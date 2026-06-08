Лавров: Киеву не нужны переговоры, поэтому всё будет решаться на фронте

Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьёзно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас всё зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.

Так, наверно, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны.