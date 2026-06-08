Минэнерго признало связь дефицита топлива с ударами противника по объектам ТЭК

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Минэнерго признало связь дефицита топлива с ударами противника по объектам ТЭК

Российское министерство энергетики прокомментировало ситуацию с возникшими проблемами с топливом в ряде регионов России. Напомним, что в Республике Крым и Севастополе возник значительный дефицит топлива вплоть до принятия решения о продаже моторного топлива по QR-кодам из расчёта 20 литров на транспортное средство в неделю.

Значительные проблемы с топливом и в ряде других регионов страны, включая новые регионы. Многие АЗС вводят лимит на продажу бензина и «дизеля» в одни руки.



Минэнерго по этому поводу пишет, что проблемы касаются южных регионов страны. При этом звучит откровенное признание, что топливный дефицит связан с атаками противника на предприятия топливно-энергетического комплекса – НПЗ и хранилища.

Из сообщения ведомства:

Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. В Минэнерго сформирован отраслевой штаб. Он работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.

Хочется надеяться на то, что упомянутый штаб решит вопросы с обеспечением страны топливом в достаточных объёмах. Хотя вполне очевидно, что вопрос упирается в саму структуру безопасности. Если противник перешёл к использованию от 500 до 1000 дронов в сутки, то для штаба любого состава задача, связанная с ликвидацией дефицита топлива может оказаться запредельно сложной.

Напомним, что ранее официальные лица старались не связывать удары противника по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводом с возникновением дефицита топлива, обычно ограничиваясь словами о том, что проблемы возникли из-за «логистических нюансов».
20 комментариев
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  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +6
    Сегодня, 21:02
    Насколько я знаю, прорабатывают вопрос о введении дополнительного налога в 1,5 рубля на литр топлива на восстановление НПЗ. А теперь вопрос: а в России вообще есть государственные НПЗ??? Куда пойдёт налог? Прямо в карман миллиардера?! Т.е. прибыль - это его личный доход, который он тратит на яхты, на покупку за рубежом футбольных команд за миллиарды долларов, а восстанавливать его Частную собственность должны за наш с вами счёт?!
    1. Краснов
      Краснов
      0
      Сегодня, 21:22
      Кто сказал телемарафон да? И че мобилизация будет?
  2. newtc7 Звание
    newtc7
    +5
    Сегодня, 21:03
    А что до этого не признавало? Надо было стоять до конца и утверждать что никакого дефицита нет! Сдают чинуши то, ломаются ))
  3. Краснов
    Краснов
    +2
    Сегодня, 21:03
    И где этот анекдот можно прочитать в реале пойду искать. Смешно же. Че у нас арбатские пенсионеры совмет обленились? Грязные полу животные их того...?
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +4
    Сегодня, 21:03
    "Минэнерго признало связь дефицита топлива с ударами противника по объектам ТЭК"
    "В Минэнерго сформирован отраслевой штаб. Он работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны."

    Можно половину штаба обрядить пулемётами и дробовиками, и повысить безопасность ТЭК?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:15
      Fangaro hi , интересно а энтот штаб на общественных началах работает,или же за ОТДЕЛЬНУЮ плату? Если вариант номер два тогда сомневаться в его эффективности не придется))))
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:18
      Там скорее всего такие люди в штабе в этом, что они скорее только по НПЗ и попадут, а не по дронам.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 21:04
    Было бы глупо и дальше отрицать очевидное, наконец-то признали такую связь.
    МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Предприятия ТЭК сталкиваются с ростом воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 21:05
    А суда беззаботно заходят в украинские порты, чтобы загрузиться украинским зерном и другой сельскохозяйственной продукцией. Пахнет предательством.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 21:15
      Справедливости ради заметим что и по ним иногда прилетает. но и полного коллапса тоже не видать.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 21:16
      Carlos Sala hi ,так это ПОЛ БЕДЫ они туда не пустые приходят вот где опасность.
    3. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      0
      Сегодня, 21:20
      Пахнет?, Да уже смердит во всю......
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 21:07
    ранее официальные лица старались не связывать удары противника по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводом с возникновением дефицита топлива, обычно ограничиваясь словами о том, что проблемы возникли из-за «логистических нюансов».

    Этим "официальным лицам" хоть кол на голове теши, во всём будут виноваты обломки бпла и плохая логистика, видимо до тех пор, пока возмущения народных масс не дойдут до ВГК.
  8. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +2
    Сегодня, 21:13
    Может быть бить Орешником нужно по всем НПЗ, а Геранями по каждой АЗС, хватит уже тренировки по сараям проводить, противник должен только вёдрами заправляться, таская их за 10 км!
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 21:16
      Супротив царя выступаешь?!!! Крапивное семя. Царь сказал бить по сараям -бьем улыбаемся и машем. Ишь, развели тут демократию. Хотите как во франции?
  9. Alexey Sergeev Звание
    Alexey Sergeev
    +2
    Сегодня, 21:16
    Неужели нужно было ждать столько времени, чтобы осознать, что скорость повреждения НПЗ беспилотниками превышает скорость ремонта НПЗ (особенно в условиях санкций) и что это неизбежно приведёт к дефициту топлива? Противник делает всё возможное, чтобы ухудшить логистику и вызвать дефицит топлива. С нашей же стороны не предпринимается адекватных по масштабу соответствующих действий чтобы вызвать аналогичные проблемы у противника (пресловутые мосты через Днепр, Одесский порт, железнодорожные пограничные пункты на западной границе Украины). Очевидно, что это вызвано некоторыми (коммерческими) договорённостями, но нельзя же продолжать торговать с теми, кто тебя пытается уничтожить?
    1. Краснов
      Краснов
      0
      Сегодня, 21:26
      Это информация из ценного источника типа телемараыон или из содомитской прессы? Ну падают ерундоаые леталки свиней иногда. И?
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:17
    Интересно, а защиту НПЗ не пробовали организовать нормальную? Или штабы для этого еще не создали? Я на днях в Подмосковье видел котельную, которую заковали в решетки из двутавровых балок. Видимо кто-то озаботился заранее, а ведь по котельным как-то еще не прилетало. Видимо котельная топит дом, где живет в том числе и ее начальник, вот и почесались.
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:22
    Цитата: Ропот 55
    Fangaro hi , интересно а энтот штаб на общественных началах работает,или же за ОТДЕЛЬНУЮ плату? Если вариант номер два тогда сомневаться в его эффективности не придется))))


    Не по стати мне знать такое.
    Но "дефицита бензина в Краснодарском крае нет".
    Может зря мы тут шуршим и на деле всё в порядке?
  12. roosei Звание
    roosei
    0
    Сегодня, 21:26
    Как это так? А с экранов постоянно рапортуют, что вот-вот и зеля вместе с хунтой падет и страна розовых пони возродится....