В «игру» с нарушением логистики можно играть вдвоём: удары по Затоке, Богодухову

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В «игру» с нарушением логистики можно играть вдвоём: удары по Затоке, Богодухову

Российские Вооружённые силы доходчиво объясняют противнику, что в «игры» в нарушение логистики в оттяжке от линии боевого соприкосновения можно «играть» вдвоём. На фоне участившихся попыток ВСУ атаковать российскую логистику в направлении Крыма и в самом Крыму, российские войска активизировали атаки на целый ряд маршрутов в тылу врага.

Поступают сведения о двух уничтоженных АЗС в районе Павлограда Днепропетровской области. В результате прилётов возникли пожары, которые привели к выгоранию всех видов топлива на автозаправочных станциях. Ресурсы противника пишут о том, что в связи «с активностью российских дронов» движение по автодорогам на левобережной части Днепропетровщины «перестало быть безопасным». Добавляется информация о дефиците моторного топлива в регионе.





Ещё одно направление, по которому отрабатывают российские дроноводы – дорога Сумы-Харьков через Богодухов. Сообщается о поражении автоцистерн с топливом, а также о прилётах по грузовикам, которые использовались для перевозки военных грузов и стройматериалов - для укрепления позиций ВСУ на севере Харьковской области. Напомним, что там, в районе Казачьей Лопани, идут бои.



Третье направление - транспортная связь с Одессой. В настоящее время группы дронов типа «Герань» отрабатывают по логистике противника в районе Затоки.



По некоторым данным, идёт охота на автоцистерны с топливом в районе моста через лиман. Приоритетная задача - затруднить поставки топлива в черноморские порты Украины, что, по понятным причинам, приведёт к существенным сбоям в морской военной логистике врага.
21 комментарий
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  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +9
    Сегодня, 17:50
    Непонятно, а кто ограничивал удары по всей территории бандерштата с начала СВО?
    Те же мосты через Днепр, ОРУ 750 КВ от 3 АЭС, узлы лини й синхронизации перетока электроэнергии с гейропы.
    Всему этому не есть равная цена жизней наших военных и мирных.
    Кто ответственен за упущения и проколы, если это преподносится как игра вдвоём?
    А что было раньше? Игра в одни ворота?
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: ZovSailor
      Непонятно, а кто ограничивал удары по всей территории бандерштата с начала СВО?
      Те же мосты через Днепр, ОРУ 750 КВ от 3 АЭС, узлы лини й синхронизации перетока электроэнергии с гейропы.
      Всему этому не есть равная цена жизней наших военных и мирных.
      Кто ответственен за проколы?

      Леопольд ..)) Теперь мышей гоняем ..Сажаем всех !! Шойгу не трогаем он всех сдал !!
    2. Carlos Звание
      Carlos
      +2
      Сегодня, 17:57
      Вы только про мосты через Днепр не напоминаете. Не надо о наболевшем.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -1
        Сегодня, 18:15
        Carlos
        Сегодня, 17:57
        Вы только про мосты через Днепр не напоминаете. Не надо о наболевшем.

        Ну, батенька, из благих намерений чего только не напомнишь.
        Мозги нуждаются в ежедневной тренировке и профилактике, чтобы подтверждать когнитивные способности мыслить и побеждать, а не испытывать терпение российского народа.
        Опять же по профессору Преображенскому - Разруха не в клозетах, а головах.
      2. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 18:34
        Цитата: Carlos
        Вы только про мосты через Днепр не напоминаете. Не надо о наболевшем.

        Да и корабли с оружием, которые разгружаются в Одесском порту, то же, никто не топит, хотя бы в отместку за наши танкеры и газовозы, давно стоило бы этим заняться, я уж молчу, что и на фронте бы это сказалось.
      3. Комментарий был удален.
    3. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 18:21
      Вы еще бескидский тоннель вспомните и силовые подстанции. hi
      Святое у нас не трогают. Договорились же...
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 18:24
      Противник заявляет об ударах дронов-камикадзе "Герань" и ФАБ с УМПК по Затоке, где располагается важный мост между двумя частями Одесской области.

      Последний раз по аналогичной схеме - дронами и бомбами - ВКС России его пытались ковырять в декабре 2025 года, но все очередной раз ограничилось отдельным показательным ударом без перехода к уничтожению переправы. И вот теперь в штабах про мост снова вспомнили лишь после того, как ВСУ смогли подорвать логистику в Крым.

      Так выглядит та самая "системность". Побомбили чуть-чуть там, немного тут и малость здесь. А в итоге нигде ничего не доведено до конца и вот мы наблюдаем очередную попытку бомбежки этого моста с самого начала СВО.
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        0
        Сегодня, 18:36
        Ну это классика. Весь январь долбили энергетику Киева и нужно было лишь продолжить делать то же самое в самую последнюю неделю и Киев стал бы непригоден для жизни а миллионы населения повалили бы из города сея панику по всей стране. Но вместо этого уничтожили все усилия согласившись на недельное прекращение ударов по энергетике от Трампа. И это повторялось многократно в разных формах - явное свидетельство того, что наверху быстрая победа РФ просто не нужна. Доиграются ведь…
  2. knn54 Звание
    knn54
    -3
    Сегодня, 17:52
    В России ТОЛЬКО продолжают разрабатывать БЭКи..
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: knn54
      В России ТОЛЬКО продолжают разрабатывать БЭКи..

      А зачем они нам ? Космос там все ..Один удар и все БПЛА рухнут !!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 18:09
        На катер можно хоть пятитонную бомбу поставить и снести нафиг выходящий на море мост. И на катер можно спутниковую тарелку поставить и не ныть что старлинка нет
        1. andranick Звание
          andranick
          -2
          Сегодня, 18:14
          Цитата: alexoff
          И на катер можно спутниковую тарелку поставить и не ныть

          Ну пошатайте крепление своей спутниковой тарелки и посмотрите что с сигналом будет.
          1. Mixanus Звание
            Mixanus
            0
            Сегодня, 18:34
            Цитата: andranick
            Цитата: alexoff
            И на катер можно спутниковую тарелку поставить и не ныть

            Ну пошатайте крепление своей спутниковой тарелки и посмотрите что с сигналом будет.

            Да выкидывть все тарелки скоро нужно
  3. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 17:55
    Зощенко это уже описывал
    — Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко.
  4. Комментарий был удален.
  5. Arnok Звание
    Arnok
    0
    Сегодня, 17:58
    Поступают сведения о двух уничтоженных АЗС в районе Павлограда Днепропетровской области.

    Что-то мне кажется, что не стоит мне в этом году ехать в Крым... request
  6. roosei Звание
    roosei
    0
    Сегодня, 17:58
    Сколько можно играть в ответку? Не пора ли на упреждение удары наносить?
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:59
    А для генштаба это что, игры какие-то? Без ударов по нашей логистике они не начали бы бороться с вражеской? Какие цели у них вообще в арбатском округе, как победить лобовыми атаками, не включая мозг командования, потому что с мозгами кто угодно победит, а вы попробуйте без мозгов? fool
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +4
      Сегодня, 18:18
      Цитата: alexoff
      с мозгами кто угодно победит, а вы попробуйте без мозгов

      Без мозгов родственники и дети генералов и чиновников не смогли бы покупать недвижимость за рубежом и строить дворцы Подмосковье. Без мозгов олигархи типа Абрамовича не смогли бы свободно кататься между Москвой и Киевом, а Россия за 4 года войны не переместилась с 5-го на 4-го место по количеству олигархов, опередив Индию.
  8. ism_ek Звание
    ism_ek
    -2
    Сегодня, 18:00
    . настоящее время группы дронов типа «Герань» отрабатывают по логистике противника в районе Затоки.
    По некоторым данным, идёт охота на автоцистерны с топливом в районе моста через лиман.

    Этот мост железный)
  9. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    Сегодня, 18:37
    2 АЗС тоже не плохо, но 2002 лучше - вот и логистика встала, цель стационарная промахнулся сложно, только бить нужно по заглублённым ёмкостям.
  10. borys Звание
    borys
    0
    Сегодня, 18:38
    Мост в Затоке надо было сносить в феврвле 22-го. Несмотря ни на
    какие трудности. Это азы военного дела и потятно даже зеленому
    лейтенанту. Но почему то непонятно многозвездным генералам и
    Кремлевским жителям.