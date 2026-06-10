Сверхнизкие орбиты России: потенциал для критического отставания
SOAR Discovery предназначен для исследования взаимодействия различных материалов с атмосферными потоками на очень низких околоземных орбитах. Противник прощупывает перспективы освоения VLEO
Почему именно VLEO
Диапазон космических полетов, пролегающий непосредственно у кромки земной атмосферы на высотах от 150 до 250 километров, представляет собой уникальную и технически сложную область космонавтики, известную как очень низкие (VLEO) или сверхнизкие (SLEO) околоземные орбиты. Нижний рубеж этого пространства жестко лимитирован либо формальной линией Кармана на стокилометровой отметке, либо естественным порогом в 120 километров, где плотность воздушной оболочки неизбежно вызывает критическое торможение и сход космического аппарата с траектории.
Верхняя же граница остается плавающей и в зависимости от применимого контекста опускается до 300 или поднимается до 400 километров. В отечественной и зарубежной практике эти высоты традиционно классифицируются как низкие опорные орбиты, служащие отправными точками для дальнейших экспедиций, причем в американской космической индустрии базовым стандартом для таких траекторий исторически принято считать круглые 100 миль (около 185 километров), в то время как в российской практике этот показатель обычно округляют до 200 километров.
Диапазон сверхнизких околоземных орбит переживает в настоящее время фундаментальную переоценку статуса. То, что ещё пятнадцать лет назад рассматривалось исключительно как нишевая область для единичных научных миссий — гравитационного картографирования, изучения верхней атмосферы, — сегодня превращается в арену многосторонней конкуренции с участием оборонных ведомств, национальных космических агентств и частных стартапов.
Исходные данные стоит искать в физике. Понижение рабочей высоты спутника с типичных для низкоорбитальных группировок 500–600 километров до 200 километров даёт резкое улучшение эксплуатационных параметров техники. В оптической разведке разрешение снимка, при неизменной апертуре входного зрачка, обратно пропорционально дистанции до цели: переход с 500 км к 200 км означает повышение детализации примерно в 2,5 раза — то есть объекты, ранее видимые как пиксельные пятна неопределённой формы, обретают геометрически опознаваемые контуры, а в благоприятных атмосферных условиях — и детали конструкции.
Радары с синтезированной апертурой на сверхнизких орбитах работают эффективнее в 2–4 раза благодаря сокращению дистанции до Земли. Это позволяет либо резко снизить энергопотребление радара, либо получать круглосуточные и всепогодные снимки с четкостью, близкой к оптическим фотографиям. Для средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы приближение к источнику эмиссии с 500 до 200 км увеличивает плотность потока мощности на входе приёмной антенны в шесть с лишним раз, что делает обнаружимыми сигналы, которые с традиционных высот были бы погребены под шумовым полом.
Сокращение дистанции до Земли в два-три раза кардинально улучшает качество космической связи: сигнал долетает быстрее, сводя задержки к минимуму, а мощность наземных передатчиков можно снизить в 4–9 раз. Это делает сверхнизкие орбиты идеальными для мгновенной тактической связи, работы автономных датчиков интернета вещей на одной батарейке годами и секундного отклика при управлении беспилотниками. Вплоть до того, что связь можно организовывать напрямую с сотового телефона.
Сверхнизкие орбиты дают два критически важных экономических преимущества, выходящих далеко за рамки физики съёмки и связи.
Во-первых, это естественная утилизация: на высоте 200 км любой отказавший аппарат сгорает в атмосфере за недели, не пополняя популяцию космического мусора.
Во-вторых, диапазон VLEO проходит ниже внутреннего радиационного пояса Ван Аллена и Южно-Атлантической аномалии, что на порядки снижает накопленную дозу облучения бортовой электроники — а это, в свою очередь, позволяет отказаться от дорогостоящих радиационно-стойких компонентов космического класса в пользу коммерческой микроэлектроники индустриального исполнения, дополнительно сокращая стоимость серийного аппарата в разы.
Именно поэтому ведущие космические державы видят в сверхнизких орбитах (VLEO) следующий главный рубеж, а не простое увеличение числа обычных спутников. Опоздание здесь грозит не количественным отставанием, которое можно догнать новыми запусками, а качественным разрывом: VLEO дает принципиальное превосходство в скрытности и эффективности космических операций, которое невозможно компенсировать на более высоких орбитах.
Инженерный вызов
Несмотря на то, что до сверхнизкой орбиты рукой подать, сложностей с её освоением хватает. Первый и главный вызов — остаточная атмосфера. На высоте 200 км воздух в миллиарды раз разреженнее, чем у поверхности Земли. Однако на орбитальной скорости даже эта деликатная среда создает мощное встречное давление. В результате обычный спутник теряет сотни метров высоты на каждом витке и полностью сгорает в атмосфере всего за несколько недель.
На этих высотах двигатель превращается из вспомогательного инструмента в критически важный узел, работающий непрерывно: его отказ означает быструю гибель спутника. Двигателю приходится постоянно компенсировать переменное сопротивление остаточной атмосферы, которое скачет из-за солнечных вспышек, времени суток и маневров аппарата.
Чтобы коммерческая миссия окупалась, система должна стабильно работать 5–7 лет. Однако суммарная нагрузка за этот срок настолько велика, что обычные ионные двигатели малых спутников просто не справятся — у них слишком быстро закончится запас бортового газа (ксенона или криптона) в баллонах.
Иностранные прямоточные электрореактивные двигатели - основа спутников для сверхнизких орбит
Эта проблема вызвала огромный интерес к прямоточным электрореактивным двигателям, которые собирают разреженный воздух прямо из атмосферы. Специальный коллектор захватывает набегающий поток, сжимает его, ионизирует и разгоняет электромагнитным полем для создания тяги. Такой двигатель снимает ограничения по топливу, поэтому срок службы спутника зависит только от износа солнечных батарей и электроники, а не от запаса газа на борту. Доведение этой технологии от лабораторных прототипов до реальных космических полетов станет главной технической задачей для сверхнизких орбит на ближайшие 5–10 лет.
Вторая проблема — это агрессивная среда и нагрев. На этих высотах кислород находится в атомарной форме, превращаясь в мощный разрушитель. Сталкиваясь со спутником на скорости 8 км/с, его атомы буквально уничтожают защитные покрытия, кабели и линзы, разрушая материалы на десятки микрометров в год. Чтобы спутник прожил 5 лет, нужны новые покрытия. Российские ученые из МГУ уже испытывают в лабораториях наноструктурные композиты на основе оксидов кремния и алюминия, которые снижают разрушение в 10 раз, но до космоса им еще далеко. Ситуацию усложняет аэродинамический нагрев: хотя температура на кромках растет всего на десятки градусов, в вакууме это тепло тяжело отводить. В итоге конструкторам приходится жестко перекраивать всю форму аппарата.
Третий вызов — аэродинамика. На обычных высотах форма спутника зависит только от его начинки, а на сверхнизких орбитах лобовое сопротивление становится вопросом выживания. Исследования Самарского университета и европейских ученых доказывают: спутник для сверхнизкой орбиты должен быть вытянутым, как игла или капля, с минимальной площадью торца. Именно поэтому гипотетические спутники для 150-250 км будут выглядеть как космические аппараты из «Звездных войн». Из-за массово-габаритных ограничений нельзя раскрыть огромные солнечные крылья — панели приходится крепить прямо на корпус, что резко снижает выработку энергии.
Европейцы уже испытали GOCE на сверхнизкой орбите
Инженеры десятилетиями не могли разорвать этот порочный круг: мощный двигатель требует больших батарей, а они увеличивают сопротивление воздуха. Сейчас проблему решают на стыке наук: используют сверхэффективные солнечные элементы (КПД более 30%), компактные ионные двигатели, легкие композитные корпуса и умные алгоритмы стабилизации. Тот, кто первым объединит эти технологии, получит контроль над уникальным орбитальным диапазоном и стратегическое превосходство на целое поколение вперед.
Где российские разработки?
В настоящее время в деле освоения сверхнизкой орбиты пройдена важная веха: от единичных научно-демонстрационных миссий мир переходит к прототипированию систем, причём этот переход носит характер согласованного, хотя и не скоординированного, рывка сразу нескольких игроков. Европа, Япония и Китай уже ведут активную гонку за сверхнизкие орбиты, переводя технологии из экспериментов в реальную практику:
• Европа: Сначала агентство ESA доказало успех идеи миссией GOCE (2009–2013), которая четыре года летала на высоте 260 км за счет ионного двигателя. Сейчас европейцы финансируют проект Skimsat — это малый спутник весом до 300 кг для долгой работы на высоте 240 км. Его создают гиганты Thales Alenia Space и Redwire Space.
• Япония: Агентство JAXA миссией SLATS поставило мировой рекорд, опустив спутник до 167 км. На этой критической высоте инженеры успешно протестировали связку ионного и газового двигателей, а также изучили разрушительное действие атмосферы. Сейчас Япония проектирует уже не экспериментальный, а полноценный рабочий аппарат.
• Китай: Действует быстрее всех. Государственный оборонный подрядчик CASIC объявил о планах развернуть огромную группировку из 300 спутников на сверхнизких орбитах, начав запуски в самом конце 2025 года. Это подтверждает, что для Пекина VLEO-диапазон стал главным космическим приоритетом.
Демонстрационный образец спутника для сверхнизких орбит Skimsat
Однако наиболее агрессивную динамику демонстрируют Соединённые Штаты, где VLEO вошли в фокус одновременно оборонных и коммерческих программ. DARPA в рамках проекта Otter финансирует создание и лётную демонстрацию спутника с прямоточным электрореактивным двигателем, способного функционировать на высотах вплоть до 90 километров — фактически на границе между космосом и верхней атмосферой — в течение более чем года. Контракт на 44 миллиона долларов, переданный компании Redwire Space в конце 2025 года, предусматривает полноценную орбитальную демонстрацию.
Космические силы США в рамках инициативы TACSAT (Tactically Responsive Satellite) прорабатывают возможность оперативного запуска малых разведывательных и связных аппаратов на VLEO с мобильных платформ для обеспечения театра военных действий информацией с минимальной задержкой. Частный бизнес тоже включился в гонку, привлеченный возможностями сверхчеткой съемки Земли. Стартап Albedo Space разрабатывает спутники для оптической съемки с разрешением 10 сантиметров на пиксель — раньше такого качества могли добиться только самолеты-разведчики, а Skeyeon создает дешевые массовые аппараты для сверхнизких орбит. Аналитики прогнозируют взрывной рост этого сектора: если в 2025 году на VLEO летали единицы, то к 2030 году их число превысит 620 штук, а объем рынка вырастет с 10 миллионов долларов до полутора миллиардов к 2034 году, прибавляя более 70% ежегодно.
Российская позиция на этом стремительно разогревающемся фоне вызывает обоснованную тревогу. По состоянию на начало 2026 года в стране есть лишь один институционально оформленный проект в области VLEO. Им является технологический конкурс «Сверхнизкие орбиты». Его запустили в октябре 2025 года Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Этот конкурс рассчитан на 2026–2028 годы. Общий призовой фонд составляет 780 миллионов рублей.
Организаторы ставят перед участниками конкретную задачу: необходимо спроектировать спутник, способный функционировать на высоте от 100 до 280 километров в течение как минимум одного месяца. Также аппарат должен демонстрировать потенциал для оказания коммерческих услуг. Принципиально важно, что речь идёт именно о конкурсе. Это механизм отбора и стимулирования перспективных инженерных идей, а не директивно финансируемая программа создания и запуска аппарата с утверждённым графиком. При этом технологические заделы в стране имеются.
Учёные МГУ ведут разработки электрореактивных двигателей малой тяги. Также они создают защитные покрытия, противостоящие атомарному кислороду. Самарский университет им. Королёва обладает компетенциями в тепловом и аэродинамическом моделировании VLEO-аппаратов. Компания «Бюро 1440» накопило опыт создания компактных спутниковых платформ. Они работают с межспутниковыми лазерными линиями и абонентскими терминалами на основе АФАР. Однако в интересах Министерства обороны не заявлено ни одной программы развёртывания серийных VLEO-аппаратов. В гражданском сегменте такие публичные программы тоже отсутствуют. В поручениях президента по развитию космической отрасли сверхнизкие орбиты упоминаются, но они указаны как перспективное направление в рамках федерального проекта «Сфера». Однако конкретные сроки запуска целевых аппаратов там не обозначены.
Эскиз вражеского спутника Stingray для сверхнизких орбит
Разрыв между состоянием дел в России и тем, что происходит у основных геополитических оппонентов, определенно удручает. С учётом того, что полный цикл разработки космической платформы с нуля — от эскизного проекта до лётной квалификации — занимает минимум пять-семь лет, Россия сможет получить первый прототип VLEO-аппарата не ранее начала 2030-х годов. К этому моменту группировки США, Китая и, вероятно, Европы уйдут по эксплуатационной кривой на годы вперёд, накопив массивы данных о поведении техники на сверхнизких высотах, которые невозможно получить наземным моделированием.
В военной сфере это отставание грозит качественным превосходством противника. Он сможет вести сверхдетальную и скрытную разведку над территорией России, тогда как российские средства контроля не дадут аналогичного ответа. С появлением первых спутников-шпионов в 1960-х годах подобных прецедентов еще не было, и это чревато критической потерей контроля за стратегической обстановкой.
Освоение сверхнизких орбит перестаёт быть вопросом научно-технического любопытства и превращается в проблему национальной безопасности. Для решения этой проблемы нужны не лабораторные конкурсы с небольшим призовым фондом. Требуется масштабная государственная программа с бюджетом, сопоставимым со стоимостью ликвидации последствий нашего отставания. Политический приоритет этого проекта должен быть на уровне советских атомного и ракетного проектов середины прошлого века. История не дает гарантий, что такое решение примут вовремя. Однако она четко предупреждает о катастрофической цене опоздания.
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