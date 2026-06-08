Лавров: Киеву не нужны переговоры, поэтому всё будет решаться на фронте
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Завершение конфликта на Украине сейчас зависит не от переговоров, а от действий российской армии на фронте. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр не видит возможности для возобновления переговоров с Киевом на фоне заявлений и действий Зеленского, а также его европейских союзников. По словам Лаврова, Европа открыто поддерживает киевский режим, Макрон, Стармер и Мерц снова заговорили о вводе на территорию Украины неких «стабилизационных сил». Кроме того, европейские союзники намерены поставить Киеву дополнительное дальнобойное оружие для ударов по России.
Так что ни о каких переговорах сейчас речь даже не может идти, победа в конфликте будет добываться на поле боя.
Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьёзно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас всё зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
Также Лавров заявил, что письмо Зеленского ясно показало, что Украине переговоры не нужны. В Кремле считают, что если бы Зеленский действительно хотел диалога, то письмо передал бы по закрытым каналам, а не рассылал его по всему миру.
Так, наверно, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны.
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