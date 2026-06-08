США обещают вывести израильские войска с территории Ливана
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США обещают Ливану вывод израильских войск с ливанской территории, а также возвращение заключенных. Об этом заявил американский посол в Бейруте Мишель Исса по итогам встречи с председателем ливанского парламента Набихом Берри.
Израильская армия выйдет из Ливана, вернув под контроль Бейрута все оккупированные территории на юге страны, а также вернет всех заключенных. Такое обещание дал американский посол. Однако оно расходится не только с заявлениями израильского премьера Беньямина Нетаньяху, но и других официальных лиц, представляющих израильскую оппозицию.
Трамп тоже заявляет, что США и Израиль договорились прекратить все атаки на Иран, если он не будет бить по еврейскому государству. В Тегеране согласились прекратить удары, но предупредили, что в случае атаки на Ливан они возобновятся в гораздо большем количестве.
Трамп так сильно хочет заключить мирное соглашение с Ираном, что дважды за последние сутки звонил Нетаньяху, после чего заявил, что израильский премьер будет вынужден принять любое соглашение, которое подпишут США, потому что у него «нет выбора».
Между тем Нетаньяху продолжает рассказывать израильтянам сказки про ливанскую «Хизбаллу», боевики которой якобы планировали вторгнуться на израильскую территорию, а также «уничтожить» израильские города с помощью 150 тысяч ракет и снарядов. По-видимому, Израиль не собирается выводить свои войска с территории Ливана и прекращать бомбардировки.
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