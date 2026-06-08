Боевик ВСУ считает, что украинская оборона в Константиновке начинает сыпаться

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Боевик ВСУ считает, что украинская оборона в Константиновке начинает сыпаться

Ситуация для ВСУ в Константиновке становится уже критической, как заявляют сами украинские военные, оборона начала сыпаться. И самое главное, что российские штурмовые группы начали действовать уже по всей территории города.

Российские войска берут Константиновку по той же схеме, которую задействовали в Покровске. Как пишет медийный украинский боевик с позывным «Мучной», российские подразделения действуют уже по всему периметру города, а также внутри него. При этом российские штурмовики действуют мелкими группами по два-три человека, свободно просачиваясь через очаговую оборону ВСУ и заходя в тыл обороняющимся.



Снова отмечается нехватка пехоты у ВСУ, а удержать позиции одними беспилотниками не удается. К тому же российские штурмовики появляются в неожиданных местах, где их и быть не должно, поэтому приходится перебрасывать резервы с места на место, а это приводит к большим потерям. В целом ситуация все больше напоминает бои за Покровск, сражение постепенно переходит в формат войны на истощение, где борьба за отдельные районы продолжается практически без остановки. В общем, все идет к тому, что в скором времени оборона Константиновки окончательно рухнет.

Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на неё давят круглосуточно и без перерывов.
17 комментариев
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  1. sergey822
    sergey822
    -1
    Сегодня, 19:32
    долго до них доходит, Константиновке дня два осталось
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 19:49
      Цитата: sergey822
      долго до них доходит, Константиновке дня два осталось

      Купянск уже "взяли" причем давно. Так что, лучше не спешить с прогнозами.
      1. sergey822
        sergey822
        +3
        Сегодня, 19:54
        про Купянск это не ко мне, я про Покровск уже говорил, вы наверное знаете кто его контролирует?
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 20:21
          Цитата: sergey822
          про Купянск это не ко мне,

          А я не про Купянск, я про прогнозы.
    2. Stalingrad2010 Звание
      Stalingrad2010
      +2
      Сегодня, 20:05
      Два, не два, но дело там идёт к освобождению Константиновки. Большой карман на юго-востоке зачищать ещё надо и частный сектор на западе.
      1. sergey822
        sergey822
        +4
        Сегодня, 20:09
        я написал что точно знаю, но работы много еще.
        1. Mixanus Звание
          Mixanus
          +1
          Сегодня, 20:26
          Цитата: sergey822
          я написал что точно знаю, но работы много еще.

          Долбить нужно всех ! И солдат беречь!!
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 20:47
          Сергей, сейчас обратил внимание, что наши с вами комменты удалены, вместе с комментом "обличителя", из темы Лаврова. :)
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 20:20
        Цитата: Stalingrad2010
        Большой карман на юго-востоке

        Вообще то дефакто катёл, за счёт реки.
        1. Stalingrad2010 Звание
          Stalingrad2010
          0
          Сегодня, 20:36
          Пардон - из последних новостей уже котёл. Который зачищают.
    3. Mixanus Звание
      Mixanus
      -1
      Сегодня, 20:24
      Цитата: sergey822
      долго до них доходит, Константиновке дня два осталось

      Там все долбать начали Серге!!
    4. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 20:49
      Доходит до них очень долго, то, что говорят "эксперты" и объективная реальность, это одно, а вот, что они признают официально, это другая реальность. Они на днях только Покровск "оставили", а Гуляй-поле еще обороняют laughing
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 19:44
    Каждый раз когда город или участок брали начинают скулить "мучные" лишь для того чтобы подкинули резервов разных
  3. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 20:15
    Про то, что "сыпется" давно пишут, но никак недосыпется уже давно...
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Сергей Ткач
      Про то, что "сыпется" давно пишут, но никак недосыпется уже давно...

      Вот потому я и противник всяческих прогнозов, что враг в панике отступает и пр. чушь.
      С передка долны поступать только две новости - вынуждены отступить (ничего обидного, оскорбительного в этом нет. Да, бывают ситуации, когда лучше отступить.)
      Взяли такой-то населенный пункт и отбросили противника ны 10 км. от него. Все. Больше никаких домыслов, прогнозов от некоего "боевика ВСУ",(почему боевик? Он - солдат (офицер) ВСУ), мнений околовоенных "специалистов"
  4. greencon Звание
    greencon
    0
    Сегодня, 20:29
    Я действительно не уверен, что репортер продолжит пытаться передать каждую мысль украинцева подобным образом. И с какой целью?
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:02
    Боевик ВСУ считает, что украинская оборона в Константиновке начинает сыпаться
    если сто раз сказать халва ...
    может уже хватит?!
    посыпется, напишите