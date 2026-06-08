Литва отрабатывает защиту Сувалкского коридора от «российского вторжения»
8443
Литва начала учения по «защите» Сувалкского коридора от возможного нападения России и Белоруссии. Официально об этом не говорится, но от кого еще «защищаться» одному из прибалтийских лимитрофов, как не от Москвы и Минска.
Литовская армия совместно с подразделениями других стран НАТО, а также с привлечением Добровольческих сил охраны края (KASP), отработает защиту Сувалкского коридора. Учения уже начались и проходят у границы Калининградской области. Видимо, по сценарию учений возможный удар предполагается оттуда. Как заявили в литовском Минобороны, самое главное — это отработать взаимодействие между подразделениями армии Литвы, НАТО и членами Союза литовских стрелков (военизированное формирование, задачей которого является организация сопротивления и партизанского движения на «оккупированных» территориях).
В ходе учений будет оцениваться способность штаба и подразделений планировать и проводить операции, координировать действия и взаимодействовать с другими подразделениями вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО. Вместе с военнослужащими в учениях примут участие члены Союза литовских стрелков.
Сувалкский коридор расположен между Белоруссией и Калининградской областью. По сути, это самое узкое место на границе Литвы и Польши, не превышающее сотни километров. Именно поэтому генералы НАТО уверены, что свой первый удар Россия обязательно нанесет здесь, чтобы создать сухопутный коридор в Калининградскую область. Поэтому учения по защите данной местности проводятся ежегодно, да еще и не по разу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация