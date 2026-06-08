Боевик ВСУ считает, что украинская оборона в Константиновке начинает сыпаться
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Ситуация для ВСУ в Константиновке становится уже критической, как заявляют сами украинские военные, оборона начала сыпаться. И самое главное, что российские штурмовые группы начали действовать уже по всей территории города.
Российские войска берут Константиновку по той же схеме, которую задействовали в Покровске. Как пишет медийный украинский боевик с позывным «Мучной», российские подразделения действуют уже по всему периметру города, а также внутри него. При этом российские штурмовики действуют мелкими группами по два-три человека, свободно просачиваясь через очаговую оборону ВСУ и заходя в тыл обороняющимся.
Снова отмечается нехватка пехоты у ВСУ, а удержать позиции одними беспилотниками не удается. К тому же российские штурмовики появляются в неожиданных местах, где их и быть не должно, поэтому приходится перебрасывать резервы с места на место, а это приводит к большим потерям. В целом ситуация все больше напоминает бои за Покровск, сражение постепенно переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы продолжается практически без остановки. В общем, все идет к тому, что в скором времени оборона Константиновки окончательно рухнет.
Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на неё давят круглосуточно и без перерывов.
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