском Минобороны, самое главное — это отработать взаимодействие между подразделениями армии Литвы, НАТО и членами Союза литовских стрелков (военизированное формирование, задачей которого является организация сопротивления и партизанского движения на «оккупированных» территориях).Сувалкский коридор расположен между Белоруссией и Калининградской областью. По сути, это самое узкое место на границе Литвы и Польши, не превышающее сотни километров. Именно поэтому генералы НАТО уверены, что свой первый удар Россия обязательно нанесет здесь, чтобы создать сухопутный коридор в Калининградскую область. Поэтому учения по защите данной местности проводятся ежегодно, да еще и не по разу.