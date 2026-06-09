«Ослепить» спутник: почему орбиту нельзя выключить, а цикл удара можно замедлить
В начале февраля 2026 года для Starlink ввели «белый список»: доступ к сети сохранили только заранее зарегистрированные терминалы, привязанные к конкретным подразделениям. Решение принял оператор сети, американская компания SpaceX, при согласовании с властями США. По украинским данным, на ряде участков российская артиллерия в первые дни работала с просадкой корректировки, а координация ударов заметно ухудшилась. Почти одновременно выяснилось обратное по знаку: пока связь у одних отключали, коммерческие спутниковые снимки стали доходить до украинского оператора дрона за пятнадцать минут. Связь и разведка из космоса сошлись в один цикл, и вопрос о том, как его прервать, упёрся в строение самого цикла.
Февраль 2026: как сеть выключили без единого выстрела
Артиллерийскому расчёту, привыкшему получать поправки в реальном времени, отказ канала виден сразу: цель есть, а довести до неё огонь нечем. Именно так, по сообщениям украинских военных источников, выглядели первые дни после включения «белого списка» на отдельных участках фронта.
Масштаб зависимости копился с 2022 года. Когда российские удары вывели из строя узлы наземной связи, спутниковые терминалы стали для украинской стороны сначала резервным, а потом и основным каналом. К 2025 году речь шла о сотнях тысяч устройств в стране, из которых десятки тысяч в любой момент работали в военных целях: командные пункты, передача разведданных, корректировка артиллерии, видеотрансляция с беспилотников.
Российские войска подключились к той же сети окольным путём. Оператор сети, компания SpaceX, заявлял, что «никогда не продавал и не поставлял оборудование в Россию, и сервис не активен на её территории». Между тем терминалы, закупленные через третьи страны, ставили не только на полевые пункты управления, но и прямо на ударные беспилотники: это увеличивало дальность и устойчивость канала к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), комплексу средств подавления и перехвата связи противника.
Оператор сети отвечал на это постепенно. Сначала в отдельных районах ввели скоростную отсечку: терминал, движущийся быстрее некоторого порога, снижал скорость передачи или отключался. Обычный пользователь редко едет быстрее 60–90 км/ч, ударный беспилотник выходит за этот диапазон легко. Затем последовал «белый список», реестр разрешённых устройств, по которому всё незарегистрированное, включая большинство российских терминалов, осталось за бортом.
Здесь и проявилась механика, важная для всего сюжета. Связь у российских подразделений отняли не ударом по спутнику и не помехой в эфире. Её вычеркнули строкой в базе данных. Рычаг оказался административным, и держал его не противник на фронте, а оператор сети и государство, в чьей юрисдикции он работает. Кто строит управление на чужой коммерческой сети, тот отдаёт рубильник чужому и узнаёт об этом ровно в тот день, когда рубильник переводят. Собственной низкоорбитальной сети сопоставимого масштаба у России к этому моменту не было, а ставка на нелегально завезённые терминалы под внешним управлением была отложенной уязвимостью, не решением.
Узкий луч и чужой GPS: почему глушить нечего
Если связь нельзя отнять административно (со своей стороны такого рычага нет), остаётся глушить её физически. Иранский опыт 2022–2023 годов подсказывает, почему это не работает в лоб. Когда население использовало Starlink для обхода интернет-ограничений, власти, по оценке специалистов, не стали глушить сам сигнал сети. Вместо этого они били помехами по сигналам спутниковой навигации GPS в районах, где предполагали наличие терминалов.
Причина в том, как устроена сеть. Starlink построен не как прежние системы связи, опиравшиеся на несколько крупных спутников на геостационарной орбите, высокой, неподвижной относительно земли. Это тысячи малых аппаратов на низкой околоземной орбите, проходящих над головой. Выбить десятки из них бессмысленно: над любой точкой постоянно работает несколько спутников, а оператор быстро восполняет группировку новыми запусками. Военные исследователи в США называют такую «расползшуюся» по орбите сеть устойчивой именно за счёт числа целей: бить по ней поштучно дороже, чем строить.
Пользовательский терминал добавляет ещё одну сложность. Это активная фазированная антенная решётка (АФАР), то есть антенна, формирующая очень узкий радиолуч точно в направлении нужного спутника. Специалист по РЭБ из британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Томас Уизингтон, разбирая иранский эпизод, назвал такую систему «абсолютным кошмаром для подавления»: чтобы заглушить терминал, помеху надо завести в этот узкий приёмный сектор, а для этого находиться примерно в двадцати метрах от него. На практике это значит, что глушить устройство пришлось бы едва ли не с соседнего окопа.
Слабое звено лежит в стороне от самой сети. Терминалу нужны точное время и координаты, чтобы синхронизироваться со спутниками и построить луч, и эти данные обычно даёт GPS. Подавив навигацию, можно лишить терминал ориентации, не трогая канал Starlink. Но у приёма есть оборотная сторона: в зоне боёв навигацией пользуются обе стороны, и массовая помеха по GPS бьёт по своим расчётам, дронам и технике так же, как по чужим.
Задача лишить противника управления и разведки сама по себе не нова. В войнах прошлого века подавление радиосвязи и охота за узлами связи давали результат, пока канал был единичным и привязанным к точке на карте: уничтожен узел или забит диапазон, и управление просело. Цель сегодня та же, что и сто лет назад, изменился объект удара. Тогда били по точке, теперь точки нет: связь размазана по тысячам движущихся аппаратов и продублирована наземными линиями. Аналогия держится на уровне задачи и обрывается там, где единый узел сменился распределённой сетью.
Спутник в кармане: разведка как вторая половина цикла
Позиция, попавшая на утренний снимок, к обеду оказывается отработанной. Эту перемену темпа описал материал Wall Street Journal о проекте коммерческой спутниковой разведки в интересах украинской стороны.
В центре проекта американская компания Vantor из Колорадо, эксплуатирующая группировку спутников наблюдения. По данным издания, аппараты ежедневно покрывают около семи миллионов квадратных километров (примерно площадь Австралии) и могут возвращаться к одной точке до 12–15 раз в сутки. Кроме Vantor в проекте участвуют нидерландская Bravo1Alpha, американская Persistent Systems (тактические сети связи) и украинская оборонная компания Burevii. Снимок идёт не на обработку в штаб, а через распределённую сеть наземных серверов прямо на планшет или телефон военнослужащего, за пятнадцать минут с момента съёмки. По словам разработчиков и участников испытаний, время от обнаружения объекта до удара по нему сократилось на 90 %.
Важна не сама скорость, а то, ради чего её добивались. Централизованную обработку в Киеве, где снимки прежде застревали на часы и сутки, в том числе из-за ведомственной конкуренции за доступ, обошли намеренно. Данные пустили напрямую к операторам дронов и тактическим подразделениям. Так замкнулся цикл «обнаружение–поражение», путь от первого изображения цели до удара по ней: разведка из космоса даёт картинку, связь из космоса доводит её до исполнителя, исполнитель отрабатывает, пока цель не сместилась.
Этот сюжет уточняет и разговоры о «снижении» американской поддержки. Поддержка не прекращалась, менялась форма: на месте государственного канала с инструкциями и ограничениями появился коммерческий продукт, меньше зависящий от политической погоды в Вашингтоне. Отдельный инструмент начинает жить своей жизнью, и договорённости на дипломатическом треке уже не гарантируют его автоматического отключения. О «сворачивании» поддержки говорили месяцами. А к лету 2026 года дело дошло до того, что снимок цели ложится в руку оператора быстрее, чем закипает чайник.
Где у этого цикла земля
Соблазн разрубить узел на орбите понятен, но достижимого в нём мало. Прямое поражение спутников противоспутниковым оружием (ASAT) рождает облака обломков, которые десятилетиями угрожают чужим и собственным аппаратам. Сообщения о том, что Россия разрабатывает ядерное оружие такого класса, аналитики RUSI и CSIS называют неизбирательным: один подрыв выводит из строя сотни спутников разных стран, включая саму страну-инициатора, и рушит сразу несколько международных договоров. Добавляет ограничений и правовой статус: Starlink – инфраструктура двойного назначения, которой пользуются миллионы гражданских абонентов, и удар по ней почти неизбежно задевает тех, кто к войне отношения не имеет. Силовое решение технически существует. Только платить за него придётся куда больше, чем можно выиграть на фронте.
Собственный ответ выстраивается медленно. Проект низкоорбитальной сети «Рассвет» к 2025–2026 годам вывел на орбиту по меньшей мере три экспериментальных аппарата, дающих над украинской территорией короткие окна связи по 15–20 минут за проход, в сумме малую долю суток против круглосуточного покрытия Starlink. Заявлены планы расширить группировку до 16 спутников, скорости до 1 Гбит/с и задержки 50–70 мс, но это пока цифры из анонсов, а не из реально работающей группировки. Параллельно идут испытания спутниковых комплексов связи уровня штабов вроде Р-441 «Ливень» и введён запрет на ввоз иностранного спутникового оборудования без отдельного разрешения. Это меры на годы вперёд, не на текущую кампанию.
Реальное поле работы лежит на земле, в той части цикла, где данные превращаются в удар. Беспилотник, использующий спутниковый канал, остаётся уязвим для ПВО и для РЭБ по каналу управления и навигации. Снимок, доведённый до оператора за пятнадцать минут, теряет ценность, если цель к этому моменту рассредоточена, замаскирована или прикрыта ложными макетами. Наземная инфраструктура, через которую идёт поток данных (серверные узлы, ретрансляторы, точки связи), материальна и достижима. А базовый режим скрытности на своей стороне остаётся условием выживания: известны случаи, когда телефон в руках военнослужащего наводил на скопление артиллерийский удар вернее любого спутника.
Космос стал несущей опорой украинского цикла «обнаружение–поражение», и убрать эту опору одним ударом мешают и физика созвездия из тысяч аппаратов, и международное право. Единственный рычаг, сработавший в феврале 2026 года, был административным и принадлежал оператору сети, а не противнику на фронте. Поэтому и воевать за этот цикл приходится на земле, там, где снимок и сигнал превращаются в удар.
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