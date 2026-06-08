Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных

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Нидерланды выходят из программы подготовки украинских военных

Нидерландские инструкторы больше не будут готовить украинских военных, власти королевства объявили о завершении участия в международной программе Interflex. Об этом говорится в заявлении Минобороны Нидерландов.

Военные королевства обучали украинских военных с 2022 года, за это время через обучение в Нидерландах прошло 63 тысячи военнослужащих ВСУ. Теперь данный этап программы закрывается, а Нидерланды прекращают свое участие в проекте. Причина такого решения не называется. Отмечается, что программа Interflex включала в себя базовую военную подготовку новобранцев, а также основы тактической медицины и нормы международного гуманитарного права.



Как сообщалось ранее, украинские военные критиковали программу Interflex из-за ее неактуальности. Все то, чему обучали иностранные инструкторы, в окопах не пригождалось, особенно международное право. Как подчеркнул один украинский эксперт, не могут не участвовавшие в реальных боях инструкторы обучить воевать. Весь опыт западных военных ограничен полицейскими операциями, но не реальными боевыми действиями.

Однако программу Interflex не сворачивали, поскольку в нее были заложены хорошие средства. Да и не будут сворачивать. Теперь она должна стать более актуальной для ВСУ. Запад обещает специально подогнать ее под украинские требования.
3 комментария
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  1. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 20:27
    Там нидерландов самих нужно готовить баранов тупых !!
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 20:35
      В Нидерландах одни негры. Кого там готовить?
  2. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 20:36
    в нее были заложены хорошие чаевые средства

    Запад обещает специально подогнать её под украинские требования.