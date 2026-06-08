В США представили антидроновую систему с пулемётом Гатлинга, РЭБ и ракетами

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В США представили антидроновую систему с пулемётом Гатлинга, РЭБ и ракетами

Американская компания Moog представила новую модульную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам. Название противодроновой системы - Vengeance.

Она построена на базе платформы Flexible Mission и оснащена интегрированной системой управления огнём. Vengeance предназначена для многоуровневого противодействия воздушным угрозам, движущимся на малых и сверхмалых высотах. Речь идёт главным образом о беспилотниках групп 1–3.

К группе 1 относятся малые и микро-БПЛА массой до 9 кг, способные подниматься на высоту до 370 метров и развивать скорость до 185 км/ч. Группа 2 - аппараты массой 9–25 кг с большей дальностью и продолжительностью полёта. Группа 3 включает БПЛА массой до 600 кг, способные действовать на средних высотах и нести более серьёзную полезную нагрузку, включая десятки кг взрывчатого вещества. Эти категории дронов представляют основную угрозу на современном поле боя.

Vengeance, как пишет сама компания, включает центральную мачту с тактическим радаром и комбинированными электрооптическими/инфракрасными датчиками. Дополнительная штыревая антенна позволяет вести радиоэлектронную разведку и борьбу. Вооружение состоит из пусковой установки с несколькими ракетами-перехватчиками, роторного пулемёта Гатлинга для поражения целей на ближней дистанции и пусковых направляющих для барражирующих боеприпасов.

По сути, это целый арсенал в одном флаконе.

Вице-президент компании Майк Грувер:

Наша система предоставляет операторам скорость, точность и гибкость, необходимые для противодействия всё более сложным и быстро меняющимся угрозам в современном мире.

Подчёркивается, что система имеет модульную конструкцию, в котором различные типа оружия могут использоваться под конкретную задачу.

Vengeance может интегрироваться с армейским грузовиком или средством бронетехники, выполняя одновременно и его защиту без ставших привычными «мангалов».
15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +6
    Сегодня, 19:43
    два дрона одновременно с двух противоположных сторон...
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      -2
      Сегодня, 19:59
      А если две системы держат противоположные стороны? А если четыре системы? Сколько нужно дронов для одновременной атаки?
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 20:53
        В поле, сейчас, за каждым пехотинцем по четыре-пять дронов гоняются одновременно, а если обнаружат эту систему, то два-три десятка дронов не пожалеют, разных типов, да еще и артой добьют.
        Да ФАБ с УМПК не пожалеют, даже пару и тройку.
        Такое в ближнем тылу держать, куда эфпивишки не долетают.
        1. stankow Звание
          stankow
          -1
          Сегодня, 21:19
          4-5 на пехотинца? Одновременно ? laughing laughing И зачем ? И откуда так много операторов ? А сколько всего дронов на км фронта ?
    2. жучок120560 Звание
      жучок120560
      0
      Сегодня, 21:02
      nepunamemuk, не знаю что там по вашему произойдет если как вы пишите "два дрона одновременно с двух противоположных сторон"? Только вот совсем недавно в Сети была информация об учениях НОАК на которых только что принятый на вооружение новый зенитный комплекс "Тип 625E" из шестиствольной 25-мм пушки системы Гатлинга в течении чуть более одной минут расстрелял рой из 20 ударных FPV - дронов.
  3. Leontrotsky
    Leontrotsky
    +1
    Сегодня, 19:49
    Видели мы все ваши пулеметы когда Иран разносил все ваши базы по Ближнему востоку.
  4. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +3
    Сегодня, 19:50
    Вот у нас есть дрон ПВО Ёлка, который с плеча запускается, почему бы не сделать ПУ с 30 Ёлками и мачту с радаром и оптикой? Таким образом можно повысить эффективность и не надо визуально за небом наблюдать.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:51
    Практически стандартный набор... вот только по одному таким пепелацам бродить опасно, особенно вблизи передовой.
  6. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 19:54
    Классная штука, на такую даже противорадиолокационный снаряд не жалко. Хотя может ей хватит и реактивной Герани с букетом Гербер и других пустышек.
  7. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 20:06
    А пусковая для ракет из МДФ?
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 20:26
    Пулемет бесполезен, ракеты дорогие, а главное система наведения, одна очередь из-за угла и капут системе. Бронетехника имеет свойство воевать, попадать под огонь, а не стоять километрах 30 от противника. Красиво на выставке, еще красивее при распиле бюджета и бесполезно в реальности.
    1. Echolot Звание
      Echolot
      0
      Сегодня, 20:33
      Странно читать о бесполезности пулемета при использовании на СВО огнестрела против дронов, от АК до дробовиков. Пулеметы успешно используют против украинских Баб-Яг.
      Смущает только какая-то штыревая антенна, у них обычно ширина диапазона 50-100 МГц.
      Комплекс - попытка объять необъятное, счетверенные пулеметы куда эффективнее ракет, РЭБ хорош при попадании в канал управления.
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 20:37
    Главное - это мелкий дрон вовремя обнаружить.. А уж дальше.. Но не думаю что пулемёт - тут лучший вариант. Всё-таки что-то картечно-шрапнельное явно понадёжнее..
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:18
      Цитата: paul3390
      Всё-таки что-то картечно-шрапнельное явно понадёжнее..

      Такое?
  10. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:15
    Название противодроновой системы - Vengeance.

    Красиво назвали- Отмщение!
    Умеют!! Не отнять!!!