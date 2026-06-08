Страны ОПЕК сократили добычу нефти до 40-летнего минимума

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Страны ОПЕК сократили добычу нефти до 40-летнего минимума

Добыча нефти странами-членами ОПЕК в прошлом месяце упала до нового 40-летнего минимума, поскольку из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива государства Персидского залива в очередной раз были вынуждены сократить нефтедобычу.

Согласно данным, представленным в ежемесячном обзоре Bloomberg, группа, в которой после ухода ОАЭ остаются 11 членов, в мае текущего года столкнулась с падением производства ещё на 1,2 миллиона баррелей в день, тогда как в апреле объемы ежедневной добычи нефти составляли около 6,33 миллиона баррелей. При этом, если Иран и Кувейт сократили свою добычу на более миллиона баррелей в день, Ирак демонстрирует незначительное восстановление добычи нефти. Саудовская Аравия, в свою очередь, снизила объемы еще на 240 тысяч баррелей в день — до 6,57 миллиона баррелей, что на 37% меньше объемов февраля. Хотя обширная трубопроводная инфраструктура предотвратила еще более резкое снижение — по сравнению с потерями производства около 80% в Кувейте и 70% в Ираке, — это тем не менее подчеркивает ограниченную способность королевства компенсировать региональные сбои в поставках, в то время как основные экспортные маршруты остаются ограниченными.



Между тем, пока в Вашингтоне продолжают рассказывать о «близости сделки» с Ираном и скором открытии Ормузского пролива, последствия ближневосточного кризиса все ощутимее отражаются на мировых нефтяных рынках. Американские нефтяные резервы уже опустились до минимального уровня с 2004 года — до 1,57 млрд баррелей. Американцы сейчас выступают главным компенсатором для Европы сократившихся ближневосточных поставок. Таким образом, пока Трамп публично продолжает говорить о якобы скором завершении конфликта, американская экономика все сильнее завязывается на необходимости удерживать мировой рынок за счет собственных резервов, экспорта и добычи нефти.
7 комментариев
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  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 19:10
    Нам нужно полностью остановить поставки бензина и дизеля зарубеж сколько бы мы не потеряли в прибылях.
    В целом нам это выгодно и в стратегическом смысле. Мы в основном поставляем топливо недружественным странам, врагам ведущих против нас войну и санкциями и на поле боя. soldier
  2. Misza1963 Звание
    Misza1963
    +1
    Сегодня, 19:36
    A gdzie Rosja w tym równaniu?
    Wszak mniej topy, to więcej pieniędzy. Nawet mimo różnych obniżek.
    Czy to OPEC + jest jeszcze żywe?
    USA zdaje się zagonily się w rodzaj paradoksu. Produkują mnóstwo ropy, na razie, ale ropa to nie marchewka, która można sobie wyhodować i zjeść. Ona ma światowe znaczenie. I ceny.
    A amerykańska ropa jest droga, bo dużo trzeba włożyć, by wyjac. No i robi się dziwnie.
    Nie ma chyba żadnego planu w tej grze. Po prostu różne kraje robią różne rzeczy myśląc, że to dla nich dobrze, a potem wraca to do nich jakimś nie przewidywanym skutkiem.
    Nikt nic nie rozumie.
    Może hihi AI pomoże?
    1. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 20:21
      Пан из Варшавы? Текст слишком короткий
      1. bars042 Звание
        bars042
        +1
        Сегодня, 21:02
        Таких петрушек, здеся на сайте, вещающих якобы из-за "границы", на "якобы" своём языке, хватает. Но обязательно впендурят перевод на Русский. Хотя, казалось бы, печатай сразу на Русском. Но нет же. Дай выпендрится на "своём".
        1. mann Звание
          mann
          0
          Сегодня, 21:19
          Да мне в общем-то все равно ... просто ностальгия... знал в советское время польских студентов и аспирантов... не поверите, отличные ребята были love , веселые, коммуникабельные... правда, спекулянты через одного smile но это тогда было незаконно, сейчас это называется бизнес... request
  3. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 20:08
    Страны ОПЕК сократили добычу нефти до 40-летнего минимума

    Какие то бумбарашки шляются на этом ОПЕК`е:

    Семь стран ОПЕК+, участвующих в дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, согласовали увеличение квот производства на 188 тыс. баррелей в сутки в июле этого года. Об этом сообщается в коммюнике ОПЕК+ по итогам встречи семерки 7 июня

    https://rg.ru/2026/06/07/sem-stran-opek-v-iiule-hotiat-uvelichit-dobychu-eshche-na-188-tys-barrelej-v-sutki.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.warandpeace.ru%2F
  4. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 20:19
    американская экономика все сильнее завязывается на необходимости удерживать мировой рынок за счет собственных резервов, экспорта и добычи нефти

    Как повторяется уникальная, в своем роде, ситуация. Такое происходит на глобальном уровне невпервые, но рекордов 73-го и 79-го года еще не достигли.. Теперь даже интересно: насколько долго в этот раз может продержаться США в таком режиме и кому они срежут поставки в первую очередь когда резервы понадобятся самим..