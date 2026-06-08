США обещают вывести израильские войска с территории Ливана

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США обещают вывести израильские войска с территории Ливана

США обещают Ливану вывод израильских войск с ливанской территории, а также возвращение заключенных. Об этом заявил американский посол в Бейруте Мишель Исса по итогам встречи с председателем ливанского парламента Набихом Берри.

Израильская армия выйдет из Ливана, вернув под контроль Бейрута все оккупированные территории на юге страны, а также вернет всех заключенных. Такое обещание дал американский посол. Однако оно расходится не только с заявлениями израильского премьера Беньямина Нетаньяху, но и других официальных лиц, представляющих израильскую оппозицию.



Трамп тоже заявляет, что США и Израиль договорились прекратить все атаки на Иран, если он не будет бить по еврейскому государству. В Тегеране согласились прекратить удары, но предупредили, что в случае атаки на Ливан они возобновятся в гораздо большем количестве.

Трамп так сильно хочет заключить мирное соглашение с Ираном, что дважды за последние сутки звонил Нетаньяху, после чего заявил, что израильский премьер будет вынужден принять любое соглашение, которое подпишут США, потому что у него «нет выбора».

Между тем Нетаньяху продолжает рассказывать израильтянам сказки про ливанскую «Хизбаллу», боевики которой якобы планировали вторгнуться на израильскую территорию, а также «уничтожить» израильские города с помощью 150 тысяч ракет и снарядов. По-видимому, Израиль не собирается выводить свои войска с территории Ливана и прекращать бомбардировки.
19 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 19:02
    Их обещания - как собачий брёх, не стоят и использованного пипифакса.. Жаль - наши верхние этого так до сих пор похоже и не понимают.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 19:28
      Если собрать все страны и народы которым янки чего-нибудь когда-нибудь обещали то эта организация будет сравнима по численности с ООН. 250 лет в этой стране все всем обещали, но.... laughing
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 20:35
        Да ладно - с одними индейскими племенами несколько тысяч договоров было подписано. Ни один - не выполнен!!
  2. АИК05 Звание
    АИК05
    +3
    Сегодня, 19:09
    Не выведут еврей свои войска, Трамп уже не авторитет для них, сбитый летчик.
  3. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 19:14
    Трампон хочет сделать всех счастливыми и обманутыми.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 19:18
    США обещают
    звучит как начало несмешной шутки
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 19:36
      Трамп обещал даже зелю наклонить на анкориджские соглашения, даже зеля увильнул, а нетаньяху будет трампона 40 лет водить за нос,но войска не выведет. А так по последним событиям очередной разводняк или шапито, как звучало обещайте им все что хотят, резать будем потом....
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:41
        Бедный Трамп, вечно его кидают, не дают ему заключить выгодный договорнячок. Конечно это совсем не мулька что Трамп хороший, а зависимые от него вассалы плохие, так может быть где угодно кроме как в США laughing
        1. Aндрей Ко Звание
          Aндрей Ко
          0
          Сегодня, 19:53
          Думаю Трампон в доле и это спектакль для всех. "не дают ему заключить выгодный договорнячок."- он делает так чтобы этот договорнячок никогда не случился, пример замена условий в последний момент при переговорах с Ираном. А зарабатывают он и ему подобные да хоть на той же бирже.....зная инсайд можно неплохо хапнуть, поэтому разно направленные действия в переговорах очень похожи на регулируемые качели на бирже....
          1. BrTurin Звание
            BrTurin
            0
            Сегодня, 20:21
            Цитата: Aндрей Ко
            Думаю Трампон в доле и это спектакль для всех

            спектакль который больнее всего бьет по европам, но тут ему главное не перегнуть... стратегические запасы нефти в штатах на миниме за 20 лет
            Президент Rapidan Energy Group и бывший советник Белого дома Боб Макнелли, предупредил, что этим летом цены могут взлететь до 200 долларов за баррель, если Ормузский пролив — важнейшая артерия для энергоносителей из Персидского залива, перекрытая из-за войны, — не откроется вновь для танкеров... По данным Управления энергетической информации, средняя цена на бензин в США на прошлой неделе составила 4,44 доллара за галлон. Несмотря на незначительное снижение за последние недели, рост по сравнению с довоенным периодом составил почти 50%. Трамп неоднократно сулил стремительное падение цен по окончании войны.... Новый скачок цен на сырую нефть взвинтит цены на топливо в самый разгар сезона отпусков в США и усугубит политическое давление на Трампа в преддверии промежуточных выборов в ноябре. https://inosmi.ru/20260604/neft-278750394.html
            на сколько еще хватит запасов в штатах, столько будет и спектакль, но потом
            1. Aндрей Ко Звание
              Aндрей Ко
              +1
              Сегодня, 20:31
              Стратегические запас нефти сша на то и стратегические что знать его истинное количество гос. тайна и я понимаю в штатах это понимают, манипуляциями об этих запасах уже лет двадцать рулят ценой на бирже сырьевой - торги отслеживал
  5. sergeyezhov Звание
    sergeyezhov
    -1
    Сегодня, 19:35
    Нужно добровольцев в Ливан направить. Оказать интернациональный долг
    1. вертухай 2003 Звание
      вертухай 2003
      0
      Сегодня, 20:24
      Дай, Бог со СВОим розобраться...
  6. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 20:23
    США также обещали вывести ВСУ с Донбасса...
  7. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 20:30
    Пустые обещания. Израиль возобновит атаки. И территории отдавать он не собирается. Это все просто затягивание времени - так можно сидеть в осаде бесконечно..
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Кмет
      Пустые обещания. Израиль возобновит атаки. И территории отдавать он не собирается. Это все просто затягивание времени - так можно сидеть в осаде бесконечно..

      А пусть Трамп по оккупированным евреями территориям ударит, раз они не слушаются !
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 21:04
        Вы же понимаете, что не ударит. Израиль - опорный пункт США на БВ.. Вы предложили действие равносильное бомбардированию собственных союзников в регионе: Трамп хоть и павлин, но он же не идиот..
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:35
    "США обещают Ливану вывод израильских войск с ливанской территории, а также возвращение заключенных. Об этом заявил американский посол в Бейруте Мишель Исса по итогам встречи с председателем ливанского парламента Набихом Берри."

    А Израиль об этом узнал заранее или из новостей?

    Понятно, что "если в кране нет воды, все сантехники виноваты". Но такие новости немного пованивают либо не переводом, а пересказом, либо стремлением набрать побольше комментариев.
  9. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 20:51
    США обещают вывести израильские войска с территории Ливана

    СГА Брешут !