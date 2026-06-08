В «игру» с нарушением логистики можно играть вдвоём: удары по Затоке, Богодухову
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Российские Вооружённые силы доходчиво объясняют противнику, что в «игры» в нарушение логистики в оттяжке от линии боевого соприкосновения можно «играть» вдвоём. На фоне участившихся попыток ВСУ атаковать российскую логистику в направлении Крыма и в самом Крыму, российские войска активизировали атаки на целый ряд маршрутов в тылу врага.
Поступают сведения о двух уничтоженных АЗС в районе Павлограда Днепропетровской области. В результате прилётов возникли пожары, которые привели к выгоранию всех видов топлива на автозаправочных станциях. Ресурсы противника пишут о том, что в связи «с активностью российских дронов» движение по автодорогам на левобережной части Днепропетровщины «перестало быть безопасным». Добавляется информация о дефиците моторного топлива в регионе.
Ещё одно направление, по которому отрабатывают российские дроноводы – дорога Сумы-Харьков через Богодухов. Сообщается о поражении автоцистерн с топливом, а также о прилётах по грузовикам, которые использовались для перевозки военных грузов и стройматериалов - для укрепления позиций ВСУ на севере Харьковской области. Напомним, что там, в районе Казачьей Лопани, идут бои.
Третье направление - транспортная связь с Одессой. В настоящее время группы дронов типа «Герань» отрабатывают по логистике противника в районе Затоки.
По некоторым данным, идёт охота на автоцистерны с топливом в районе моста через лиман. Приоритетная задача - затруднить поставки топлива в черноморские порты Украины, что, по понятным причинам, приведёт к существенным сбоям в морской военной логистике врага.
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