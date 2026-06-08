Страны ОПЕК сократили добычу нефти до 40-летнего минимума

Добыча нефти странами-членами ОПЕК в прошлом месяце упала до нового 40-летнего минимума, поскольку из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива государства Персидского залива в очередной раз были вынуждены сократить нефтедобычу.Согласно данным, представленным в ежемесячном обзоре Bloomberg, группа, в которой после ухода ОАЭ остаются 11 членов, в мае текущего года столкнулась с падением производства ещё на 1,2 миллиона баррелей в день, тогда как в апреле объемы ежедневной добычи нефти составляли около 6,33 миллиона баррелей. При этом, если Иран и Кувейт сократили свою добычу на более миллиона баррелей в день, Ирак демонстрирует незначительное восстановление добычи нефти. Саудовская Аравия, в свою очередь, снизила объемы еще на 240 тысяч баррелей в день — до 6,57 миллиона баррелей, что на 37% меньше объемов февраля. Хотя обширная трубопроводная инфраструктура предотвратила еще более резкое снижение — по сравнению с потерями производства около 80% в Кувейте и 70% в Ираке, — это тем не менее подчеркивает ограниченную способность королевства компенсировать региональные сбои в поставках, в то время как основные экспортные маршруты остаются ограниченными.Между тем, пока в Вашингтоне продолжают рассказывать о «близости сделки» с Ираном и скором открытии Ормузского пролива, последствия ближневосточного кризиса все ощутимее отражаются на мировых нефтяных рынках. Американские нефтяные резервы уже опустились до минимального уровня с 2004 года — до 1,57 млрд баррелей. Американцы сейчас выступают главным компенсатором для Европы сократившихся ближневосточных поставок. Таким образом, пока Трамп публично продолжает говорить о якобы скором завершении конфликта, американская экономика все сильнее завязывается на необходимости удерживать мировой рынок за счет собственных резервов, экспорта и добычи нефти.

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