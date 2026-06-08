Лавров: Киеву не нужны переговоры, поэтому всё будет решаться на фронте

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Лавров: Киеву не нужны переговоры, поэтому всё будет решаться на фронте

Завершение конфликта на Украине сейчас зависит не от переговоров, а от действий российской армии на фронте. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр не видит возможности для возобновления переговоров с Киевом на фоне заявлений и действий Зеленского, а также его европейских союзников. По словам Лаврова, Европа открыто поддерживает киевский режим, Макрон, Стармер и Мерц снова заговорили о вводе на территорию Украины неких «стабилизационных сил». Кроме того, европейские союзники намерены поставить Киеву дополнительное дальнобойное оружие для ударов по России.



Так что ни о каких переговорах сейчас речь даже не может идти, победа в конфликте будет добываться на поле боя.

Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьёзно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас всё зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.

Также Лавров заявил, что письмо Зеленского ясно показало, что Украине переговоры не нужны. В Кремле считают, что если бы Зеленский действительно хотел диалога, то письмо передал бы по закрытым каналам, а не рассылал его по всему миру.

Так, наверно, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны.
10 комментариев
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  1. gryaznov.igor. Звание
    gryaznov.igor.
    +1
    Сегодня, 18:17
    Опять бла-бла,пора верхушку украинцев в земельку упаковывать,а не чертить коричневые линии
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      Сегодня, 18:21
      Цитата: gryaznov.igor.
      Опять бла-бла,пора верхушку украинцев в земельку упаковывать,а не чертить коричневые линии

      Ну это не долго Зачистка идет !! А потоом оптом ВСЕХ !! Вместе с натовской охраной !!!
      Криков будет )))))
      Курятник ЕС закукарекает А потом по ним лису запустим )))
  2. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 18:17
    Лавров выступает "эхом" ВВП, повторяя его высказывания? fool Сколько можно слушать одно и тоже, действовать нужно а не болтать в пустую.
  3. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 18:19
    Мочить будем всех ..Разбегайтесь украинцы !!!
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 18:23
    Лавров: Киеву не нужны переговоры, поэтому всё будет решаться на фронте

    Так решайте, а не сотрясайте воздух! Пока наши парни отдают свои жизни на передовой, анонсированные регулярные удары по Киеву и центрам принятия решений, которые возможно облегчили бы положение на фронте и в тылу, остаются очередной - уже ни кого не пугающей болтовнёй.
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -2
    Сегодня, 18:24
    Вот это да! ""Шайка неонацистов и наркоманов, засевшая в Киеве" оказалась невежливой! Письмо по закрытым каналам ( т.е., с Абрамовичем?) не передали.

    Кстати, у Лаврова не возникает вопроса, в какой роли его держат? Дмитриев решает вопросы с "партнерами" в США, Абрамович ездит в Киев по поручению президента. Кто же у нас Лавров? Конферансье?
  6. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +2
    Сегодня, 18:25
    Герои на фронте нужны России потому что в Кремле засели предатели не желающие уничтожить Зеленского и верхушку бандеровского режима и оберегающих этих военных преступников сильнее чем собственных граждан.
  7. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    0
    Сегодня, 18:29
    Рубрика - будни Свинарника .
    "Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), которого на видео в следственном изоляторе (СИЗО) Одессы заставляли на четвереньках подносить тапки зубами, был арестован по обвинению в аналогичных издевательствах над мобилизованными. Об этом заявляет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. " laughing
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 18:29
    Киеву не нужны переговоры, поэтому всё будет решаться на фронте

    На 5 год войны эта простая истина дошла до чиновников высшего ранга.
    Я конечно в шоке.
  9. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 18:35
    Сколько ещё должно пройти времени, чтобы лавров начал говорить очевидностями - Россия воюет НАТО?

    404 ещё в далёком 2015 открыто начала заявлять, что воюет против армии России. У нас уже прошло почти 5 лет сначала сво, ну почему-то наши трусливая власть не хочет открыто признаться в том, что воюет не с украиной, а именно со всем коллективным западом...
    Если прилетает какая-то ракета, российский официоз и власть говорят, что это типа украина запустила, хотя и ежу понятно - что запускают кадровые офицеры стран НАТО.
    Так почему у нас не начинают говорить после прилётов, что эту ракету а нам запустил именно НАТО, а не украин?