Минэнерго признало связь дефицита топлива с ударами противника по объектам ТЭК
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Российское министерство энергетики прокомментировало ситуацию с возникшими проблемами с топливом в ряде регионов России. Напомним, что в Республике Крым и Севастополе возник значительный дефицит топлива вплоть до принятия решения о продаже моторного топлива по QR-кодам из расчёта 20 литров на транспортное средство в неделю.
Значительные проблемы с топливом и в ряде других регионов страны, включая новые регионы. Многие АЗС вводят лимит на продажу бензина и «дизеля» в одни руки.
Минэнерго по этому поводу пишет, что проблемы касаются южных регионов страны. При этом звучит откровенное признание, что топливный дефицит связан с атаками противника на предприятия топливно-энергетического комплекса – НПЗ и хранилища.
Из сообщения ведомства:
Это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. В Минэнерго сформирован отраслевой штаб. Он работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.
Хочется надеяться на то, что упомянутый штаб решит вопросы с обеспечением страны топливом в достаточных объёмах. Хотя вполне очевидно, что вопрос упирается в саму структуру безопасности. Если противник перешёл к использованию от 500 до 1000 дронов в сутки, то для штаба любого состава задача, связанная с ликвидацией дефицита топлива может оказаться запредельно сложной.
Напомним, что ранее официальные лица старались не связывать удары противника по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводом с возникновением дефицита топлива, обычно ограничиваясь словами о том, что проблемы возникли из-за «логистических нюансов».
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